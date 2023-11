13 artigos curiosos da Wikipédia que vão te divertir e impressionar

A Wikipedia (conhecida no Brasil como "Wikipédia", com acento) é uma enciclopédia virtual que permite que qualquer usuário contribua com seus artigos — o que sempre gerou debates sobre a credibilidade de suas informações. No entanto, é justamente o fato de ser um site colaborativo que faz da página um vasto repositório de curiosidades aleatórias. Na plataforma, é possível ler sobre diversos assuntos, como a biografia de famosos, sinopses de filmes e acontecimentos históricos. Além disso, também estão presentes artigos peculiares e um tanto cômicos, como uma lista de mortes que ocorreram no banheiro ou a história de uma obra de arte feita de fezes. A seguir, confira 13 artigos curiosos da Wikipedia que vão te fazer rir hoje.

Lista reúne artigos peculiares da Wikipédia; confira — Foto: Reprodução/Unsplash/Oberon Copeland

1. 0 de janeiro

O dia 0 de janeiro pode não fazer muito sentido para qualquer um, mas a data existe na contagem astronômica do tempo e representa o dia anterior ao 1 de janeiro, ou seja, 31 de dezembro. Esse formato de marcação do tempo é importante para alguns cálculos astronômicos e é utilizado até hoje. O próximo dia 0 de janeiro ocorre no dia 31 de dezembro de 2023. No artigo da Wikipedia sobre a data (https://pt.wikipedia.org/wiki/0_de_janeiro), estão indicados, na seção "Ver também", textos sobre os dias 30 de fevereiro e 0 de março.

O dia 0 de janeiro é o mesmo que o dia 31 de dezembro do ano anterior — Foto: Reprodução/Unsplash/Waldemar

2. Problema do ano 2038

A página da Wikipédia sobre o "Problema do ano 2038" (https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_do_ano_2038) também é uma das mais curiosas do site. Em 15 anos, está previsto que ocorra uma falha em todos os softwares que usam POSIX/IEEE 1003, um padrão para determinar interfaces comuns entre sistemas operacionais. Isso porque essa configuração ignora os segundos bissextos no cálculo do tempo desde 1970 e, por isso, a contagem só estará precisa até o dia 19 de janeiro de 2038.

Também chamado de "bug de 2038", a solução para o problema antes da data é um pouco incerta. Embora alguns sistemas estejam migrando para uma arquitetura diferente, possibilitando a correção do erro, não se sabe se outros sistemas serão substituídos até lá.

Este problema também é conhecido como problema Y2K38 — Foto: Reprodução/Unsplash/Desola Lanre-Ologun

3. Fugging

A vila de Fugging, na Áustria, nem sempre teve este nome. Até 2020, quando foi decidido renomear o vilarejo, o local chamava-se Fucking, termo mais conhecido por ser também um palavrão na língua inglesa.

Para a população local, cerca de 150 habitantes, a palavra significava nada mais do que “lugar da gente de Focko”, em tradução para o português. Contudo, o significado em inglês da palavra era de conhecimento dos moradores e também motivo de piada para muitos, principalmente turistas — o que fez a vila se tornar mais famosa e virar até página da Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Fugging) . Anterior a 2020, também houve uma tentativa de renomear o local em 2004.

O vilarejo mudou de nome oficialmente em 2021 — Foto: Reprodução/Getty Images

4. Lista de pessoas que morreram no banheiro

Segundo a Wikipedia, a data documentada mais antiga na qual uma pessoa morreu no banheiro foi em 581 a.C., na China. Na página de nome “Lista de pessoas que morreram no banheiro” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pessoas_que_morreram_no_banheiro), é possível visualizar 21 histórias sobre pessoas famosas que faleceram enquanto usavam o banheiro — além de nove casos notórios da ficção, que trazem personagens de produções como Game of Thrones e South Park.

A tabela informa data, localização, nome, idade e descrição da morte, além da fonte direta dos dados citados. Segundo o site, o caso mais recente ocorreu em setembro de 2022 e se refere à morte do rapper Coolio, que teve um ataque cardíaco no banheiro da casa de um amigo.

A lista também informa detalhes de como cada morte ocorreu — Foto: Reprodução/Pexels/Karolina Grabowska

5. Orientação do papel higiênico

O jeito correto de colocar o papel higiênico no suporte é discussão recorrente em muitos lares e conta com uma página inteira dedicada a ele na Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_do_papel_higi%C3%AAnico). O artigo discute a preferência das pessoas pela orientação interna (quando o papel fica voltado para a parede) ou externa (voltado para a pessoa) e até apresenta alguns benefícios de ambos.

No texto, também estão reunidas informações sobre a origem da discussão e os resultados de uma pesquisa realizada em 1989 sobre o tema. De acordo com os dados, cerca de 67% das mulheres entrevistadas usavam o papel na orientação externa, enquanto 69% dos homens teriam preferência pelo mesmo sentido.

As marcas fabricantes, normalmente, preferem a orientação externa devido a melhor visualização — Foto: Reprodução/Pexels/Vie Studio

6. Merda de artista

Em 1961, o artista italiano Piero Manzoni criou uma obra de arte polêmica. Merda de Artista foi uma série de 90 latas que continham as fezes do autor, assim como informações sobre peso, data de fabricação e modo de conservação. Em 2016, uma das latas foi leiloada por 275 mil euros. Muitas outras, no entanto, explodiram devido aos gases e à corrosão. No artigo da Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Merda_de_Artista) sobre o assunto, é apontada a influência do artista dadaísta Marcel Duchamp na obra do italiano.

