Apostas esportivas: veja 7 dicas para ganhar dinheiro online

Os sites de apostas já se tornaram um fenômeno nacional, principalmente entre os fãs de futebol. No entanto, por mais divertido e emocionante que os palpites possam parecer, conseguir lucrar nesse mercado requer pesquisa e estratégias adequadas. Informações sobre as equipes, campeonatos e probabilidades ajudam a evitar riscos e aumentam as chances de vitória. Também é fundamental conhecer as regras de cada plataforma e se familiarizar com os principais termos e expressões desse universo — não é recomendável, por exemplo, começar a investir sem saber o que são odds.

Definir um limite de gastos e não extrapolar o valor estabelecido também é uma dica importante para quem não quer perder o controle e se deixar levar pela empolgação. Até porque as bets devem ser tratadas como hobbies — e os investimentos não devem ser ter prioridade em relação aos gastos básicos pessoais. Confira, a seguir, sete dicas importantes para ganhar dinheiro em sites de aposta.

Lista reúne 7 dicas para ganhar dinheiro apostando online — Foto: Reprodução/Canva

1. Aposte apenas o dinheiro que estiver sobrando – e comece com pequenas quantias

Adquirir experiência em apostas esportivas não é um processo rápido. Por isso, em vez de contar com a famosa sorte de principiante, é mais seguro começar aos poucos para se familiarizar com as regras de cada site e aprender as melhores estratégias. Além disso, antes de iniciar os palpites, é recomendável ter uma verba de sobra no orçamento pessoal. Com isso, o usuário pode calcular a quantia que será destinada às apostas, tomando cuidado para não ultrapassar esse limite.

celular iphone cartões dinheiro horizontal marca d'água — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Aposte no que você já conhece e se atente às regras do jogo

Conhecer bem o esporte em que se está apostando permite fazer análises mais embasadas e cálculos mais realistas dos possíveis resultados. Embora pareça óbvio, é fundamental ter ciência de todas as regras de uma modalidade antes de apostar para evitar fazer palpites absurdos. A dica é válida, principalmente, para sites de bets que contam com inúmeros jogos "alternativos", como xadrez ou Fórmula 1.

Também é importante compreender as regras do site e as condições de aposta para evitar surpresas e, assim, tomar decisões mais assertivas — já que nem todas as plataformas de aposta funcionam do mesmo jeito. Há sites, por exemplo, que não se limitam ao placar final, permitindo que os usuários invistam em mais variáveis — como o número de escanteios, cartões amarelos e gols marcados por jogadores específicos, por exemplo.

Usuários devem estar familiarizados com as modalidades e regras do jogo antes de fazerem palpites — Foto: Reprodução/Canva

3. Entenda os principais termos usados nos sites de apostas

O mundo das apostas conta com um vocabulário próprio e bastante específico — logo, conhecer as principais expressões utilizadas no ramo é importante para obter melhores resultados. É o caso, por exemplo, das cotações, também conhecidas como odds, que correspondem à avaliação do mercado em relação à probabilidade de determinado evento acontecer. Essa proporção definirá o valor a ser pago a cada quantia investida. Por exemplo, se a odd está em 2.5, o apostador receberá R$ 2,50 para cada R$ 1 apostado, caso seu palpite se confirme.

Compreender termos do universo das bets é importante para evitar riscos desnecessários — Foto: Reprodução/Canva

Outra expressão que costuma causar dúvidas é o handicap. O chamado handicap europeu acontece quando as casas de aposta fazem exigências em relação ao competidor favorito em um confronto, com possíveis desvantagens e/ou vantagens para o azarão. Com esse mecanismo, os palpites em jogos previsíveis se tornam mais atraentes. Assim, é possível apostar, por exemplo, em um jogo entre Brasil e Venezuela, mas, para o apostador ganhar, a Seleção Brasileira precisaria vencer por dois gols de diferença — já que a Venezuela começaria com a "vantagem" de um gol.

