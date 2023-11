Aplicativo para assinar documentos: 5 opções que vão facilitar sua vida

Para assinar, basta selecionar o documento desejado nos arquivos do celular e baixar na pasta do Signeasy. Depois, toque em "assinar" e escolha o local desejado. Você também pode deixar assinaturas salvas para facilitar futuros trabalhos, além de enviar documentos para outras pessoas através do próprio app.

O aplicativo de Notas, nativo de dispositivos iOS., também permite assinaturas sem custos ou downloads adicionais. Basta abrir o app e tocar na imagem do documento que já deve estar inserido dentro da nota. Depois, toque no botão de compartilhamento, no canto superior direito, e clique em "Marcação". Para continuar, toque no botão de adicionar (+) e selecione a opção "Assinatura". Adicione uma assinatura salva ou crie uma na caixa que será aberta e, em seguida, você pode ajustar o tamanho da caixa de assinatura e colocá-la onde quiser no documento. Por fim, é só fixar a assinatura na imagem. Para assinar o documento manualmente, selecione uma ferramenta de caneta/lápis para usar e assine o documento com o dedo ou com um Apple Pencil em um iPad compatível.