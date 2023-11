8 easter eggs inesperados de Marvel's Spider-Man 2 que você precisa ver

👉 Qual melhor game baseado em heróis da Marvel? Opine no Fórum do TechTudo

Esse easter egg está mais para engano, mas ainda entra como curiosidade. Na casa de Miles Morales, durante uma das missões, os jogadores podem ver uma bandeira de Cuba na parede da sala. Contudo, ninguém da família de Miles é deste país. Sua mãe, Rio Morales, é de Porto Rico. Acontece que a bandeira destas duas nações são muito parecidas, por isso os produtores da Insomniac Games confundiram e colocaram a de Cuba no lugar. Uma correção online já chegou e está disponível via update.

Miles Morales pode fazer a saudação de “Wakanda para sempre”, em referência à nação africana fictícia da Marvel . A saudação é uma homenagem ao lendário herói Pantera Negra, que deixou um legado de orgulho e empoderamento racial entre os fãs. Por sinal, há também um traje de Miles inspirado no personagem, assim como uma embaixada do país em Nova York. Como é de se imaginar, Peter Parker não pode fazer a saudação.

Uma das missões principais do jogo coloca Miles Morales para ajudar Gata Negra a roubar um poderoso artefato místico. Este item está localizado no Sanctun Santorum, famoso local que serve de moradia para o Doutor Estranho, mago supremo do Universo Marvel. Ao final da missão, o item é magicamente recuperado e Miles lê um bilhete assinado por Wong, assistente do Doutor Estranho. Os dois aparecem no filme mais recente do Homem-Aranha nos cinemas, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.