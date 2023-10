Vai na BGS? 7 coisas que você não pode deixar de fazer na feira

O clima de competição e esports é forte na Brasil Game Show com campeonatos como o Monster Energy BGS Esports rolando durante todos os dias do evento em games como Counter-Strike 2 (CS2) , Free Fire e Mortal Kombat 1 na sexta-feira 13. A Alienware (marca gamer da Dell), por exemplo, tem um espaço em parceria com a Team Liquid e exibe torneios de Valorant , enquanto Lenovo e FURIA dividem um estande com exibição, venda de produtos da organização, entre outras atividades. Há ainda um box da Husky com um torneio de Valorant que vale prêmios de até R$ 1 mil.

Uma das principais atrações de feiras como a BGS é o acesso a novos games e inclusive títulos ainda não lançados de grandes empresas. A Nintendo, por exemplo, está presente com o novo Super Mario Bros. Wonder, que só chega ao Nintendo Switch em 20 de outubro, e também traz uma parceria com a Ubisoft com Prince of Persia: The Lost Crown e Just Dance 2024. SEGA e Atlus estarão em peso com lançamentos como Sonic Superstars, o remake Persona 3 Reload, o game de estratégia Persona 5 Tactica e os novos títulos da série "Yakuza": Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth. Há ainda a GSC com S.T.A.L.K.E.R. 2, disponível para jogar no estande da Alienware.