15 filmes de luta para assistir online que valem a pena conferir

Filmes de luta são um exemplo de como uma boa briga não pode faltar em produções de ação. O gênero mais explosivo do cinema está repleto de produções regadas a muitos golpes de kung fu, boxe, espadas, entre outras técnicas de luta. São obras como Matrix (1999), Rocky: Um Lutador (1976) e Operação Dragão (1973) que fizeram a pancadaria ganhar mais espaço no cinema e streaming.

Nessa lista você confere os principais títulos de ação que podem ser maratonados online, em plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max, Paramount+, entre outras. Em cada dica há informações sobre enredo, elenco e repercussão entre público e crítica nos agregadores IMDb e Rotten Tomatoes. Confira!

A duologia Kamen Rider, do diretor Quentin Tarantino, homenageia os filmes asiáticos de kung fu — Foto: Reprodução/JustWatch

1. Nocaute (2015)

Apesar de ser um drama, Nocaute não dispensa cenas de lutas de boxe intensas protagonizadas por Jake Gyllenhaal (Os Suspeitos). O título dirigido por Antoine Fuqua (franquia O Protetor) pode ser visto na Netflix. Além de Gyllenhaal, Nocaute ainda conta com Forest Whitaker (Pantera Negra), 50 Cent (Mercenários 4), Rachel McAdams (Meninas Malvadas), Oona Laurence (Meu Amigo, o Dragão), entre outros.

Billy "The Great" Hope (Gyllenhaal) é um pugilista no auge da carreira. Mas um evento trágico faz com que ele atinja o fundo do poço, perdendo sua relação com o empresário e patrocinadores, além da esposa e filha. Para se reerguer, Billy passa a ser treinado por Tick Willis (Whitaker), um antigo boxeador conhecido por treinar pugilistas mais durões. A trama conquistou nota 7,3 no IMDb e aprovação de 60% da crítica no Rotten Tomatoes.

Jake Gyllenhaal interpreta um boxeador que tenta se reerguer após um acontecimento traumático — Foto: Reprodução/JustWatch

2. RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (2022)

Sensação na Internet graças à música Naatu Naatu (vencedora do Oscar de Melhor Canção Original em 2023), RRR: Revolta, Rebelião, Revolução é uma epopeia cinematográfica que mistura ação, aventura e drama histórico regada à muitas cenas de luta. Disponível na Netflix, o longa do diretor S. S. Rajamouli (Baahubali - O Início) tem no elenco Ram Charan (Acharya), N. T. Rama Rao Jr. (Janatha Garage), Ray Stevenson (Ahsoka) e Alison Doody (Indiana Jones e a Última Cruzada).

Na década de 1920, quando a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra, o governador britânico Scott Buxton (Ray Stevenson) assume o poder de forma autoritária. Para acabar com a opressão dos colonizadores, o guerreiro Komaram Bheem (N. T. Rama Rao Jr.) decide enfrentar Buxton e seu exército. Seu principal e inusitado aliado é Sitarama Raju (Ram Charan), oficial de polícia à serviço dos ingleses. RRR tem média 7,8 no IMDb e aprovação de 95% dos críticos no Rotten Tomatoes.

RRR, filme indiano disponível na Netflix, ganhou Melhor Canção no Oscar 2023 — Foto: Reprodução/IMDb

O primeiro filme da franquia John Wick é um marco do gun fu (técnica de luta cinematográfica que mistura artes marciais com tiroteio) nos Estados Unidos. A saga dirigida pelo dublê Chad Stahelski rendeu quatro filmes e uma série (todos disponíveis no Amazon Prime Video). Keanu Reeves (Versões de Um Crime) protagoniza a franquia ao lado de Michael Nyqvist (Millenium), Ian McShane (American Gods), Alfie Allen (Game of Thrones), John Leguizamo (O Menu), Willem Dafoe (O Homem do Norte), entre outros.

John Wick (Reeves) é um homem que vive sozinho com seu cachorro beagle, um presente dado por sua falecida esposa. Seu luto é interrompido quando sua casa é invadida pelo criminoso russo Iosef Tarasov (Allen), que chega a matar o beagle de Wick na sua frente. O crime faz com que o passado sangrento do protagonista aflore o desejo de vingança. O primeiro longa da franquia recebeu nota 7,4 no IMDb e aprovação de 86% no Rotten Tomatoes.

