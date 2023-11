6 ajustes que vão fazer seu celular Android ficar 'novinho em folha'

Celulares Android podem começar a ficar mais lentos após algum tempo de uso e com "cara" de velhos devido ao desgaste de alguns acessórios, como capa e película. A boa notícia é que, com algumas dicas simples, como trocar a case do celular e baixar um novo launcher, é possível conferir uma aparência nova ao aparelho. Outras ações, como trocar a bateria e deletar aplicativos inúteis, ajudam a melhorar a performance do smartphone. Assim, você garante mais tempo de uso com um aparelho otimizado e personalizado. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz seis dicas para você deixar seu celular Android "novinho em folha".

Aplicativos no celular Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Atualize o sistema operacional

Manter o sistema operacional atualizado é importante porque os updates costumam corrigir bugs e brechas de segurança, deixando seu celular com melhor desempenho e menos suscetível a possíveis invasões. Para verificar se o sistema operacional do seu aparelho está atualizado, vá em "Configurações" > "Sistema > "Atualização do sistema". Se houver updates disponíveis, você verá um botão para instalar a atualização.

Mesmo que o telefone já possua alguns anos de uso, ele ainda pode receber atualizações do sistema operacional. A Samsung, por exemplo, atualiza os aparelhos por quatro anos. A Xiaomi, por sua vez, atualiza os aparelhos com um novo sistema operacional por cerca de dois anos. Celulares mais antigos continuam recebendo atualizações de segurança da marca.

Menu de celular Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Baixe um novo launcher

Se você está cansado da interface do seu celular e quer dar uma nova aparência a ele, baixar um novo launcher pode ser uma boa solução. Launchers são aplicativos que simulam outros sistemas operacionais e são mais comumente usados por usuários de Android que querem ter a experiência do iOS. Eles permite que você modifique a aparência da tela inicial e elementos do celular.

É importante ressaltar que as modificações não interferem na utilização do celular. O launcher permite apenas a alteração da forma como os elementos são dispostos, dando ao usuário liberdade de deixar o sistema com a sua cara.

App Launcher iOS 16 permite que usuários tenham experiência de iPhone no Android — Foto: Clara Fabro/TechTudo

3. Troque a película e a capa

A capa e a película do celular podem se desgastar ao longo do tempo, conferindo ao aparelho um aspecto velho e sujo. Se você fizer a troca desses acessórios regularmente, seu smartphone vai ficar com cara de novo sem gastar muito. Isso porque os itens são baratos e fáceis de serem trocados.

Para garantir que a película continue cumprindo a função de proteger a tela do seu celular, troque-a sempre que estiver com rachaduras, arranhões ou bolhas. Assim, o display do seu aparelho parecerá mais novo, e a usabilidade do touchscreen ficará melhor.

Películas protegem a tela do celular e prometem manter o bom funcionamento do touchscreen — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Já as capinhas costumam ficar sujas, perder a cor ou amarelar com o tempo — no caso das cases transparentes. Se isso estiver acontecendo com a sua capa, troque-a por uma nova e busque modelos diferentes. Existem várias opções disponíveis no mercado, desde as que focam mais na proteção em caso de quedas até as mais divertidas, incluindo capinhas antiestresse.

4. Delete mídias que estão ocupando espaço à toa

É muito fácil deixar acumular fotos, vídeos e gifs na memória interna do celular. Se o seu armazenamento está cheio, faça uma faxina virtual e apague todos os arquivos que não forem mais relevantes para você. Assim, além de liberar espaço na memória do seu dispositivo — o que permite armazenar arquivos efetivamente importantes —, você conseguirá achar as mídias de que gosta mais facilmente. Além disso, a limpeza fará com que o aparelho rode como se fosse novo.

Apagar fotos é uma boa opção para liberar memória do celular — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

5. Desinstale aplicativos não utilizados

Esta dica, assim como a anterior, serve para otimizar a performance do aparelho e aliviar a memória interna. Verifique os aplicativos presentes no seu celular e pense quais você realmente utiliza na sua rotina. Para todos aqueles que já não estão mais sendo úteis, a recomendação é desinstalar. Dessa forma, você poupará a memória interna e a RAM, aumentando a performance do aparelho. É interessante também conferir os aplicativos que já vieram instalados no smartphone. Geralmente boa parte deles não é utilizada e pode ser desinstalada normalmente.

Menu de aplicativos do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

6. Troque a bateria

Muitas vezes os defeitos que nos incomodam nos celulares vêm de coisas facilmente solucionáveis, com um custo bem menor do que comprar um novo aparelho. As baterias dos smartphones, por exemplo, têm um tempo de vida útil de até, em média, 500 ciclos — ou quase dois anos carregando uma vez por dia.

Se a bateria do seu celular estiver apresentando defeito, mas o resto do aparelho funcionar perfeitamente, leve-o em uma loja da sua confiança — preferencialmente da própria fabricante do dispositivo — e troque a bateria por uma nova. Ao fazer isso, o componente funcionará como o de um celular recém-comprado, mas por preço bem menor.

Possibilidade de trocar de bateria elimina um dos grandes fantasmas da compra de um celular usado — Foto: Barbara Manara/TechTudo