Há também o handicap asiático, que segue uma lógica semelhante, mas com algumas particularidades, como a impossibilidade do empate e uma “margem de erro”, que pode garantir devolução ou pagamento parcial do valor apostado. Já a expressão all in define o ato de apostar tudo em uma única rodada, enquanto cashout é a modalidade que permite retirar o dinheiro da aposta antes do fim do evento. Para conhecer outros termos comuns a esse universo, vale consultar o glossário das bets, elaborado pelo jornal O Globo.

4. Estude as regras do site escolhido, suas possibilidades e ferramentas

Ao se aventurar no mundo das apostas online, é importante dedicar um tempo para estudar as regras do site escolhido e os recursos disponíveis. Isso inclui compreender as modalidades de apostas oferecidas, desde as opções tradicionais às mais específicas. Além disso, é recomendável pesquisar sobre os procedimentos de depósito e saque de fundos, evitando surpresas desagradáveis e aprendendo a operar a conta de forma segura e eficiente. Cada site de bets pode ter regras e termos específicos, como limites de aposta, bônus e promoções exclusivas. Estudar cada plataforma é essencial para escolher a opção mais adequada ao perfil e às estratégias de cada usuário.

Pesquisar como as plataformas de aposta funcionam é fundamental para obter melhores resultados — Foto: Reprodução/Canva

5. Escolha uma estratégia de aposta

Existem táticas de bets de menor risco, indicadas especialmente para iniciantes. É o caso do sistema Oscar's Grind, por exemplo, modelo no qual o jogador aumenta a aposta depois de uma rodada vitoriosa ou mantém o valor após uma derrota. O objetivo é obter diversos acertos que compensem as perdas anteriores e gerem lucro a longo prazo. Apostar sempre no mesmo time também é uma forma de investimento mais previsível, já que o usuário poderá observar padrões e aprender a prever o desempenho da equipe que estiver acompanhando.

Já quem busca estratégias mais ousadas pode recorrer à aposta underdog, que prevê a vitória de times ou atletas que não são favoritos na disputa. Outra alternativa é o dutching, também conhecido como aposta holandesa, que consiste em investir em mais de um resultado no mesmo evento, lucrando com a vitória em um dos resultados escolhidos. Seja qual for a estratégia definida, a gestão adequada do dinheiro disponível e a análise cuidadosa das probabilidades são essenciais para obter melhores resultados.

Conhecer as estratégias mais adequadas ao perfil do usuário aumentam as chances de sucesso — Foto: Reprodução/Canva

6. Não aposte no seu time favorito

O grande problema de apostar no próprio time é a dificuldade de ser imparcial e impedir que a emoção fale mais alto. Torcedores fervorosos podem acabar confundindo a vontade de vencer com um palpite irrealista ou com mais chances de vitória. Se, por um lado, apostadores tendem a acompanhar e conhecer melhor suas equipes favoritas, por outro, podem ter uma visão superestimada do desempenho dos jogadores. Logo, é importante ter cuidado antes de apostar no seu time de coração.

Alguns torcedores são afetados pela emoção ao apostar no próprio time — Foto: Reprodução/Canva

7. Tenha controle emocional

Por mais divertido e emocionante que seja o mercado das bets, apostas envolvem estratégia e conhecimento na busca por bons resultados. No entanto, alguns jogadores podem se empolgar com a adrenalina dos palpites ou com os primeiros pagamentos recebidos e acabar perdendo o controle. Grande parte das operadoras de apostas, inclusive, já possuem recursos para atender usuários que precisem de ajuda para diminuir ou até mesmo interromper seus investimentos.

Por fim, também é recomendável definir os palpites a partir de estratégias eficazes e pesquisas. Números, relatórios de lesões, tendências e análises de especialistas são recursos importantes para aumentar as chances de vitória.

Apostas feitas com estratégia são mais seguras do que palpites por impulso ou empolgação — Foto: Reprodução/Canva