Primeiro filme da franquia John Wick foi lançado em 2014, com direção de Chad Stahelski — Foto: Reprodução/JustWatch

4. O Matador (1989)

O Matador ajudou a revelar o diretor John Woo (Missão: Impossível 2) e o astro Chow Yun-fat (O Tigre e o Dragão) para os olhares ocidentais. As cenas com muito tiro e porrada do longa podem ser vistas no Looke. Estão no elenco Danny Lee Sau-Yin (Perigo Extremo), Sally Yeh (Sonhos da Ópera de Pequim), Paul Chu Kong (Rajadas de Fogo) e Kenneth Tsang (Alvo Duplo).

Jeffrey (Yun-fat) é um assassino de aluguel que possui um rigoroso código de conduta. Em um de seus trabalhos ele acaba cegando a cantora de bar Jennie (Yeh). Para recompensá-la, Jeffrey aceita protegê-la e custear seu tratamento. Mas a cantora passa a ser vigiada por um poderoso mafioso local. Entre o público, o longa possui nota 7,8 no IMDb, enquanto entre a crítica a aprovação é de 95% no Rotten Tomatoes.

Chow Yun-fat interpreta um metódico assassino que protege uma cantora ferida durante uma de suas ações — Foto: Reprodução/Mubi

5. Operação Invasão (2011)

O filme indonésio Operação Invasão conquistou fama internacional de forma despretensiosa, o que garantiu uma sequência em 2014 - os dois longas estão na Netflix. A ação é dirigida por Gareth Evans (Apóstolo) e tem no elenco principal Iko Uwais (22 Milhas), Ray Sahetapy (2014), Joe Taslim (Velozes e Furiosos 6), Yayan Ruhian (Star Wars: O Despertar da Força), e mais.

Uma equipe de policiais liderada pelo tenente Wahyu (Pierre Gruno) decide invadir um prédio comandado pelo mafioso Tama (Sahetapy). No local, o grupo cai numa emboscada e fica preso com pouca munição e armas. Wahyu e seus homens, que inclui o novato Rama (Iko Uwais), devem sobreviver a um ataque violento de Tama e seus capangas. O filme indonésio conquistou nota 7,6 no IMDb e aprovação de 87% dos especialistas no Rotten Tomatoes.

Filme indonésio mostra a resistência de um grupo policial dentro de um prédio habitado por criminosos — Foto: Reprodução/IMDb

6. Herói (2002)

Um dos gêneros de ficção mais famosos na China é o wuxia, que consiste em lutas fantásticas em períodos antigos. Herói, do diretor Zhāng Yìmóu (Clã das Adagas Voadoras), é um dos principais representantes dessa categoria. O longa pode ser alugado na Microsoft (R$ 5,90) e no Claro TV+, Google Play Filmes e Amazon Prime Video (R$ 6,90). A obra é estrelada por Jet Li (Os Mercenários), Donnie Yen (Star Wars: Rogue One), Maggie Cheung (Amor à Flor da Pele), e mais.

Em um certo período antigo, um guerreiro sem nome (Li) é homenageado pelo rei (Chen Daoming) como forma de agradecimento pelos serviços à China. O herói narra como salvou o império chinês das mãos de três assassinos inescrupulosos. Entretanto, alguns pontos da história parecem questionáveis para o rei. Herói apresenta nota 7,9 no IMDb e aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes.

Filme de época estrelado por Jet Li é um dos expoentes do subgênero wuxia, vertente do cinema chinês que mistura fantasia com artes marciais — Foto: Reprodução/IMDb

7. Police Story - A Guerra das Drogas (1985)

Após estrelar filmes de artes marciais de época nos anos 1970, o astro chinês Jackie Chan resolveu modernizar sua filmografia com Police Story - A Guerra das Drogas, cuja versão remasterizada pode ser vista no Amazon Prime Video. Além de Chan (que dirige o longa junto com Chen Chi Hwa), a obra ainda conta com Brigitte Lin (Amores Expressos), Maggie Cheung, Bill Tung (Primeiro Impacto), entre outros.

O policial Chan Ka Kui (Chan) consegue prender um traficante de drogas após uma intensa operação. Cabe ao protagonista proteger Selina (Lin), secretária do criminoso que irá depor contra ele. No entanto, a testemunha contribui na fuga do antigo chefe, que agora quer movimentar uma vingança contra Ka Kui. Police Story rendeu nota 7,5 no IMDb e aprovação de 93% da crítica no Rotten Tomatoes.

