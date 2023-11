7 jogos que já foram seus favoritos no passado e poderiam ter um remake

Jogos clássicos como Dead Space , Resident Evil 4 e Final Fantasy VII receberam remakes recentemente que trouxeram melhorias em relação às versões originais. No entanto, diversos nomes de sucesso que marcaram época, como The Elder Scrolls V: Skyrim , Battlefield 3 e Chrono Trigger , ainda não tiveram a oportunidade de serem repensados para os dias atuais. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com sete jogos que mereciam um remake, para a alegria dos seus fãs mais nostálgicos que já tiveram estes títulos como favoritos. Confira:

The Elder Scrolls V: Skyrim é um premiado RPG da Bethesda — Foto: Divulgação/Bethesda

1. The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim foi lançado 2011, sendo responsável por marcar uma geração inteira nos consoles. Com o seu conteúdo robusto e diversas criaturas mágicas, o título se consagrou como um dos maiores nomes do mundo dos games. Além disso, The Elder Scrolls V apresentou aos jogadores o herói Dovahkiin, que ficou responsável por deter o maligno dragão Alduin.

Lembrado por muitos até hoje, Skyrim é um dos jogos mais aclamados da última década — Foto: Divulgação/Bethesda

2. Battlefield 3

Battlefield 3 é um dos títulos mais famosos da franquia de FPS. O game fez um enorme sucesso em 2011, muito por conta de seus mapas bem trabalhados, realismo nas partidas e o multiplayer com vários players simultâneos.

Mesmo sendo lançado há mais de 10 anos, Battlefield 3 ainda conta uma base pequena de jogadores. Por isso, é difícil encontrar servidores cheios e competitivos como antigamente. Com um remake, seria uma boa oportunidade de atrair novos e velhos players, melhorar a gameplay, atualizar os gráficos e aprimorar a interação dos usuários com os mapas durante as batalhas. O game está disponível no Xbox Game Pass, com versões para Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Battlefield 3 é um dos jogos mais famosas da icônica franquia de tiro — Foto: Reprodução/Steam

Turok foi um jogo que misturou dinossauros, FPS e outras criaturas, algo que rendeu um enorme sucesso no Nintendo 64. Lançado em 1997, o jogo era baseado nas HQs da Acclaim Comics, e colocava os jogadores no papel de Turok, um nativo americano que enfrentava diversas ameaças em um local conhecido como A Terra Perdida.

O game original está disponível no Steam, com suporte para altas definições e widescreen. No entanto, não apresenta melhorias gráficas e pode se tornar desinteressante para jogadores mais exigentes. Um remake poderia adicionar novas fases, recursos e aprimoramento gráfico, podendo revitalizar o sucesso do jogo clássico. Turok pode ser comprado para PS4 (com reprodução no PS5), Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).

Misturando dinossauros e FPS, Turok fez sucesso na época do Nintendo 64 — Foto: Reprodução/Steam

A história de Kratos teve início em 2005, com a chegada de God of War para PlayStation 2 (PS2). A história é focada na jornada de vingança do guerreiro espartano, cujo objetivo é encontrar e derrotar Ares, o Deus da Guerra. No entanto, o caminho esconde ameaças poderosas e outros seres mitológicos, como Medusa e Hidra.

Com o sucesso de God of War (2018) e God of War: Ragnarok (2022), seria interessante recriar o jogo clássico com uma gameplay mais moderna. Além disso, o primeiro título é um dos nomes mais conhecidos do mundo gamer, fato que poderia atrair jogadores curiosos e nostálgicos com um possível remake.

A história de Kratos teve início na época do PlayStation 2, com o God of War — Foto: Divulgação/Sony

5. Chrono Trigger

Chrono Trigger é um caso curioso, pois se trata de um clássico de sucesso, mas que foi esquecido. O game narra as aventuras do herói Crono, o qual consegue viajar pelo tempo. Com essa habilidade, ele se reúne com seus amigos para tentar salvar o planeta.

O desenvolvimento do título contou com diversos nomes famosos: Yuji Horii, criador de Dragon Quest, Akira Toriyama, idealizador de Dragon Ball, e os criadores de Final Fantasy. Até hoje, há quem peça por um remake deste clássico, que poderia chegar em uma versão com gráficos atualizados e gameplay otimizada. Chrono Trigger está disponível para compra no PC (via Steam), Android e iPhone (iOS)

Chrono Trigger é um clássico que ficou esquecido com o tempo — Foto: Reprodução/Steam

6. Okami

Okami é outro nome eternizado pelo PS2. Na trama, os usuários assumem o papel de Amaterasu, a deusa japonesa do sol, cujo objetivo é derrotar Orochi, um dragão de oito cabeças. O lançamento da Capcom mistura gêneros de ação, aventura e até quebra-cabeças, tudo isso em um mundo estilizado com aquarela.

Com um visual único, o game ficaria ainda mais encantador com as novas tecnologias de um possível remake. No entanto, você pode encontrar a versão HD do jogo nas plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Okami é um clássico da época do PS2, que posteriormente ganhou uma versão em HD — Foto: Reprodução/Steam

Guitar Hero é um dos jogos musicais mais conhecidos pelos usuários. Em 2005, o título chegou ao PS2 e rapidamente se tornou um fenômeno. A jogabilidade consistia em seguir o ritmo da música, acertando as notas na tela, para obter pontuações altas. Com diversos hits clássicos, o game entregava diversão e simulava um verdadeiro show de rock.

Apesar do sucesso nos anos 2000, a série não recebe um novo título desde 2015, quando Guitar Hero Live chegou ao mercado. Sendo assim, a franquia está congelada até hoje. Ainda que jogos de ritmo façam parte de uma minoria, nomes recentes como Beat Saber e Hi-Fi Rush atraíram a atenção dos usuários. Então, a boa recepção do público com esses games pode ser a oportunidade de reviver Guitar Hero com um remake.

Guitar Hero 2 é um dos títulos mais vendidos da franquia musical — Foto: Divulgação/Activision