A obra do artista Piero Manzoni foi traduzida para inglês, francês, italiano e alemão — Foto: Reprodução/Wikipedia

7. Bushismo

Bushismo foi um termo cunhado para se referir às gafes cometidas pelo ex-presidente estadunidense George W. Bush durante algumas declarações públicas. De acordo com o artigo da Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Bushismo) sobre o tema, Bush teria ficado conhecido por utilizar frases e palavras sem sentido ou sem concordância verbal, muitas vezes soando ambíguo ou redundante.

George W. Bush foi o 43º presidente dos Estados Unidos — Foto: Mandel Ngan/AFP

8. Sonic hedgehog

Diferente do Sonic, The Hedgehog, o famoso ouriço dos jogos de videogame da Sega, esta página de Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Sonic_hedgehog) refere-se a uma proteína do gene hedgehog. A Sonic hedgehog (SHH) é encontrada em mamíferos e faz parte do processo de desenvolvimento embrionário em vertebrados e também atua no controle da divisão de células-tronco em adultos. Além dela, também existem duas outras proteínas da família hedgehog, desert hedgehog (DHH) e Indian hedgehog (IHH).

Estrutura da proteína Sonic Hedgehog — Foto: Reprodução/Wikipedia

9. Dudão

"Turma do Dudão" (https://pt.wikipedia.org/wiki/Dud%C3%A3o) foi um gibi evangélico criado no anos 90. Os quadrinhos contam a história de Dudão, uma criança cristã que, embora sofra bullying devido ao seu peso, sempre oferece um ensinamento sobre certo e errado para os colegas. Apesar de antiga, a história infantil foi recentemente lembrada na Internet em forma de meme. Em sua maioria, as pessoas faziam piadas sobre o formato dos olhos dos personagens e pela temática altamente religiosa dos quadrinhos.

Quadrinho "Turma do Dudão", gibi religioso dos anos 90 — Foto: Reprodução/Youtube

10. Efeito Tetris

De acordo com a Wikipedia, o Efeito Tetris ou Síndrome do Tetris (https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Tetris) é um termo utilizado para descrever a alteração de pensamentos, sonhos, campo de visão e até sentidos após passar muito tempo realizando uma mesma atividade, como jogando um jogo ou fazendo contas matemáticas. O nome vem do famoso jogo de videogame e está relacionado com relatos de pessoas que passaram a ver formas na vida real após jogarem Tetris por muito tempo.

O jogo que nomeou essa síndrome foi popular nos anos 90 — Foto: Reprodução/Unsplash/Nik

11. Boca virgem

A gíria brasileira boca virgem, mais conhecida como BV, também ganhou uma página na Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Boca_virgem). O termo é utilizado para descrever pessoas que nunca beijaram na boca. De acordo com a página, a expressão foi registrada pela primeira vez em 1998 e se popularizou no inicio dos anos 2000. O site ainda relembra a história do casal Felipe e Bianca, da novela Caras & Bocas (2010), da TV Globo, como um uso marcante do termo na teledramaturgia. Na trama, os jovens eram apaixonados um pelo outro, mas tinham medo de se declarar por nunca terem beijado alguém.

A gíria popular no universo adolescente tem uma página própria na Wikipedia — Foto: Reprodução/Pexels/Tima Miroshnichenko

12. Complexo de vira-lata

O termo “complexo de vira-lata”, ou vira-latismo, refere-se ao sentimento ou necessidade do brasileiro de colocar-se como inferior em relação ao resto do mundo — diminuindo as próprias conquistas enquanto venera as de outros países. A expressão foi criada pelo escritor Nelson Rodrigues devido à derrota brasileira em 1950 para o Uruguai na Copa do Mundo.

O artigo na Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_de_vira-lata), além de informar o significado, possui referências sobre a origem do termo e conta com análises do escritor brasileiro Humberto Mariotti e do cientista político argentino Vicente Palermo.

A teoria do "complexo de vira-lata" foi criada na década de 1950 — Foto: Reprodução/Pexels/Sandrin

13. Trema do metal

Bandas como Mötley Crüe, Motörhead e The Accüsed, além do gênero musical similar, possuem outra coisa em comum: trema do metal. Isto é, o uso decorativo de trema acima de algumas letras. Apesar do sinal alterar a fonética de certas palavras, quando usada no universo do metal, geralmente não há mudança na pronúncia.

De acordo com o artigo da Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Trema_do_metal), esse recurso foi utilizado pela primeira vez em 1970 pela banda Blue Öyster Cult. Na mesma década, a tendência começou a se difundir por outros grupos.

Banda americana de metal, Mötley Crüe — Foto: Reprodução/Getty Images/Shinko Music/Koh Hasebe/

Artigos peculiares da Wikipedia

Além desses 13 exemplos apresentados pelo TechTudo, é possível encontrar outros artigos curiosos na Wikipedia por meio do próprio site. Na página intitulada “Artigos peculiares” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Artigos_peculiares) da enciclopédia, estão reunidos, em formato de lista, diversos outros artigos interessantes e não usuais, divididos em categorias como animais, políticos, memes, cultura popular e outras.

