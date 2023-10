Veja 10 filmes assustadores para assistir com crianças no Halloween

No mês de outubro é celebrado o Halloween, ou Dia das Bruxas, como é chamado no Brasil. E para curtir o clima de terror, o TechTudo separou uma lista com 10 filmes assustadores para assistir com as crianças. Em sua maioria, as produções listadas são do gênero de animação, como Coraline e o Mundo Secreto (2009) e O Estranho Mundo de Jack (1993), que vão proporcionar muita diversão e também alguns sustos nos pequenos. Entre os streamings disponíveis estão o Paramount+ , Netflix , HBO Max e muito mais.

Todos os títulos da lista tiveram um bom desempenho entre a crítica e o público, alcançando notas positivas nos sites agregadores IMDb e Rotten Tomatoes. Confira, a seguir, mais informações dos filmes que vão prender a atenção da garotada no Halloween.

1. Coraline e o Mundo Secreto (2009)

Coraline é uma jovem garota que muda de cidade com seus pais, que parecem sempre infelizes e ocupados com o trabalho. Ela não gosta da nova casa, mas logo descobre que ali existe um universo secreto parecido com o mundo real, porém mais feliz e onde todos possuem botões no lugar dos olhos. Tudo parece um sonho, até que a outra versão de sua mãe pede que ela não se afaste e coisas estranhas começam a acontecer.

Dirigido por Henry Selick, Coraline e o Mundo Secreto tem como dubladoras brasileiras Lina Mendes (As Crônicas de Nárnia) no papel da protagonista e Mônica Rossi (Big Little Lies) interpretando as duas versões da mãe da personagem. Disponível no Apple TV+ para aluguel (R$ 14,90), o filme possui 90% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 7,7 dos fãs no IMDb.

2. Paranorman (2012)

Na história, Norman é um menino antissocial com um dom bem diferente: ele consegue falar e conviver com os mortos. Por ser o único a possuir este poder, ele descobre, através do seu falecido tio, que uma bruxa colocou uma maldição na cidade, e para salvar os vivos, o protagonista vai contar com a ajuda de pessoas que, até então, não acreditavam em seus relatos. O filme está disponível para aluguel (R$ 14,90) no Apple TV+.

Dos mesmos criadores de Coraline, Paranorman é dirigido por Chris Butler e Sam Fell. Indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação, o longa tem nota 7,0 no IMDb e 89% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Entre os dubladores brasileiros estão Ícaro Amado (Com Amor, Simon) fazendo o protagonista Norman Babcock, João Victor Granja (Stranger Things) como Neil Downe e Luisa Palomanes (Harry Potter) como Courtney Babcock.

3. Viva - A Vida é uma Festa (2017)

A trama acompanha Miguel, um jovem mexicano que ama música e é fã de um falecido cantor popular do seu país. No Dia de Los Muertos, sua família se reúne para dar gratificações aos entes falecidos. Por um engano, Miguel acaba parando no mundo dos mortos, nesse meio tempo, ele encontra seu ídolo e descobre que ele não é quem imaginava.

Disponível no Disney+, Viva - A Vida é uma Festa ganhou o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2018. O longa tem nota 8,4 no IMDb e 97% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. Entre os principais dubladores estão: Arthur Salerno (Stranger Things) que interpreta Miguel e Leandro Luna (Vinland Saga) dando vida a Héctor.

4. A Casa Monstro (2006)

O filme conta a história de DJ Walters, um menino de 12 anos que percebe o desaparecimento de algumas coisas que ficam próximo à residência de seu vizinho, o rabugento Nebbercracker. Um dia, durante uma brincadeira com seu amigo Chowder, um incidente acontece e o menino é quase engolido pela moradia. Então, os amigos decidem juntar um grupo e tentar derrotar a casa assombrada.

O clássico infantil dos anos 2000 está disponível na Netflix. O título possui nota 6,6 no IMDb e 75% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. Entre os principais dubladores, estão Gustavo Pereira (Procurando Nemo) como protagonista, Thiago Farias (Os Padrinhos Mágicos) no papel do amigo Chowder e Lina Mendes interpretando Jenny Bennett.

5. Família Addams (1991)

A família de estranhos moribundos teve o primeiro filme lançado em 1991, baseado na série homônima de 1964. Na trama, os advogados dos Addams estão com dificuldades financeiras e tentam enganar a família fingindo serem parentes desaparecidos, para conseguir seus tesouros e pagar as dívidas. Porém, os golpistas não contavam com as estranhas atitudes da família que mais parecem criaturas sobrenaturais do que seres humanos.

