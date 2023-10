Vacina para o PC? 7 coisas que você deve fazer para não pegar vírus

Existem dicas simples que você deve seguir para não pegar um vírus no seu PC. A maioria dos vírus, softwares maliciosos também conhecidos como malwares , são projetados para se espalhar de um computador para o outro sem que o usuário perceba, causando diversos danos na máquina. Boa parte desses programas, inclusive, acabam entrando no sistema de maneira discreta. Eles costumam ser baixados automaticamente junto com o download de conteúdos pirateados feitos pelo usuário ou mesmo quando este apenas clica em um link suspeito recebido por e-mail, por exemplo.

Uma vez dentro do PC, os softwares podem destruir dados, alterar recursos do sistema e até mesmo registrar as teclas que estão sendo digitadas pelos usuários. A boa notícia é que existem muitas formas de "vacinar" os computadores contra esses ataques, prevenindo infecções, detectando ameaças e eliminando malwares. A seguir, entenda o que é vírus e confira sete dicas que vão proteger o seu PC dos softwares maliciosos.

O que são vírus?

A contaminação dos PCs acontece de forma parecida com o que ocorre com os seres humanos. No caso de uma gripe, por exemplo, o microrganismo entra no sistema de uma pessoa, liga-se às células saudáveis e as utiliza para criar mais células malignas. Um vírus de computador funciona de forma semelhante: é transmitido de um sistema para outro e anexa pedaços de seu próprio código malicioso a outros arquivos — ou os substitui por cópias de si mesmo.

O que fazer para não pegar vírus no PC?

1. Usar antivírus

Recorrer aos softwares de segurança digital, mais conhecidos como antivírus, é uma forma altamente recomendada de aumentar a proteção de seus arquivos e informações pessoais e conferir mais segurança ao seu dispositivo. Essas ferramentas são projetadas para detectar e remover programas ou arquivos maldosos que possam causar danos ou acessar informações privadas. Há diversas opções, entre alternativas gratuitas e serviços pagos. Alguns dos antivírus com versão grátis mais populares são o Avast! e o AVG , que oferecem proteção para PCs e dispositivos móveis.

Quem prefere investir em versões pagas encontra alternativas como Avast Internet Security, Kaspersky e Norton. Atualmente, existem também antivírus baseados em inteligência artificial (IA), que utilizam aprendizado de máquina, detecção comportamental, mitigação de exploração, arquitetura baseada em nuvem e outras tecnologias de ponta para impedir ameaças.

2. Mantenha seu computador sempre atualizado

Mesmo softwares oficiais para PCs podem apresentar vulnerabilidades e acabar sendo forçados a baixar algum vírus, ainda que haja cautela na hora de navegar na Internet. Para evitar essas brechas, é fundamental garantir que os programas mais usados estejam atualizados. Usuários podem adquirir as versões mais recentes sempre que os recursos estiverem disponíveis ou ajustar as configurações do computador para aceitar atualizações automaticamente.

Empresas de tecnologia estão sempre lançando novas versões de seus softwares, oferecendo não só novas funcionalidades, mas melhorias na segurança. A Microsoft, por exemplo, oferece constantes atualizações para proteção de computadores e prevenção contra vírus e outros ataques de malware, fechando possíveis falhas de segurança. Já o Windows Update TroubleShooter ajuda a garantir que o PC receba essas atualizações automaticamente, mas pode ser necessário reiniciar a máquina eventualmente para que as atualizações sejam instaladas completamente.

3. Não baixe conteúdos pirateados

Baixar um jogo, filme ou aplicativo de graça pode ser tentador, mas quando o assunto é segurança cibernética, muitas vezes o barato sai caro. Ao fazer downloads de arquivos ou programas piratas, usuários correm o risco de adquirir arquivos crackeados ou ilegais, colocando seu computador em risco. Geralmente, esses arquivos vêm de sites duvidosos ou de compartilhamento ponto a ponto, o que pode pôr um PC em risco ao "esbarrar" com criminosos ou usuários mal intencionados da rede. O ideal é recorrer sempre a sites, aplicativos, lojas e programas oficiais, minimizando o risco de contaminar o computador.

4. Evite sites duvidosos

Usuários podem expor seus dispositivos ao baixar algum arquivo ou clicar em pop-ups e outros links maliciosos. Por isso, é fundamental se certificar de que a página é real antes de fornecer informações pessoais ou acessar recursos. Algumas medidas podem ser tomadas para identificar esses golpes, como buscar inconsistências no nome do domínio. Erros de digitação, designs malfeitos e bugs recorrentes também podem ser sinais de que a página é suspeita. Além disso, existem ferramentas que auxiliam os usuários a identificar sites fraudulentos, como a plataforma Posso Confiar (possoconfiar.com.br) e o relatório de transparência do Google (transparencyreport.google.com/safe-browsing/search), que ajudam a identificar a presença de phishings ou malwares.

5. Use bloqueadores de pop-up

Sites que exibem muitos pop-up (pequenas janelas) com anúncios, propagandas ou avisos, também devem levantar suspeitas. Embora esse recurso seja muito utilizado por anunciantes reais, os pop-ups também podem conter códigos maliciosos ou inseguros. E, na pressa por eliminar aquele elemento, que muitas vezes bloqueia a leitura da página, o usuário pode acabar clicando em um link duvidoso e expondo seu PC. Um bloqueador de pop-ups pode impedir que essas essas janelas apareçam, reduzindo riscos e inconvenientes. O navegador Microsoft Edge, por exemplo, conta com bloqueio automático de pop-ups em suas configurações padrão.

6. Não abra links ou baixe arquivos de qualquer e-mail

Vírus também podem chegar por e-mail, em mensagens com anexos maliciosos ou links de origem duvidosa. Ao baixar e abrir esses arquivos ou clicar nos endereços virtuais que recebeu, o usuário pode acabar abrindo e executando algum programa indevido sem saber. É importante ter cautela mesmo com e-mails de pessoas conhecidas, já que existem vírus que sequestram listas de contatos em computadores infectados e enviam anexos carregados de vírus para amigos, familiares e colegas de trabalho.

Em caso de dúvida sobre a autenticidade de uma mensagem, deve-se entrar em contato com o remetente ou simplesmente ignorar o conteúdo. Embora os serviços de e-mail geralmente tenham proteção antivírus integrada ou peçam autorização antes de baixar um anexo (como é o caso do Gmail e do Microsoft Outlook, por exemplo), arquivos com programas maliciosos ainda podem chegar à caixa de entrada.

7. Cuidado ao inserir pen drives de terceiros

Dispositivos de armazenamento de dados, como pendrives e HDs externos, por exemplo, também podem carregar vírus e outras ameaças à segurança cibernética. Ao conectar aparelhos de outras pessoas ao seu PC, o usuário corre o risco de infectar o dispositivo com softwares maliciosos, que podem danificar arquivos e comprometer a privacidade de seus dados. Por isso, é aconselhável verificar a fonte desses equipamentos e utilizar um programa antivírus para escaneá-los antes de abrir qualquer arquivo. Cuidados como esses são importantes mesmo que o dispositivo pertença a alguém de confiança, já que eles também podem estar expostos a ameaças sem saber. Da mesma forma, não é recomendado inserir seu próprio pendrive em computadores alheios.

