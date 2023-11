Aplicativo Meta Business Suite: o que é, como funciona e como usar

O Meta Business Suite é um aplicativo criado para simplificar a vida de pequenas empresas e criadores de conteúdo, ajudando-os na gestão de sua presença no Facebook e Instagram . Disponível para Android e iPhone ( iOS ), ele traz uma plataforma unificada, com recursos capazes de otimizar a administração das atividades online. Com ênfase na praticidade, o Meta Business Suite permite programar postagens, criar e monitorar anúncios, interagir com a audiência, analisar os insights detalhadamente e integrar suas contas do Facebook e Instagram . Entenda melhor como funciona o app nas linhas a seguir!

Diversos aspectos do Facebook e Instagram podem ser gerenciados por meio do Meta Business Suite — Foto: Getty Images / SOPA Images

O que é Meta Business Suite e como funciona?

O Meta Business Suite é uma ferramenta gratuita, projetada para ajudar pequenas empresas e criadores de conteúdo a gerenciar todas as suas contas conectadas do Facebook e Instagram em um só lugar.

O aplicativo oferece diversas funcionalidades para facilitar o gerenciamento da presença online, desde a criação de publicações até o acompanhamento de insights e anúncios. Além disso, a plataforma visa simplificar o processo de marketing nas redes sociais.

A principal ideia por trás do Meta Business Suite é fornecer uma visão geral rápida da empresa na página inicial, permitindo visualizar atualizações, insights, publicações e anúncios recentes.

O app também facilita o gerenciamento de notificações, interações com o público e a criação de conteúdo para o Facebook e Instagram, pois foi projetado para economizar tempo e oferecer uma experiência integrada.

Como usar o Meta Business Suite no celular?

Comece baixando o aplicativo na loja do seu smartphone, seja ela a Apple Store ou a Google Play Store. Uma vez instalado, você pode realizar diversas ações, como conectar as suas contas do Facebook e Instagram, para tê-las em um só lugar, criar e programar conteúdos de publicação e stories nas duas redes sociais, monitorar e responder às mensagens na Caixa de Entrada do Facebook e Instagram, configurar respostas automáticas e gerenciar notificações.

Ao instalar o Meta Business Suite o usuário também pode criar e gerenciar anúncios em ambas as redes, monitorar o desempenho e ajustar configurações e acessar insights da Página do Facebook e da conta do Instagram, para analisar o seu desempenho.

Tela de abertura e opções de ferramentas do Meta Business Suite — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Como adicionar conta no Meta Business Suite?

Faça login no Meta Business Suite no desktop ou abra o aplicativo no celular. Em seguida, selecione a opção para conectar uma conta do Facebook e do Instagram (você pode adicionar múltiplas contas). Siga as instruções para confirmar a conexão, incluindo a seleção de administradores da página, se necessário. Após a configuração, revise os dado e confirme para finalizar a adição da conta.

Como excluir a conta do Meta Business Suite?

No Meta Business Suite, vá para a seção de “Configurações” e procure a opção para gerenciar contas conectadas. Em seguida, escolha a conta que deseja excluir e siga as instruções para remover a conta do Meta Business Suite.

Com informações de Facebook (1, 2 e 3) e Neilpatel.

