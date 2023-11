5 mudanças polêmicas em redes sociais que você provavelmente detestou

Muitas ferramentas são adicionadas todos os anos nas redes sociais, mas nem sempre elas são bem recebidas. Muitos usuários reclamaram quando o Instagram começou a mostrar vídeos curtos por meio do Reels ou quando o Twitter mudou de nome, passando a se chamar “X”. O fato de o selo de verificação do Facebook ser comprado por qualquer pessoa também gerou polêmica, assim como a adição de Stories em quase todas as redes sociais. Nas linhas a seguir, conheça esses e outros casos em que a “inovação” não agradou o público!

Uma das mudanças mais polêmicas nas redes sociais nos últimos tempos foi a alteração do nome do Twitter — Foto: Reprodução/Twitter

1. Mudança no nome do Twitter

O Twitter passou por uma mudança radical em meados de 2023, alterando seu nome para X. O logotipo de pássaro foi abandonado, dando lugar a uma letra que é constante nos empreendimentos do empresário Elon Musk. No início da carreira, a primeira startup se chamava X.com, passando pela gigante espacial SpaceX, pela inteligência artificial representada por xAI, até mesmo no nome de seu filho, X Æ A-XII.

Elon Musk fez mudanças no Twitter para deixá-lo com a cara de outros produtos de suas empresas — Foto: Matt Rourke/AP Photo

A mudança é criticada devido às conexões emocionais e familiaridade vinculadas ao nome original, o que causa desconforto e desconfiança. A percepção de perda de identidade e investimento emocional na marca anterior, juntamente com a incerteza sobre os motivos da mudança, contribuíram para a resistência por parte dos consumidores.

2. Selo de verificação pago

Agora o Facebook e o Instagram comercializam um serviço por assinatura chamado Meta Verified. Este serviço custa R$ 55,00 por mês e inclui o selo de verificação, figurinhas exclusivas e proteção especializada contra fraudes. Para contratar, basta ser maior de 18 anos, possuir um perfil pessoal público ou privado, desde que associado ao nome completo do usuário e a uma foto de perfil que inclua seu rosto para assinar.

Instagram permite que o selo de verificação seja comprado — Foto: Raquel Freire/TechTudo

A introdução do selo de verificação pago no Instagram e Facebook levantou preocupações sobre uma divisão entre usuários com e sem recursos financeiros. Muitos temem que isso comprometa a autenticidade do selo, tornando-o suscetível a abusos e práticas enganosas. Além disso, a inclusão de um componente pago compromete a associação orgânica, levando à percepção de que a autenticidade nas plataformas pode ser adquirida em vez de conquistada.

3. Instagram sem ordem cronológica

O Instagram começou como uma rede social cronológica, mas mudou com o avanço do uso de algoritmos. Os desenvolvedores defendem que a tecnologia é capaz de selecionar o conteúdo mais relevante para mostrar aos usuários, mas há quem pontue que a mudança acabou deixando o conteúdo da linha do tempo muito enviesado e repetitivo.

As reclamações acabaram surtindo efeito, já que hoje em dia o Instagram tem a opção de feed "Seguindo" que mostra apenas conteúdos de contas que o usuário segue na ordem em que foram publicadas. Essa opção oculta os Stories da página inicial.

Feed cronológico do Instagram exibe as postagens na ordem em que foram disponibilizadas — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

4. Stories em todas as redes sociais

Os stories tiveram início por meio do Snapchat e se popularizaram com o Instagram. Atualmente eles continuam a tomar conta das redes sociais, em alguns casos chegando a ultrapassar as postagens que os usuários realizam no feeds. Chegamos ao ponto que, até mesmo plataformas como o LinkedIn e Airbnb estão adotando esse tipo de recurso.

Stories estão presentes em diversas redes sociais — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Embora as histórias nas redes sociais ofereçam uma nova forma de compartilhar conteúdo, elas também têm impactos negativos. Há quem defenda que esse tipo de postagem gera até estresse devido à necessidade de atualização constante, e intensifica o medo de estar perdendo algo (FOMO).

5. Instagram como rede de vídeos

Competindo diretamente com o TikTok e o YouTube, o Instagram passou a apresentar vídeos recomendados de contas não seguidas e a aprimorar a experiência com tela cheia. Esta ferramenta reflete a transformação das redes sociais de plataformas de conexão pessoal para ferramentas de comunicação e marketing para empresas. Nesse sentido, o algoritmo do Instagram favorece vídeos de entretenimento.

As redes sociais estão aderindo cada vez mais aos conteúdos em formato de vídeo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

O foco crescente em vídeos no Instagram pode ter implicações negativas em vários aspectos. Primeiramente, a mudança intensifica a pressão sobre os usuários para criar conteúdo mais elaborado e visualmente atraente. Além disso, existem também preocupações sobre o consumo excessivo de mídia e distração constante.