Police Story foi o filme que revelou Jackie Chan para o mercado ocidental — Foto: Reprodução/IMDb

8. Operação Dragão (1973)

O legado de Bruce Lee no mundo do cinema seguiu inabalável mesmo após sua morte. Prova disso é o filme Operação Dragão, lançado em 1973 e hoje disponível para aluguel no Apple TV+, Google Play Filmes e Amazon Prime Video (R$ 7,90). A obra tem no elenco Jim Kelly (O Samurai Negro), John Saxon (A Hora do Pesadelo), Angela Mao (O Trio Invencível do Kung Fu), além da participação do então novato Jackie Chan como figurante.

Bruce Lee interpreta um lutador de kung fu também chamado Lee que aceita o convite de entrar em um torneio de artes marciais. O propósito nesse caso é investigar o chefão do crime Han (Kieh Shih), que promove a disputa. No meio da investigação, Lee conhece dois americanos que entraram no torneio para resolver questões pessoais. O longa possui nota 7,6 no IMDb e aprovação de 89% dos especialistas no Rotten Tomatoes.

9. Kill Bill volumes 1 e 2 (2003 e 2004)

A duologia clássica de Quentin Tarantino é uma verdadeira explosão de referências cinematográficas, contendo homenagens aos filmes Jogo da Morte (1978) e Lady Snowblood (1973). Essas e outras menções podem ser vistas no MGM (via Amazon Prime Video). Estão no elenco Uma Thurman (Vermelho, Branco e Sangue Azul), Lucy Liu (As Panteras), Daryl Hannah (Sense8), David Carradine (Kung Fu), entre outros.

Beatrix Kiddo (Thurman), também conhecida como "A Noiva", é integrante de um grupo de assassinos. No dia de seu casamento, ela sofre uma tentativa de homicídio dos próprios colegas criminosos. Cinco anos depois, Kiddo acorda do coma com um só desejo: matar Bill, seu ex-companheiro e mandante do seu assassinato. Os dois volumes possuem notas 8,2 e 8,0 no IMDb, além das aprovações de 85% e 82% dos especialistas no Rotten Tomatoes.

Kill Bill narra a vingança de uma assassina contra o antigo esquadrão de criminosos da qual fazia parte — Foto: Reprodução/IMDb

10. Karate Kid (1984)

Um clássico dos anos 1980 que, de tão influente no cinema, rendeu quatro sequências (sendo um spin-off) e a série Cobra Kai. O longa do diretor John G. Avildsen (Rocky) mostra a união entre o mestre Sr. Miyagi (Pat Morita) e o adolescente Daniel Larusso (Ralph Macchio), onde os dois desenvolvem uma relação que vai além do karatê. Disponível no HBO Max e Netflix, o filme tem no elenco Elisabeth Shue (The Boys), William Zabka (De Volta às Aulas) e Martin Kove (Rambo 2 - A Missão).

Daniel Larusso é um jovem que passa por maus bocados na escola por ser vítima da perseguição de Johnny Lawrence (Zabka), um valentão que sempre anda em bando. Em uma de suas brigas, ele é salvo por um idoso chamado Sr. Miyagi (Morita), um pacato imigrante japonês. Ao lado do novo amigo, Larusso aprende lições importantes sobre karatê e como ter controle de suas emoções. O longa rendeu nota 7,3 no IMDb. Já entre a crítica, a aprovação é de 89% no Rotten Tomatoes.

Pelo papel como Sr. Miyagi, o ator Pat Morita foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1985 — Foto: Reprodução/IMDb

11. O Clã das Adagas Voadoras (2004)

Outro título popular do subgênero wuxia é O Clã das Adagas Voadoras, também dirigido por Zhang Yimou. O longa, que pode ser alugado no Google Play Filmes (R$ 6,90), ganhou fama em todo o mundo graças as coreografias e cenários exuberantes. Estão no elenco Ziyi Zhang (Memórias de uma Gueixa), Takeshi Kaneshiro (Anjos Caídos), Andy Lau (Conflitos Internos) e Dandan Song (Indo para Casa).

A trama se situa no século 9 na China, período da Dinastia Tang. O império convoca os policiais Jin (Kaneshiro) e Lao (Lau) para investigar as atividades subversivas de um grupo intitulado Clã das Adagas Voadoras. A dupla perde o rumo da investigação quando conhece Xiao Mei (Zhang), uma sedutora dançarina integrante do clã de rebeldes. O título possui nota 7,5 no IMDb e aprovação de 87% dos críticos no Rotten Tomatoes.

