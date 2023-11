Anbernic: 5 consoles portáteis para relembrar os games clássicos

A Anbernic é uma marca conhecida por oferecer diversos modelos de consoles portáteis, que possuem uma aparência retrô e permitem rodar diversos jogos clássicos. Os dispositivos dispõem de sistemas operacionais Linux ou Android , e podem ser encontrados por valores a partir de R$ 399 na Amazon , como é o caso do RG35XX, que vem com processador ARM Cortex-A9 e possui 256 MB de memória RAM. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o RG503, conta com uma tela HD de 4,95 polegadas, bateria que promete uma autonomia de até seis horas e é visto por aproximadamente R$ 854. Outra escolha é o RG505, que possui sistema operacional Android 12, vem com um armazenamento de 128 GB e pode ser adquirido por cerca de R$ 1.166. Vale destacar que embora seja um console para emulação, a utilização dos jogos só é permitida caso o usuário tenha em mãos uma cópia original do game. Acompanhe a lista com cinco modelos da Anbernic para comprar em 2023.

Anbernic: veja cinco videogames disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Anberic

1. Anbernic RG35XX – a partir de R$ 399

Anbernic RG35XX tem tamanho reduzido — Foto: Divulgação/Anberic

O Anbernic RG35XX é o modelo mais barato da lista. Este videogame tem um formato que remete ao clássico Game Boy, da Nintendo, mas se diferencia por possuir quatro botões de ação e mais quatro de ombro. De acordo com a fabricante, o item vem com um processador quad-core ARM Cortex-A9 e 256 MB de memória RAM DDR3. O produto é visto por preços que se iniciam em R$ 399.

Na parte de armazenamento, o console é compatível com cartões TF de 512 GB e Micro SD de até 128 GB. Outras especificações apontam que o modelo possui sistema operacional Linux e oferece funções vibratórias. Até a data de publicação desta matéria, o dispositivo não conta com avaliações em estrelas no site da Amazon e nem comentários positivos ou negativos por parte dos compradores.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pouca memória RAM

2. Anbernic RG351P – a partir de R$ 510

Anbernic RG351P tem as bordas mais "quadradas" — Foto: Divulgação/Anbernic

O Anbernic RG351P é mais uma alternativa para os jogadores retrô. Segundo a fabricante, este modelo vem equipado com uma tela de 3,5 polegadas, com vidro temperado e resistente a arranhões. Além disso, o dispositivo também oferece um processador quad-core RK3326 de 1,5 GHz, 1 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. O videogame está disponível a partir de R$ 510.

A marca reforça que o item conta com uma bateria Li-polímero de 3.500 mAh, com uma autonomia de oito horas. O modelo também possui funções para jogar online e suporta fones de ouvido com entrada de 3,5 mm. Avaliado com 4,2 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam o design e o desempenho do console. No entanto, alguns relatam ter recebido o aparelho sem alguns componentes.

Prós: tela de 3,5 polegadas

tela de 3,5 polegadas Contras: não vem com Android

3. Anbernic RG353P – a partir de R$ 776

Anbernic RG353P traz várias opções de memórias — Foto: Divulgação/Anbernic

O Anbernic RG353P é outra escolha voltada para o público nostálgico, já que este modelo possui um design que remete a um controle de Super Nintendo. De acordo com a fabricante, o item vem equipado com um processador quad-core RK3566, 2 GB de memória RAM e armazenamento interno de 64 GB, mas com opções de compra para até 256 GB. O dispositivo pode ser adquirido pela economia de R$ 776 na versão mais barata da Amazon.

Um dos destaques é que este modelo vem com Dual OS, que permite utilizá-lo tanto com o sistema operacional Android 11, quanto Linux. Assim como o item anterior, este também vem com uma tela de 3,5 polegadas. No site da Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas. Até então, nenhum comentário positivo ou negativo foi feito.

Prós: vem com Android 11 e Linux

vem com Android 11 e Linux Contras: nada que se destaque

4. Anbernic RG503 – a partir de R$ 854

Anbernic RG503 tem tela OLED — Foto: Divulgação/Anberic

O Anbernic RG503 é mais uma opção que pode agradar aos usuários. Segundo as especificações da marca, este modelo se destaca por vir com uma tela OLED de 4,5 polegadas, que promete uma imagem bastante nítida. Além disso, o videogame é equipado com um processador quad-core Cortex-A55, 1 GB de memória RAM e armazenamento de 16 GB, mas com direito a expansão de 512 GB via cartão TF. O aparelho é comercializado por aproximadamente R$ 854.

A fabricante ressalta que o dispositivo conta com sistema operacional Linux e pode ser conectado via Wi-Fi, 5G ou Bluetooth. Este produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon. Até a data de publicação desta matéria, os compradores não se manifestaram de maneira positiva ou negativa.

Prós: permite conexões por Wi-Fi, 5G ou Bluetooth

permite conexões por Wi-Fi, 5G ou Bluetooth Contras: tem apenas 1 GB de memória RAM

Anbernic RG505 tem 4GB de RAM — Foto: Divulgação/Anberic

O Anbernic RG505 é o item mais caro da lista. De acordo com as especificações da fabricante, este dispositivo possui uma tela OLED de 4,95 polegadas, um processador octa-core Unisoc Tiger T618, 4 GB de memória RAM, armazenamento interno de 128 GB e sistema operacional Android 12. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 1.166 para comprá-lo no site da Amazon.

As instruções apontam que este modelo é compatível com os games Genshin Impact e Honor of Kings. Já a bateria, promete uma autonomia de até oito horas e pode ser completamente carregada em no máximo 2,5 horas. Até a data de publicação desta matéria, o produto não dispõe de avaliações em estrelas no site da Amazon e nem de comentários por parte dos compradores.

Prós: tela de 4,95 polegadas

tela de 4,95 polegadas Contras: preço elevado