O longa está disponível no Paramount+ e Telecine (via Globoplay). A obra possui nota 6,9 no IMDb e 67% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. No elenco, Anjelica Huston (franquia John Wick) atua como Mortícia, Christina Ricci (Entre o Céu e o Inferno) interpreta Wandinha e Raúl Juliá (O Beijo da Mulher Aranha) dá vida a Gomez. Christina fez uma participação especial na série Wandinha, que trouxe os Addams de volta às telas.

6. O Estranho Mundo de Jack (1993)

Clássico de 1993, O Estranho Mundo de Jack conta a história de Jack Skellington, uma criatura que vive na terra do Dia das Bruxas. Cansado de fazer a mesma tarefa todo ano, ele foge da cidade e acaba atravessando o portal da terra do Natal. Em um ato de querer mudar as coisas no lugar onde vive, ele convence os vizinhos a raptar o Papai Noel para terem a própria festa natalina.

Disponível no Disney+, a obra tem como principais dubladores brasileiros Marcelo Coutinho (Ursinho Pooh) no papel do personagem-título e Sylvia Salustti (Looney Tooneys) como Sally, o par romântico do protagonista. Criado por Tim Burton, o filme tem nota 7,9 no IMDb e 95% de aprovação da imprensa especializada no Rotten Tomatoes.

7. Hotel Transilvânia (2012)

Após fazer o trabalho de assustar os humanos, vampiros, frankensteins e outros monstros vão para o Hotel Transilvânia, um resort ministrado pelo Conde Drácula, onde descansam à noite. Um visitante nada monstruoso aparece no território sombrio e se aproxima da filha do famoso vilão. O relacionamento do jovem casal evolui e Drácula precisa separar sua herdeira do hóspede indesejado.

O primeiro título da franquia pode ser assistido na Netflix e HBO Max. A produção possui nota 7,0 no IMDb e apenas 45% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Entre os principais dubladores brasileiros, estão Alexandre Moreno (Esposa de Mentirinha) no papel do Condre Drácula e Fernanda Baronne (The Vampire Diaries) dando vida a Mavis e Mckeidy Lisita (The Crown) como Jonathan.

8. A Viagem de Chihiro (2001)

Na trama, Chihiro e seus pais seguem na estrada para uma nova cidade. Neste caminho, eles encontram um povoado e resolvem ficar para conhecer a cultura local. Mais tarde, Chihiro sai para explorar, quando descobre que à noite, o local é dominado por espíritos e feitiçaria. Nessa aventura, a menina faz amizades inesperadas e busca ajuda para salvar seus pais. O filme está disponível na Netflix.

A Viagem de Chihiro é um filme japonês vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação em 2003. No IMDb, a produção leva nota 8,6, e no Rotten Tomatoes, tem 96% de aprovação dos críticos. No Brasil, a protagonista teve duas dubladoras: Ana Lúcia Menezes (Pretty Little Liars) e Ana Elena Bittencourt (No Ritmo).

9. A Noiva Cadáver (2004)

Em uma vila europeia no século XIX, o casamento de Victor Van Dorst e Victoria Everglot foi planejado pelos pais. Nervoso, ele vai para a floresta treinar suas ações no casamento, quando coloca o anel em um galho. Porém, o arbusto era a mão de Emily, uma menina vestida de noiva que havia falecido décadas antes e buscava um amor mesmo depois de morta. Ela leva Victor para conhecer a Terra dos Mortos e o protagonista percebe que o novo mundo é bem mais feliz do que o lugar onde cresceu.

Com direção de Tim Burton, a clássica animação musical está disponível no HBO Max. O filme tem nota 7,3 no IMDb e 84% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. A dublagem brasileira fica por conta de Marco Antônio Costa (A Fantástica Fábrica de Chocolate), dando voz a Victor, e Andrea Murucci (Gaslit), no papel da Noiva Cadáver.

10. Edward Mãos de Tesoura (1990)

Edward é um jovem que mora sozinho em um castelo e não costuma se aproximar dos humanos, pois, no lugar das mãos, possui grandes tesouras. Por isso, passa os dias isolado utilizando sua anormalidade para aparar as gramas da residência. Um vizinha o descobre e vê que o rapaz não é perigoso. Edward percebe que, além de gramas, tem condições de cortar cabelos com as suas próprias mãos.

Mais uma obra de Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura (1990) é estrelado por Johnny Depp (Diário de um Jornalista Bêbado) e Winona Ryder (Garota, Interrompida). O longa-metragem está disponível no serviço do Disney+, e possui nota 7,9 no IMDb e 89% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

