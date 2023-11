Aplicativo FGTS: confira tudo o que você pode fazer na plataforma

O aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ) é uma ferramenta prática para acessar informações sobre o benefícios. Na plataforma, é possível conferir todos os extratos das contas FGTS, acompanhar os depósitos realizados pelo empregador e até optar por algumas modalidades como o saque-aniversário , caso tenha saldo disponível e atenda aos requisitos necessários. A seguir, confira a lista completa com dicas sobre o que é possível fazer no aplicativo do FGTS.

Confira a lista das principais funcionalidades do aplicativo do FGTS — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Como depositar dinheiro físico no Nubank? Veja no Fórum do TechTud

1. Sacar o FGTS pelo aplicativo

O aplicativo do FGTS permite solicitar algumas opções de saque de forma digital. Essa funcionalidade está disponível para todos os trabalhadores que se enquadram em alguma modalidade e que tenham algum valor disponível para saque.

Algumas categorias de saques disponíveis incluem: saque por aposentadoria, saque por calamidade pública, saque por inatividade do regime FGTS e saque por contas inativas até R$ 80 de saldo. Para verificar a disponibilidade, entre no seu app e toque em “Solicite seu saque 100% digital”, defina uma opção de saque e valide as informações necessárias.

Verifique as condições para solicitas um saque do FGTS — Foto: Reprodução/Paola Mansur

2. Saber quanto tem de FGTS

Na plataforma mobile do FGTS o usuário consegue acessar todas as contas de FGTS no menu principal e conferir os valores depositados por cada empresa. Além disso, é possível conferir o valor total do FGTS. Para fazer isso, acesse o menu principal e toque em “ver todas suas contas”. Logo após, arraste a tela para cima para visualizar os valores associados a cada empresa. Para verificar o saldo total, ainda no menu principal aperte na opção “Saldo total do FGTS”, esse valor representa a soma de todo o montante acumulado nas contas.

Confira o seu saldo através do app do FGTS — Foto: Reprodução/Paola Mansur

3. Conferir se depósitos estão sendo realizados pelo empregador

Outra funcionalidade disponível no aplicativo é conferir os depósitos feitos por cada empregador. Para isso, é necessário fazer o login no aplicativo do FGTS. Em seguida, acesse o menu principal e selecione a opção “Ver todas suas contas”. Pronto! Basta selecionar uma empresa e checar todos os depósitos realizados ao clicar em “Ver extrato” na empresa desejada.

Veja o extrato de cada empresa para checar os depósitos feitos pelo empregador — Foto: Reprodução/Paola Mansur

4. Solicitar o saque-aniversário

Aqueles que optam pelo saque-aniversário têm o direito a retirar uma quantia do valor do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. No entanto, em caso de rescisão, o funcionário não terá direito ao valor total do FGTS, apenas ao saque de 40% da multa rescisória. Para escolher a modalidade de saque-aniversário, acesse o aplicativo e vá em “Meus saques”, na parte inferior e selecione a opção “Modalidade saque-aniversário”. Antes de concluir, leia atentamente os termos e finalize ao clicar em “Optar pelo Saque-aniversário”.

Opte pela modalidade saque-aniversário diretamente pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Paola Mansur

5. Atualizar endereço

É fundamental manter seu endereço atualizado no aplicativo do FGTS e verificar se os dados estão preenchidos corretamente. Para realizar a atualização do endereço, basta acessar o aplicativo, efetuar o login, e, em seguida, ir à opção de “Mais” no canto inferior direito. Clique em “Endereço e dados pessoais”. Confira suas informações e se necessário atualize o seu endereço no final da página.

Vá no menu "Mais" e mantenha o seu endereço atualizado — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Escolher conta bancária para receber FGTS

No app do FGTS, também há a opção de escolher a conta bancária para receber os saques. Basta acessar o aplicativo e clicar em “Meus Saques”, na parte inferior da tela. Em seguida, deslize para cima e localize a opção “Minha conta bancária”. Por fim, adicione uma nova conta ou altere a opção já cadastrada para receber os seus saques disponíveis do seu FGTS.

Adicione uma conta bancária para receber os valores liberados de FGTS — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Com informações de Caixa.gov 1 e 2

Veja também: Como fazer RG online? Veja sites para agendamento de identidade