O Clã das Adagas Voadoras é mais um filme wuxia com destaque mundial — Foto: Reprodução/JustWatch

12. Warriors – Os Selvagens da Noite (1979)

Lançado no auge das brigas de gangue em Nova Iorque nos anos 1970, Warriors – Os Selvagens da Noite é baseado no romance homônimo de Sol Yurick. Considerado um clássico cult entre os cinéfilos, o filme do diretor Walter Hill (48 Horas) pode ser alugado no Google Play Filmes (R$ 6,90) e no Apple TV+ (R$ 11,90). Michael Beck (Xanadu), David Harris (Beleza Fatal), James Remar (Dexter), Deborah Van Valkenburgh (Ruas de Fogo) e David Patrick Kelly (O Corvo) estão no elenco.

Em um futuro distópico, gangues tomam conta das ruas de Nova Iorque. O líder máximo Cyrus (Roger Hill) convoca representantes de todos os grupos para tomarem a região. Mas ele é vitima de um tiroteio e a culpa cai para os Warriors, bando de Coney Island. Agora, a gangue deve sobreviver a uma horda de criminosos vingativos até chegarem em casa. O longa tem nota 7,5 no IMDb e aprovação de 88% da crítica no Rotten Tomatoes.

Dirigido por Walter Hill, Warriors – Os Selvagens da Noite se tornou um clássico cult que rendeu quadrinhos e videogames — Foto: Reprodução/IMDb

13. Rocky: Um Lutador (1976)

Rocky não é somente um marco na carreira do astro de ação Sylvester Stallone (que venceu o Oscar de Melhor Roteiro pelo filme) como também é considerada uma das grandes obras do cinema. Os seis filmes da saga do boxeador Rocky Balboa podem ser vistos no Amazon Prime Video e Paramount+. Neste primeiro longa, estão presentes Carl Weathers (O Mandaloriano), Talia Shire (O Poderoso Chefão), Burgess Meredith (Dois Velhos Rabugentos), entre outros.

Rocky Balboa (Stallone) é um ítalo-americano que trabalha como cobrador de dívidas nas ruas de Chicago. Ele tem o sonho de se tornar um grande lutador de boxe. Uma oportunidade de realizar sua ambição aparece quando surge uma vaga para lutar contra o campeão Apollo Creed (Weathers). Para além das notas do público e crítica, Rocky: Um Lutador recebeu três Oscar em 1976, incluindo Melhor Filme e Diretor.

Rocky alavancou a carreira do astro Sylvester Stallone, que chegou a ganhar o Oscar de Melhor Roteiro pela obra — Foto: Reprodução/IMDb

14. Matrix (1999)

Ficção científica e artes marciais estão juntos nesse filme, que é responsável por redefinir os parâmetros da ação no cinema a partir do século 21. Matrix, a obra máxima das irmãs Wachowski (Sense8), pode ser visto hoje no HBO Max e Amazon Prime Video. Estão no elenco Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss (Amnésia), Laurence Fishburne (O Homem de Aço), Hugo Weaving (V de Vingança), e mais.

Neo (Reeves) é um hacker que recebe mensagens de um terrorista chamado Morpheus (Fishburne). Quando finalmente os dois se conhecem, Neo então descobre que vive em uma realidade simulada chamada Matrix. Quando escolhe sair da simulação, ele passa a ser alvo de oficiais do sistema comandados pelo Agente Smith (Weaving). A obra tem nota 8,7 no IMDb e aprovação de 83% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Matrix foi um dos marcos da ação e ficção científica dos anos 1990 — Foto: Reprodução/IMDb

15. O Tigre e o Dragão (2000)

Para finalizar a lista, mais um filme do gênero wuxia que chegou a ser premiado com quatro estatuetas do Oscar em 2001 (incluindo Melhor Filme Estrangeiro). O Tigre e o Dragão é uma obra dirigida por Ang Lee (O Segredo de Brokeback Mountain) e estrelada por Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Ziyi Zhang e Chang Chen (The Soul). O longa pode ser alugado no Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Claro TV+, Microsoft e Apple TV+.

Durante a Dinastia Ching (1636 - 1912), o guerreiro Li Mu Bai (Yun-fat) oferece para sua amiga Yu Shu Lien (Yeoh) a espada Destino Verde, um item extremamente valioso. Mas a arma é roubada e a dupla parte em uma viagem para recuperá-la a qualquer custo. O título possui nota 7,9 no IMDb e aprovação de 98% dos especialistas no Rotten Tomatoes.

Michelle Yeoh, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2023, é uma das protagonistas de O Tigre e o Dragão — Foto: Reprodução/JustWatch

