Viciado em redes sociais? 7 coisas que você pode fazer para controlar o uso

Redes sociais como o Instagram e o Facebook são muito populares tanto nos Android quanto nos iPhone ( iOS ). Com feeds atrativos e capazes de oferecer entretenimento e distração, esses apps podem, no entanto, “roubar” horas preciosas dos usuários, principalmente quando eles não tomam cuidado com o tempo gasto navegando. Como resultado, muitas pessoas acabam se atrapalhando nos afazeres pessoais e profissionais, deixando de lado momentos importantes da rotina.

Felizmente, essa situação pode ser contornada com mudanças na atitude e usando recursos dos próprios celulares. Com o Modo Foco, por exemplo, é possível acabar com notificações fora de hora, enquanto o cuidado de seguir apenas os favoritos no Feed de notícias faz com que o tempo gasto nas redes seja reduzido. Veja, a seguir, algumas dicas para controlar o uso das redes.

As redes sociais podem consumir boa parte do nosso tempo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Agende o tempo para usar as redes sociais

Definir um horário do dia para usar as redes sociais pode ser uma estratégia muito interessante. Criar um cronograma de uso das redes aumentará a sua capacidade de priorizar as tarefas do dia a dia, evitando rolagens desnecessárias pelos Feeds. Essa estratégia irá permitir maior concentração no trabalho e em demais atividades do dia a dia, já que as distrações estão controladas. Para auxiliar neste planejamento, você pode utilizar diversos apps, como o Google Agenda. A plataforma permite criar um novo evento, definindo um horário diário para verificar os aplicativos que você mais usa.

Google Agenda ajuda a definir os melhores momentos para usar as redes sociais — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Ajuste notificações e desative os emblemas

Todos os dias recebemos uma enxurrada de notificações nas mídias sociais – e muitas delas relevantes e outras, nem tanto. Por isso, é indicado personalizar o tipo de notificação que você quer receber no aparelho. Também é recomendado desativar os chamados emblemas, que são as bolinhas que ficam nos ícones dos apps toda vez que há alguma coisa nova neles.

No Android, você deve ir até “Configurar”, clicar em “Apps e notificações”, selecionar o app que deseja silenciar, clicar em “Notificações” e desativar as opções roubam a sua atenção. Você também pode usar as configurações do iPhone para realizar a desativação de notificações de algumas redes sociais. Ainda assim, você precisará lidar com as notificações Push, que são aquelas mensagens enviadas por aplicativos, principalmente os de compras, atualizando o usuário a respeito de cupons, vantagens e ofertas disponíveis.

Defina as configurações de cada app para receber apenas as notificações importantes — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Deixe de seguir quem você não precisa seguir

Limitar o conteúdo consumido nas redes também é muito importante. Afinal, mesmo que indiretamente, existe uma série de conteúdos em redes como o Instagram, Facebook ou TikTok que podem fazer mal aos usuários. Consumir a "vida perfeita" de influenciadores ricos e bonitos pode fazer com que a pessoa se sinta pressionada a alcançar esse tipo de sucesso e se sinta fracassada caso não seja possível.

Para filtrar quem você segue no Instagram, você pode acessar o seu perfil, clicar no número de “Seguindo” e selecionar a setinha para classificar a lista dos perfis do mais antigo para o mais recente. A partir daí, basta entrar no perfil e deixar de seguir. Já no Facebook, você pode clicar no nome do perfil do usuário, selecionar o botão amigos e clicar em “Não seguir”.

Deixar de seguir alguns perfis vai diminuir seu tempo nas redes sociais — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Use o feed de favoritos

O Instagram e o Facebook contam com uma ferramenta de favoritos que possibilita definir as contas que você mais gosta. Assim, você vê o conteúdo dos perfis familiares, de trabalho e influenciadores especiais primeiro, reduzindo o conteúdo distrativo.

Para habilitar esta opção no seu aparelho, vá até o seu perfil no Instagram, selecione as três barrinhas no canto superior direito da tela e clique na opção de favoritos. Depois, basta selecionar os contatos que deseja e clicar em “Confirmar favoritos”. No Facebook, clique na sua foto de perfil. Depois, selecione o botão “Definições”. Clique em “Feed de Notícias” e “Favoritos”.

Siga os Favoritos no Instagram para evitar o consumo de conteúdo em excesso — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

5. Coloque limite de tempo para os apps

Os temporizadores aumentam a consciência do tempo gasto em aplicativos de mídia social, o que, por sua vez, ajuda a melhorar as habilidades de gerenciamento de tempo. Funcionando como uma medida preventiva, o temporizador pode ser ativado diretamente no sistema operacional do smartphone.

Para definir o tempo que irá permanecer no seu app, os usuários do Android podem acessar o “Configurar”, selecionar “Apps e notificações”, escolher a rede social que quer limitar o tempo, clicar em “Tempo de Uso” e em “Timer de Uso do app”. Já no iPhone, os usuários devem ir para Configurações, selecionar Tempo de tela, inserir a senha e clicar em "Limites de aplicativos".

É possível limitar o tempo gasto nos apps — Foto: Helito Bijora/TechTudo

6. Use o Modo Foco quando necessário

O "Modo Foco" é uma configuração projetada para aumentar a produtividade e reduzir distrações. Ele opera bloqueando ou limitando temporariamente o acesso a aplicativos específicos e restringindo notificações durante um período predefinido. Essa funcionalidade pode ser agendada e personalizada de acordo com as necessidades do usuário e muitas vezes é integrada aos recursos de bem-estar digital.

Para ativar o modo foco em dispositivos Android, você deve ir até o painel “Configurar”, clicar em “Apps e notificações" e rolar a tela até encontrar a opção “Bem estar e controle da família”. Após selecioná-la, toque em “Modo sem distrações” e selecione os apps que deseja pausar e ocultar as notificações. Por fim, clique em “Ativar Agora”. No iPhone, o usuário deve abrir a Central de Controle do celular e clicar em "Modo Foco". Também é possível acessar a opção nas Configurações para tornar a experiência ainda mais personalizada.

O modo foco está disponível em dispositivos Android e iOS — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

7. Quando terminar de usar, deslogue das redes

Os apps de mídia social mantêm você conectado para facilitar o acesso contínuo. No entanto, isso pode resultar em um uso involuntário das redes. Nesse sentido, uma estratégia interessante é fazer logout sempre que encerrar o uso de um aplicativo. No geral, a maioria dos aplicativos de mídia social permite o logout nas configurações, geralmente localizadas próximo ao final da página. Ao sair após o uso, é mais provável que faça login apenas quando houver algo significativo para verificar, o que irá auxiliar na consciência dos seus hábitos nas redes sociais.

