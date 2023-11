Ar-condicionado barato: 5 opções para o verão por até R$ 3 mil

Ar-condicionado barato, especialmente de até R$ 3 mil, é um item que une preço acessível ao refresco que muita gente começa a procurar quando o verão se aproxima. Consumidores encontram diversas opções no Mercado Livre , que oferece modelos a partir de R$ 2.179 , caso do Split 9.000 BTUs Frio 220V, da LG . Conforto automático de temperatura durante o sono e conexão Wi-Fi para gerenciar o aparelho por celulares são alguns recursos de destaque do produto.

Modelos Inverter são atrativos para os consumidores que visam baixo consumo de energia e pouco ruído. O Split Inverter 12.000 BTUs Frio 220V, da Britânia, que está à venda por R$ 2.749 no Mercado Livre, possui essa tecnologia e também promete eliminar cheiros ruins do ambiente. Confira a seguir a lista com 5 opções de ar-condicionado para o verão. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Ar condicionado de até R$ 3 mil: marcas como Samsung, LG e Britânia‎ oferecem modelos com preços que partem de de R$ 2.179 — Foto: Laura Storino/TechTudo

1. LG Split 9.000 BTUs Frio 220V — a partir de R$ 2.179

O ar-condicionado LG Split 9.000 BTUs Frio 220V é interessante para quem deseja investir pouco mais de R$ 2 mil em um aparelho versátil e que promete noites de sono agradáveis. Isso porque ele acompanha o recurso Comfort Sleep, tecnologia que garante conforto térmico do ambiente durante o período da noite, e limpeza que impede a formação de bactérias e mofo no interior do aparelho, além de temporizador. Segundo as especificações da marca, o aparelho possui sistema de ventilação de alta precisão com potência de 9.000 BTUs e refrigeração de 800 W, com menor nível de ruído a partir de 19 decibéis. No entanto, ele só oferece ar frio.

O LG Split 9.000 BTUs Frio 220V também conta com conexão Wi-Fi para gerenciar o aparelho remotamente por celulares, tablets e outros dispositivos. No Mercado Livre, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 2.179. Até o momento, ele não possui avaliação negativa dos compradores.

Prós: com Wi-Fi e temporizador; tecnologia Comfort Sleep

com Wi-Fi e temporizador; tecnologia Comfort Sleep Contras: ainda sem comentários negativos de consumidores

2. Samsung Split Inverter Windfree Connect 9.000 BTUs Frio 220V — a partir de R$ 2.269

O Split Inverter Windfree Connect 9.000 BTUs Frio 220V da Samsung é uma opção interessante para quem procura praticidade. Com potência de 940 W, o modelo é compatível com as assistentes virtuais Bixby, Alexa e Google Assistente e com o aplicativo SmartThings, pelo qual o usuário pode controlar a temperatura e ligar e desligar o aparelho. Um destaque importante fica para a tecnologia WindFree, que promete fluxo de ar mais suave e uniforme no ambiente, sem correntes de vento gelado.

A Samsung reforça que o compressor Inverter garante economia de energia de até 77% comparado a modelos convencionais. Funções adicionais bem-vindas são a desumidificação e a autolimpeza, que promete eliminar bactérias e mofo no interior do aparelho. É possível adquirir o produto por R$ 2.269 na Amazon ou R$ 2.948 no Mercado Livre. No Mercado Livre, o aparelho recebeu uma aprovação de 4,4 de 5 estrelas pelos últimos compradores, que destacaram a eficiência de refrigeração e o custo-benefício. Até o momento, este modelo não possui avaliação negativa dos usuários.

Prós : eficiência de refrigeração; custo-benefício; compatível com assistentes virtuais, tecnologia WindFree

: eficiência de refrigeração; custo-benefício; compatível com assistentes virtuais, tecnologia WindFree Contras: ainda sem comentários negativos de consumidores

3. Britânia Split Inverter 12.000 BTUs Frio 220V — a partir de R$ 2.749

O ar-condicionado Britânia Split Inverter 12.000 BTUs Frio 220V possui capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs e potência de 1.800 W, ideal para ambientes de até 20 m², como quartos, salas e escritórios. O modelo conta com a tecnologia Inverter, que garante resfriamento rápido por menor consumo de economiza. Já o filtro antibacteriano e antifungos entrega ar mais limpo e elimina odores desagradáveis. Além disso, o nível de ruído de 42 dB consegue manter o ambiente tranquilo, sem barulhos que incomodam demais.

Em relação a funções, ele conta com painel de controle eletrônico para facilitar a alteração da temperatura. É possível controlar o aparelho tanto pelo smartphone via Wi-Fi quanto pelo controle remoto incluso. Interessados no modelo pode encontrá-lo por R$ 2.749 no Mercado Livre ou, pelo mesmo valor, na Amazon. Mais de 50 vendas foram realizadas no Mercado Livre, e o produto não havia recebido avaliação negativa dos compradores até a publicação desta matéria.

Prós : modelo Inverter, com menor consumo de energia; conexão Wi-Fi; filtro antibacteriano e antifungos

: modelo Inverter, com menor consumo de energia; conexão Wi-Fi; filtro antibacteriano e antifungos Contras: ainda sem comentários negativos de consumidores

4. LG Split Dual Inverter Voice 12.000 BTUs Quente e Frio 220V — a partir de R$ 2.799

O Split Dual Inverter Voice 12.000 BTUs da LG é opção para quem busca as funções de resfriar e aquecer em um único aparelho. Segundo a fabricante, este modelo de 220V possui 12.000 BTUs de potência para refrigeração e dispõe da função Active Energy Control, recurso capaz de reduzir o consumo de energia em quatro níveis: 100%, 80%, 60% e 40%. Além disso, garante proteção contra quedas de energia e picos de até 450 V.

Um dos recursos de destaque é a inteligência artificial: o sistema armazena padrões de uso e condições do ambiente e altera automaticamente a climatização para a ideal no momento. Para acionar, basta clicar no botão SmartCare no controle remoto incluso. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site do Mercado Livre, onde é vendido por R$ 2.799. Até o momento da publicação desta matéria, o modelo não possuía comentários negativos dos usuários.

Prós: ar quente e frio; consumo de energia personalizável; IA; