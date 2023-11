Aplicativo para montar cubo mágico: 5 opções para resolver o quebra-cabeça

O aplicativo Solucionador de Cubo Mágico, disponível apenas em dispositivos Android, é gratuito e facilita a resolução de cubos mágicos. O diferencial do app é o solucionador que opera através da câmera do próprio celular, que identifica as cores do cubo e as posiciona de maneira correta para finalizá-lo. Também é possível inserir as cores manualmente, caso não seja possível usar a câmera do celular. Além disso, o usuário pode controlar a velocidade da animação do cubo em 3D a ser resolvido e aplicar zoom.