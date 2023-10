Xbox Series S: 6 monitores ideais para usar com o console da Microsoft

Monitores para Xbox Series S podem ser ideais para jogadores que buscam telas com especificações que melhoram a jogatina. O console da Microsoft suporta até 1440p de resolução, mas a maioria dos games roda em Full HD (1920 x 1080 pixels). Além disso, o videogame ainda é capaz de fornecer taxa de atualização de até 120 Hz. Pensando nisso, o TechTudo separou monitores que atendem a estes requisitos por preços a partir de R$ 1.022 , como é o caso do AOC Hero 24G2, que conta com 24 polegadas e tempo de resposta de 1 ms. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o LG UltraGear 24GN60R oferece uma taxa de atualização de 144 Hz e ângulo de inclinação de até 178° por valores que partem de R$ 1.094. Outra opção é o BenQ ZOWIE XL2411K, que traz tecnologia DyAc, que deixa a imagem menos borrada, além de Filtro de Luz Azul por cerca de R$ 2.149. Confira a seguir seis monitores ideais para usar com Xbox Series S disponíveis no Brasil.

6 monitores ideais para usar com seu Xbox Series S — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

1. AOC Hero 24G2 – a partir de R$ 1.022

O AOC Hero 24G2 é um monitor com tela plana e com foco maior na qualidade do display. O item faz parte da linha gamer da marca e é um modelo de 24 polegadas com qualidade Full HD e resolução 1920 x 1080 pixels. A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms. O monitor possui um visual que traz bordas finas para a tela, o que pode ser interessante para quem procura um monitor mais imersivo, além de uma base com controle preciso da altura. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 1.022.

O periférico conta com AMD FreeSync, função que elimina qualquer corte ou travamento por meio da sincronização do GPU e do monitor. Um dos seus destaques também fica para o Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez. Na Amazon, o modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor oferece uma confortabilidade maior e uma alta performance, além da alta compatibilidade com os consoles. No entanto, criticam que ele costuma vazar luz nas laterais.

Prós: base que permite alterar a altura, resolução e alta compatibilidade com consoles

base que permite alterar a altura, resolução e alta compatibilidade com consoles Contras: vazamento de luz no monitor

2. LG UltraGear 24GN60R – a partir de R$ 1.094

O LG UltraGear 24GN60R interessante para quem procura um monitor gamer com movimentos mais fluídos, isso porque ele oferece uma taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms, o que pode ser interessante para quem irá usar ao console. Segundo as especificações da marca, este produto conta com uma tela de 24 polegadas antirreflexo, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e aspecto de 16:9. Além disso, o modelo acompanha AMD FreeSync e Dynamic Action Sync–24GN60R.

O modelo permite um ângulo de inclinação de até 178°, além de também possuir uma porta HDMI e uma DisplayPort. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o monitor oferece uma qualidade satisfatória e atende o público gamer. Por outro lado, alguns consumidores relatam que o aparelho parou de reconhecer o HDMI com apenas 20 dias de uso. O equipamento é vendido por aproximadamente R$ 1.094.

Prós: taxa de atualização de 144 Hz e inclinação de até 178 graus

taxa de atualização de 144 Hz e inclinação de até 178 graus Contras: apenas uma porta HDMI

O Acer Nitro5 QG240Y é um outro monitor com foco na qualidade do display. O modelo promete entregar imagens mais nítidas do que os modelos que se encontram na mesma faixa de preço que ele. Além disso, ele apresenta recursos como FreeSync, AMD FreeSync Premium e qualidade Full HD com resolução completa de 1920 x 1080 pixels. Para comprá-lo, é preciso desembolsar cifras próximas de R$ 1.149.

Além disso, oferece taxa de atualização de 180 Hz, tempo de resposta de 1 ms e um display com design ZeroFrame. Suas conexões são ‎DisplayPort, HDMI e saída de áudio. Para os gamers, ele acompanha a tecnologia Game Mode, exibindo oito modos predefinidos para otimizar os visuais para diferentes tipos de conteúdo. Ao todo, ele foi avaliado com 4,6 de 5 estrelas.

Prós: Modo Game com oito modos predefinidos

Modo Game com oito modos predefinidos Contras: relatam que ele funcionaria melhor em um painel VA

4. AOC Hero 27G2 – a partir de R$ 1.199

O AOC Hero 27G2 é uma boa opção para quem procura uma tela extremamente ampla para as jogatinas. Isso porque o modelo traz 27 polegadas LED com qualidade Full HD e resolução de 1920 x 1080 pixels. Além disso, ele comporta uma taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms, o que pode ser interessante para quem procura agilidade. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.199 para comprar o produto.

O periférico conta com ajuste de altura, rotação da tela e conexões HDMI e VGA, além da tecnologia G-Sync, que proporciona uma imagem mais estável e o Modo Mira, uma mira vermelha posicionada no centro da tela para que você eleve ao máximo a sua performance no jogo. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca pelo custo-benefício.

Prós: tela ampla

tela ampla Contras: apresenta dead pixel

O Samsung Odyssey G3 é um dos modelos premium da marca sul-coreana para o universo gamer. Isso porque ele apresenta uma tela de 24 polegadas, resolução de imagem Full HD com 1920 x 1080 pixels e uma taxa de atualização de até 144 Hz. Contudo, o tempo de resposta fornece maior eficiência com apenas 1 ms, além de uma interface de conexão com opções para cabos HDMI, DP e VGA. Também é possível ajustar a altura do monitor, o que deve ser uma vantagem para a maioria dos públicos. Ele é vendido por cerca de R$ 1.299.

As dimensões conferem números de 49 cm de largura por 26 cm de altura. Com sistema elétrico bivolt, os usuários gamers ou com alta produtividade podem fazer melhor uso deste equipamento. Isso porque o tempo de resposta pode ser útil durante games que exigem alto FPS. Além disso, o monitor conta com Gaming UX OSD, uma interface para interagir com as configurações do modelo e Refresh Rate Optimizor, otimizando a frequência com que a imagem na tela é atualizada. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários relatam uma melhora expressiva na experiência de jogos. Porém, reclamam que não acompanha cabo HDMI.

Prós: ajuste de altura

ajuste de altura Contras: ausência de cabo HDMI

6. BenQ ZOWIE XL2411K – a partir de R$ 2.149

O BenQ ZOWIE XL2411K é um modelo completamente criado para games, como afirma a fabricante. Isso porque o periférico acompanha uma taxa de atualização de 144 Hz. Além disso, ele conta com a tecnologia DyAc, que deixa a imagem menos borrada em certas situações, como na posição dos pontos de mira e de impacto das balas, tudo para você conseguir acompanhar tudo que se passa na tela, além de Modo Cores, Filtro de Luz Azul e Flicker-Free.

O periférico acompanha uma resolução Full HD com 1920 x 1080 pixels em 24 polegadas. Em conexão, ele oferece portas HDMI 1.4, 2.0, DisplayPort 1.2 e conector para fone de ouvido. Na Amazon, ele pode ser encomendado por preços que partem R$ 2.149. Ao todo, ele foi avaliado com 4,8 de 5 estrelas, com destaques para a qualidade da tela, alta compatibilidade com o Xbox Series S e também pela agilidade.

Prós: qualidade de tela e agilidade

qualidade de tela e agilidade Contras: preço elevado

Com informações de Samsung, BenQ e Acer

