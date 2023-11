8 coisas que queremos ver como novidades em GTA 6

GTA 6 teve sua produção confirmada pela Rockstar Games , mas ainda não tem data nem plataformas anunciadas. O game será revelado em breve com seu primeiro trailer, que também trará as informações iniciais aguardadas pelos fãs há anos. Entre as novidades, existem aquelas que seriam bem-vindas por serem realmente diferentes do que foi apresentado na série até agora, como uma protagonista feminina ou até um local completamente único onde a história se passa.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu oito possíveis elementos que nós gostaríamos de ver no futuro lançamento da Rockstar, e que certamente fariam a alegria de todos os fãs da série Grand Theft Auto. Confira:

Após 10 anos de GTA 5, fãs esperam pela sequência em GTA 6 — Foto: Divulgação/Rockstar

1. Protagonista feminina

GTA já teve diversas personagens femininas marcantes, mas nenhuma delas como protagonista. Com GTA 6, teríamos o momento ideal para isso acontecer. Vale lembrar que, nos vazamentos iniciais que correram a Internet nos últimos meses, algumas pistas sobre isso foram dadas. É possível que uma das figuras centrais do jogo seja uma mulher, mas nada ainda foi confirmado.

Essa também seria uma inclusão bem-vinda relacionada com a representatividade, algo que games atuais buscam cada vez mais. Nomes como Horizon: Forbidden West e The Last of Us 2 são exemplos de jogos que já contam com uma protagonista feminina em sua história.

Fãs esperam por protagonista mulher em GTA 6 — Foto: Divulgação/Rockstar

2. Mais interiores

GTA sempre foi um jogo com mapas enormes e interativos até certo ponto. Porém, a franquia sempre careceu de ambientes de interior, como dentro de casas e prédios. Esses elementos até existem, mas são poucos e pouco elaborados. Por isso, em GTA 6 queremos ver casas de maior proporção, com vários quartos, cozinhas e até banheiros.

Como GTA normalmente lida com personagens que se envolvem com muito dinheiro, seria a desculpa perfeita para expandir ambientes internos para tamanhos maiores e com mais interação do que já temos - inclusive dentro do GTA Online.

Mais casas e interiores em GTA 6, por favor — Foto: Reprodução/Sportskeeda Wiki

3. Mapa inédito

GTA 6 pode retornar para Vice City, segundo rumores sobre o mapa principal. Mesmo que a região seja nostálgica para muitos fãs, também seria muito bom ver algo totalmente inédito. Talvez até mesmo um mapa inspirado por locais de fora dos EUA, como Rio de Janeiro, São Paulo ou outras cidades brasileiras.

A série é conhecida por ter locais icônicos e famosos, como Los Santos, região de GTA 5 inspirada em Los Angeles, EUA. Inclusive, a cidade já apareceu em mais de um jogo da franquia, no caso em San Andreas, um dos títulos mais icônicos de GTA. Por isso, se a ideia é inovar e renovar a marca, a Rockstar poderia realmente trazer uma localidade 100% inédita para explorar as possibilidades que isso abrirá.

Que tal um GTA 6 no Brasil? — Foto: Reprodução/Cidade Alta

4. Rádio personalizada

Em GTA, é comum termos rádios dentro dos carros, nos quais os personagens podem mudar as estações a qualquer momento e ouvir músicas pré-determinadas. A trilha sonora dos games e a qualidade de ambientação é muito boa, mas não combina mais com a realidade atual, já que conectamos nossos celulares e ouvimos nossas próprias playlists de plataformas de streaming. Uma opção seria permitir um vínculo com o Spotify, por exemplo, e deixar que o jogador ouça seus artistas preferidos enquanto realiza as missões.

Integração com Spotify pode ser uma boa pedida em GTA 6 — Foto: Divulgação/Spotify

5. Integração com FiveM e RP

A Rockstar, recentemente, anunciou a aquisição da plataforma FiveM, que é usada em servidores de GTA RP, como Cidade Alta, Complexo e Hype. Esta é uma modificação do atual GTA Online, que permite que os jogadores interpretem personagens em servidores privados, com várias regras a serem seguidas.

A aquisição da empresa visa expandir o futuro do RP em GTA 6, então torcemos para que o game tenha uma integração natural com seu modo online e servidores RP, de preferência aproveitando o que já foi feito com o GTA 5.

Cidade Alta e outras cidades do GTA RP — Foto: Divulgação/Cidade Alta

6. Casas decoráveis

GTA 6 poderia incluir casas decoráveis nos mínimos detalhes, que certamente agradariam uma enorme parcela de jogadores, principalmente os fãs de games como The Sims 4. No GTA Online, os usuários já podiam comprar casas de luxo, um elemento quase que obrigatório dentro da comunidade do game, mesmo com as opções limitadas de personalização. Então, seria interessante ver a Rockstar disponibilizando novas opções, para que os jogadores passassem algumas horas definindo como ficaria o lar ideal do seu personagem.

Ter casa é fundamental em GTA Online, elas podem voltar com mais opções em GTA 6 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

7. História mais bem trabalhada

GTA sempre foi um jogo conhecido por ser variado, ter boa jogabilidade, mecânicas inovadoras e personagens marcantes. Porém, sua nunca história foi o elemento principal do game. Talvez o enredo que mais tenha se destacado até hoje seja o de GTA: San Andreas, um lançamento de 2004. Por isso, GTA 6 pode conter uma trama digna de grandes produções, já que está na hora da franquia ter um título marcante nesse quesito.

GTA 5 tem boa história, mas não marcante — Foto: Divulgação/Rockstar

8. Ambientes destrutíveis

GTA 6 será um game da nova geração de consoles, então é possível esperar que ele extraia todo o potencial do PS5 e do Xbox Series X. Ambientes destrutíveis podem servir como uma forma de demonstrar como estes aparelhos são poderosos, exibindo elementos realmente interativos e variados, de acordo com a influência do jogador dentro do mapa. Certamente os jogadores adorariam destruir locais com tiros e bombas, além de bater seus carros em outros veículos com uma física mais realista.

Queremos mais destruição em GTA 6 — Foto: Divulgação/Rockstar

