Videogame Retrô: 5 opções para colecionar e relembrar jogos clássicos

O videogame retrô pode ser uma escolha para os jogadores que pretendem revisitar os jogos clássicos que animaram a infância, mas também podem servir como peça de coleção. Alguns modelos possuem formatos minimalistas e até portáteis, enquanto outros contam com designs que remetem aos consoles Super Nintendo e Playstation 1. Os itens estão disponíveis por valores a partir de R$ 149 , mas podem chegar a cifras próximas dos R$ 547 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Um dos destaques é o RetroStation, da marca Ultra Games Retro Plus, que vem com dois controles, conta com entrada HDMI e pode ser obtido por aproximadamente R$ 597. Já o X7 Plus é portátil, com formato semelhante ao Playstation Vita, da Sony, vem equipado com uma tela de 5.1 polegadas e é visto por cerca de R$ 208. Vale lembrar que só é permitido a execução dos títulos, caso o usuário possua uma cópia original do game. Acompanhe a lista com cinco modelos disponíveis no Brasil em 2023.

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Videogame Retrô: veja cinco modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Quer saber se o controle do seu PS4 é original? Veja como no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. WormeKite 4K Game Stick Lite – a partir de R$ 149

O WormeKite 4K Game Stick Lite é o item mais barato desta lista. O console possui um formato compacto, que lembra um dongle como o Chromecast ou Fire TV Stick, e deve ser conectado na porta HDMI da televisão. Na parte traseira, o dispositivo conta com uma entrada micro USB e outra USB padrão. Além disso, o produto também acompanha dois controles sem fio. O aparelho é visto por preços que se iniciam em R$ 149 na Amazon.

De acordo com a fabricante, o console vem com mais de 10 mil jogos, de plataformas como Nintendo 8 bits, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance e Playstation 1. No site da Amazon, o produto é avaliado com 3,8 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a praticidade para instalar o videogame e a qualidade dos jogos. No entanto, alguns reclamam que os controles não funcionam de maneira satisfatória.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários reclamam de problemas com os controles

Gostou do produto? Compre aqui NA TV WormeKite 4K Game Stick Lite R$ 133,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de WormeKite 4K Game Stick Lite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. NA TV WormeKite 4K Game Stick Lite R$ 133,00 IR À LOJA

2. Mini Playstation 1 Super3D Games – a partir de R$ 299

O Mini Playstation 1, da Super 3D Games, pode ser uma opção para os jogadores e colecionadores. O console possui um design que remete ao primeiro Playstation, da Sony, lançado em 1994. Segundo a fabricante, o modelo vem equipado com um processador quad-core, de 1.2 ghz e 64 bits; além de 2 GB de memória RAM. O videogame está disponível a partir de R$ 299 na Amazon, ou por R$ 563 no Mercado Livre.

Além do Playstation 1, o dispositivo promete rodar games de Atari, Nintendo 8 bits, Super Nintendo, Mega Drive e Game Boy. O videogame conta com 93 mil jogos, distribuídos em um cartão de memória microSD de 64 GB. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam a variedade de títulos e o desempenho. No entanto, alguns relatam que o aparelho não dispõe de um botão para ligar e desligar.

Prós: vem com 93 mil jogos

vem com 93 mil jogos Contras: os compradores reclamam que ele não vem com o botão para ligar e desligar

Gostou do produto? Compre aqui MUITOS JOGOS Mini Playstation 1 Super3D Games R$ 299,00 IR À LOJA R$ 563 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mini Playstation 1 Super3D Games × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MUITOS JOGOS Mini Playstation 1 Super3D Games R$ 299,00 IR À LOJA MUITOS JOGOS Mini Playstation 1 Super3D Games R$ 563 IR À LOJA

3. Mini Super Nintendo Super3D Games – a partir de R$ 339

O Mini Super Nintendo, da Super3D Games, é outra alternativa para os mais nostálgicos. O videogame conta com especificações semelhantes ao item anterior, mas se diferencia pelo design mais próximo ao do console Super Nintendo. O produto acompanha dois controles, um cartão de memória de 64 GB e 93 mil jogos. O aparelho pode ser adquirido na Amazon pela economia de R$ 399. Já no Mercado Livre, o dispositivo custa cerca de R$ 511.

A fabricante aponta que o modelo possui um processador quad-core, de 1,2 GHz e 64 bits; e também conta com 2 GB de memória RAM. O item é avaliado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho do equipamento. Porém, alguns comentam que o cabo HDMI é muito curto.

Prós: possui um formato que lembra o videogame Super Nintendo

possui um formato que lembra o videogame Super Nintendo Contras: alguns compradores reclamam do tamanho do cabo HDMI

Gostou do produto? Compre aqui 2 CONTROLES Mini Super Nintendo Super3D Games R$ 389,00 IR À LOJA R$ 511 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mini Super Nintendo Super3D Games × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 2 CONTROLES Mini Super Nintendo Super3D Games R$ 389,00 IR À LOJA 2 CONTROLES Mini Super Nintendo Super3D Games R$ 511 IR À LOJA

4. X7 Plus – a partir de R$ 208

O X7 Plus é indicado para os que buscam por uma experiência portátil, já que o aparelho possui um design que remete ao Playstation Vita, da Sony. De acordo com a fabricante, o item conta com uma tela HD, de 5,1 polegadas, 8 GB de memória e mais de 1.000 games clássicos. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 208 para comprá-lo no Mercado Livre, ou aproximadamente R$ 704 na loja de compras internacionais da Amazon.

O dispositivo oferece dois controladores analógicos, um d-pad, quatro botões de ação, além dos botões Start, Select e Esc. O produto também visa oferecer uma bateria de longa durabilidade. O X7 Plus é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon. Até a data de publicação desta matéria, nenhum comprador realizou críticas positivas ou negativas a respeito deste item.

Prós: ideal para quem busca por um portátil

ideal para quem busca por um portátil Contras: só pode ser jogado na tela de 5,1 polegadas

Gostou do produto? Compre aqui PORTÁTIL X7 Plus R$ 704,00 IR À LOJA R$ 208 IR À LOJA

Todas as ofertas de X7 Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTÁTIL X7 Plus R$ 704,00 IR À LOJA PORTÁTIL X7 Plus R$ 208 IR À LOJA

5. RetroStation PS PRO– a partir de R$ 547

O RetroStation PS PRO, da Ultra Games Retro Plus, é mais uma escolha que pode agradar os usuários. Segundo as especificações da marca, o modelo conta com mais de 82 sistemas, entre eles, Playstation 1, Nintendo 64, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, Game Boy Advance, Arcade e outros. O console pode ser adquirido por aproximadamente R$ 547 no site da Amazon.

Outros detalhes indicam que o aparelho acompanha dois controles e possui conexão via cabo HDMI. A fabricante reforça que não é necessário realizar configurações, basta conectar o console na TV e jogar. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores ressaltam que os jogos funcionam de maneira satisfatória e que os menus são fáceis de navegar. Entretanto, alguns reclamam de travamentos em alguns títulos.

Prós: vem com mais de 82 sistemas

vem com mais de 82 sistemas Contras: alguns consumidores reclamam de travamentos em determinados jogos

Gostou do produto? Compre aqui 80.000 MIL JOGOS RetroStation PS PRO R$ 547,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de RetroStation PS PRO × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 80.000 MIL JOGOS RetroStation PS PRO R$ 547,00 IR À LOJA

Nota de transparência: o TechTudo mantêm uma parceria comercial com lojas parceiras. Ao clicar no link da varejista, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de outubro de 2023.

Veja também: 5 jogos que são considerados os melhores da história e você não sabia!