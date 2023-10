O water cooler pode ser uma alternativa interessante para resfriar o processador do seu computador. O produto funciona de maneira semelhante aos radiadores de carro, em que esfria o chip por meio de líquidos que correm por tubos. A lista reúne modelos da Gamdias, marca brasileira especializada em acessórios para PC, por preços que partem de R$ 259 , como é o caso do Gamdias Chione E2-120 Lite. O modelo apresenta velocidade de rotação de 1.800 RPM, potência de 3 W e radiador de alumínio. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Gamdias Chione M2-240R possui iluminação RGB com controle remoto para incrementar também a estética do computador e pode ser encomendada por R$ 322. Outra opção é o Gamdias Chione M2-240 Lite, que conta com placa de base de cobre condutora térmica e duas ventoinhas de 120 mm por cerca de R$ 444. Veja a seguir quatro water coolers da Gamdias para comprar no Brasil.

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Water Cooler Gamdias: 4 modelos para resfriar seu processador — Foto: Divulgação/Gamdias

Seu cooler faz muito barulho? Veja como resolver no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Gamdias Chione E2-120 Lite – a partir de R$ 259

O Gamdias Chione E2-120 Lite é um water cooler de 120 mm que se diferencia pelo custo-benefício. O modelo conta com tubos construídos em teflon, diminuindo a taxa de evaporação do componente e aumentando a sua durabilidade. Ele apresenta velocidade de rotação de 1.800 RPM, potência de 3 W e radiador de alumínio. De acordo com as especificações, a iluminação RGB é encontrada na ventoinha e no bloco de bomba, trazendo efeitos para a setup.

Além disso, a base do bloco da CPU é em cobre, sendo capaz de dar o máximo de transferência térmica. Os tubos são em teflon, resultando em uma baixa taxa de evaporação dando mais durabilidade ao water cooler. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações e o modelo também se destaca por produzir pouco ruído e entregar um bom custo-benefício. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 259 na Amazon.

Prós: custo-benefício e iluminação RGB na ventoinha

custo-benefício e iluminação RGB na ventoinha Contras: modelo simples

Gostou do produto? Compre aqui 3 PINOS Gamdias Chione E2-120 LITE R$ 259,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gamdias Chione E2-120 LITE × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3 PINOS Gamdias Chione E2-120 LITE R$ 259,90 IR À LOJA

2. Gamdias Chione M2-240R – a partir de R$ 322

O Gamdias Chione M2-240R é uma opção que promete trazer não apenas eficiência, mas também estilo para o setup. O water cooler de 240 mm possui luzes RGB com duas fitas LED e 55 modos de iluminação que podem ser alterados por software ou pelo controle remoto que o acompanha. Em relação ao desempenho, o produto conta com duas ventoinhas de 120 mm com velocidade de 700 a 2.000 RPM, radiador de alumínio, tubos anti-vazamento de teflon que prometem alta durabilidade da peça e construção em cobre para a dissipação do calor.

As ventoinhas possuem cabos removíveis para facilitar na montagem e organização dos fios. Além disso, ele possui compatibilidade com software de sincronização RGB MSI, Gigabyte, ASRock e ASUS. Atualmente, o modelo é vendido por cerca de R$ 322. Ao todo, o periférico recebeu 9 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,4 de 5 estrelas, com nota máxima em 75% das análises dos compradores. O modelo se destaca por seu custo-benefício, design e eficiência em manter a temperatura do PC baixa. No entanto, alguns clientes tiveram dificuldades para instalar o water cooler, de acordo com os comentários.

Prós: bom controle de temperatura

bom controle de temperatura Contras: compradores relataram dificuldade para instalar a peça

Gostou do produto? Compre aqui ILUMINAÇÃO RGB Gamdias Chione M2-240R R$ 308,18 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gamdias Chione M2-240R × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ILUMINAÇÃO RGB Gamdias Chione M2-240R R$ 308,18 IR À LOJA

3. Gamdias Chione E2-120R – a partir de R$ 397

O Gamdias Chione E2-120R é um outro modelo RGB. Com 55 modos de iluminação, incluindo neon-flex e multi-cores, o modelo conta com tubos construídos em teflon, diminuindo a taxa de evaporação do componente e aumentando a sua durabilidade. Além disso, ele apresenta características semelhantes ao modelo anterior, como velocidade de rotação de 1.800 RPM e radiador de alumínio. Além disso, a marca garante uma alta duração por conta dos tubos anti-vazamento, que fazem o líquido evaporar em uma taxa baixíssima.

Ele possui construção em alumínio e cobre para alta dissipação de calor. Além disso, ele possui alta compatibilidade com software de sincronização RGB MSI, Gigabyte, ASRock e ASUS. Avaliado com uma nota média de 5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon. De acordo com os comentários, o modelo também se destaca por produzir pouco ruído e entregar um bom desempenho. Ele pode ser encomendado por cerca de R$ 397.

Prós: valor acessível e iluminação RGB

valor acessível e iluminação RGB Contras: modelo simples

Gostou do produto? Compre aqui RGB Gamdias Chione E2-120R R$ 397,13 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gamdias Chione E2-120R × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RGB Gamdias Chione E2-120R R$ 397,13 IR À LOJA

4. Gamdias Chione M2-240 Lite – a partir de R$ 444

O Gamdias Chione M2-240 Lite é o modelo mais caro da lista. Ele possui uma placa de base de cobre condutora térmica e 2 ventoinhas de 120 mm. Para quem procura investir em um produto com luzes RGB que fogem um pouco do comum, a M2-240 Lite é capaz de criar efeitos visuais de performance com acabamento espelhado no topo da bomba. Na Amazon, o modelo pode ser encomendado por R$ 444.

Seu conector RGB de 3 pinos 5V oferece uma sincronização da iluminação com softwares de placa-mãe. Além disso, para uma maior refrigeração, o periférico acompanha tela de teflon para maior durabilidade e baixa taxa de evaporação. Sua velocidade de rotação é de até 1800 RPM±10%, enquanto a pressão estática máxima pode alcançar até 2.7mmH20. Já o fluxo de ar máximo vai para 69CFM. Sua potência fica para 12 W. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a eficiência do produto.

Prós: alta performance e fácil instalação

alta performance e fácil instalação Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui TUBOS DE TEFLON Gamdias Chione M2-240 Lite R$ 459,79 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gamdias Chione M2-240 Lite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TUBOS DE TEFLON Gamdias Chione M2-240 Lite R$ 459,79 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo