7 motivos para você comprar um celular dobrável agora

Há várias razões pelas quais comprar um celular dobrável pode ser uma boa ideia. Isto porque eles oferecem uma tela grande que é ideal para assistir a vídeos, jogar games e trabalhar. A tela ampla também é ideal para multitarefa, pois permite que você visualize várias janelas ao mesmo tempo. E, quando dobrado, o celular é tão compacto quanto um smartphone tradicional, ou até mais. Isto significa que você pode carregá-lo facilmente em bolsas, mochilas ou no bolso. Além destas vantagens, outros recursos deste tipo de aparelho oferecem uma experiência de usuário totalmente inovadora.

Se você busca dar um upgrade no seu smartphone, os celulares dobráveis são uma opção interessante a se considerar. Estes dispositivos, como o Galaxy Z Flip 4 e o Motorola Razr 40 Ultra, oferecem recursos que podem mudar a forma como você interage com o aparelho. Contudo, por ainda ser uma novidade, algumas pessoas ainda têm um certo receio em trocar o seu celular tradicional por um dobrável. Por isso o TechTudo selecionou sete benefícios que estes dispositivos oferecem para seus usuários. Leia a seguir e entenda quais são os diferenciais de cada um deles.

Motorolla Razr Ultra 40 (dobrável) horizontal — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Cabe no bolso: compacto e expansível

A principal vantagem de um celular dobrável é sua versatilidade. Quando dobrado, ele cabe facilmente no seu bolso, facilitando o transporte e tornando-o mais discreto para o uso diário. Mas ao abrir o aparelho, você é presenteado com uma tela maior e imersiva, que proporciona uma experiência semelhante a de um tablet. Isso é especialmente útil para atividades como assistir vídeos, jogar ou trabalhar com múltiplos aplicativos abertos em simultâneo na tela.

Galaxy Z Flip 4 é uma opção de celular dobrável — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além disso, o design dobrável dos dispositivos, como o Galaxy Z Flip 4, possibilita um modo de visualização flexível, que permite apoiá-lo em superfícies planas, como um tripé, para tirar fotos e gravar vídeos de forma mais estável e com enquadramento perfeito. Essa funcionalidade é ideal para criadores de conteúdo ou para momentos em que você precisa tirar uma foto e não há pessoas conhecidas por perto para segurar o celular.

2. Telona com alta resolução

Os celulares dobráveis apresentam telas mais amplas, ideais para consumir conteúdo e realizar várias tarefas ao mesmo tempo de forma mais confortável e produtiva. Com taxas de atualização dinâmicas que chegam a 165 Hz e telas de 6,9 polegadas presentes em modelos como o Motorola Razr 40 Ultra, eles oferecem uma rolagem suave e uma experiência visual mais agradável.

Galaxy Z Fold: Celulares dobráveis trazem novas proporções de tela — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além disso, a tecnologia AMOLED empregada nestes dispositivos proporciona cores vivas, contrastes profundos e brilho intenso, tornando a visualização de fotos, vídeos e jogos uma verdadeira imersão no conteúdo. Com a alta taxa de atualização e a qualidade das telas dobráveis, você pode sentir uma sensação de fluidez e realismo até maior que os aparelhos comuns.

3. Notificações sem abrir o celular

Graças à tela externa, você pode visualizar notificações, responder mensagens e controlar a reprodução de música sem precisar abrir o celular. Essa praticidade facilita o dia a dia principalmente quando você está com pressa ou com as mãos ocupadas.

Motorola Razr Ultra 40 (dobrável) Google Maps horizontal marca — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Além disso, os modelos como o Motorola Razr Plus oferecem o recurso de visualização rápida, que permite visualizar o conteúdo de notificações importantes sem a necessidade de abrir o celular completamente. Assim você também pode acompanhar alguns apps normalmente, como o Google Maps por exemplo, e até mesmo navegar pelo TikTok. Dessa forma, você economiza tempo e energia da bateria, já que não precisa ativar a tela principal para conferir informações básicas e nem mesmo para usar determinados aplicativos.

4. Design diferenciado e elegante

Os celulares dobráveis têm um design inovador que se destaca na multidão dos smartphones tradicionais. Eles oferecem um visual moderno e sofisticado com acabamentos premium. Se você busca um aparelho que se destaque pela elegância, os celulares dobráveis podem ser uma boa escolha.

Motorola Razr 40 Ultra: tela externa e traseira do aparelho — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

O Motorola Razr 40 Ultra, por exemplo, traz um design icônico inspirado no clássico Razr V3, que marcou época na história da telefonia móvel. Sua estrutura dobrável em formato flip combina nostalgia com tecnologia avançada, resultando em um dispositivo compacto quando fechado e expansível quando aberto, proporcionando uma experiência única ao usuário.

5. 'Tripé' embutido para tirar fotos

Com um celular dobrável, você pode apoiar o aparelho em uma superfície plana e utilizar o recurso "Flex Mode" (modo flexível) disponível em dispositivos Samsung, como no Galaxy Z Flip 4. A função divide a tela em duas partes e permite usar o aparelho como um tripé para tirar fotos e gravar vídeos de forma mais estável.

O Galaxy Z Flip 5 conta com a versão One UI 5,1 do Android 13 — Foto: Divulgação/Samsung

Essa funcionalidade é especialmente útil para vlogs, videochamadas ou para capturar momentos especiais sem precisar segurar o celular o tempo todo. O "Flex Mode" ainda oferece maior controle sobre a composição das imagens e ângulos de gravação, garantindo resultados profissionais em qualquer situação.

6. Multitarefa com dois apps simultâneos

O "Flex Mode" dos dobráveis da Samsung, como o Galaxy Z Fold 4, vai além de poder ser usado como um "tripé". O recurso permite utilizar dois aplicativos simultaneamente, cada um ocupando metade da tela. Essa funcionalidade torna a execução de várias funções ao mesmo tempo uma tarefa simples aumentando sua produtividade.

Motorola Razr menu Android horizontal marca d'água — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Assim, com o "Flex Mode", você pode responder a e-mails enquanto assiste a um vídeo, fazer anotações enquanto pesquisa na web ou até mesmo jogar e interagir com amigos em redes sociais simultaneamente. Esta versatilidade é ideal para usuários que precisam estar sempre conectados e realizando diversas atividades ao longo do dia.

7. Câmera traseira para selfies de alta qualidade

No caso do Motorola Razr 40 Ultra, a câmera traseira pode ser utilizada para tirar selfies de alta qualidade, aproveitando a tela externa como visor. Essa solução inteligente de alta resolução elimina a necessidade de uma câmera frontal separada, permitindo que você capture fotos nítidas e bem enquadradas em qualquer ocasião.

Motorola Razr Ultra 40 (dobrável) câmera frontal horizontal marca — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Já com o Razr Plus a foto de família vai ficar muito mais fácil. Graças a sua tela frontal dinâmica, é possível ver o que está sendo fotografado mesmo na câmera traseira. Ele tem uma câmera principal de 12 MP, uma ultrawide de 13 MP que faz fotos macro e uma câmera frontal de 32 MP. E na hora de gravar vídeos é possível dobrar uma parte da tela com a câmera e filmar enquanto a outra parte pode ser usada como controle, o que lembra muito as antigas filmadoras.

Como você pôde ver, se você está em busca de smartphone com recursos inovadores os celulares dobráveis podem ser boas opções a serem consideradas. Seu design compacto e expansível, telas imersivas, recursos de multitarefa avançados e câmeras versáteis são apenas algumas das razões pelas quais esses dispositivos podem elevar sua experiência móvel a um novo patamar.

