Alerta vermelho e onda de calor: como ver aviso de altas temperaturas no celular

Nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou um alerta vermelho em meio a uma onda de calor no Brasil com temperaturas 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias. O calorão pode causar diversos problemas de saúde, como alergias respiratórias, queda de pressão e insolação, além de contribuir para a fadiga. Por isso, o alerta vermelho é fundamental para o ajuste da rotina de muitas pessoas sensíveis à elevação térmica. Felizmente, as informações sobre altas temperaturas podem ser conferidas usando o celular, programando notificações de forma nativa em aparelhos Android e iPhone ( iOS ). A seguir, entenda o que significa o alerta vermelho do Inmet e como acompanhá-lo no seu smartphone agora mesmo.

Receba notificações sobre alerta vermelho de onda de calor no celular — Foto: Sara Kurfeß/Unsplash

O que é alerta vermelho de onda de calor?

Um alerta vermelho de onda de calor é um tipo de aviso emitido pelo INMET para situações de risco elevado ou iminente que envolvem eventos climáticos. Esse tipo de alerta indica que a população deve ficar em estado de atenção máximo e seguir as orientações das autoridades locais para evitar riscos à segurança.

O INMET emite avisos deste tipo quando as condições climáticas indicam que as temperaturas atingirão níveis significativamente altos por um período prolongado. A partir daí, os mais vulneráveis, como idosos e pessoas com condições médicas preexistentes, podem se preparar para evitar efeitos adversos.

Alerta vermelho de onda de calor nos próximos dias — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como receber informações sobre onda de calor no Android?

O Android não tem um app nativo para isso, mas é possível receber diariamente a previsão com a ajuda do Google Assistente, diretamente no seu celular. Para isso, é só manter o botão “home” pressionado ou dizer “Ok Google”. Depois, é só dizer em voz alta ou digitar “Me envie a previsão do tempo todos os dias”. O assistente irá perguntar qual hora você prefere receber o aviso. Escolha uma das opções que aparecem na tela ou fale o horário em voz alta.

Você pode acompanhar detalhes sobre a onda de calor no Android — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Outra opção é usar o widget de tempo do Android. Os dados fornecidos por ele são do The Weather Channel. Infelizmente esta aplicação não emite notificações, mas tem fácil acesso para informações sobre o calorão. Para ativá-lo, clique em um espaço vazio da tela e segure, selecione a opção Widgets, role a tela até encontrar a ferramenta de “Clima”, clique sobre o template escolhido e depois em “Selecionar”.

A terceira opção é colocar na tela inicial do aparelho um atalho para a pesquisa sobre clima do Google. O buscador coloca o alerta vermelho no resumo, mostrando quando ocorre o calor excessivo, e compartilha informações sobre o alerta do INMET. É só pesquisar no celular “previsão do tempo” e clicar nos três pontinhos que aparecem na direita do resumo sobre tempo. Por fim, basta selecionar a opção “Adicionar à tela inicial”.

Como receber alerta de calor no iOS?

O iPhone (iOS) conta com um aplicativo nativo que emite alertas sobre o calor, chamado Tempo. Para usar, basta clicar em “Ativar Notificações”, "Continuar" e depois em "Permitir” para validar os comunicados. Por fim, o app irá questionar se você deseja receber alertas críticos, que reproduzem som e que aparecem na tela de bloqueio, ainda que o iPhone esteja silenciado ou em modo não perturbe. Caso queira, clique em “Permitir”.

Aplicativo Tempo no Iphone permite acompanhar onda de calor — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

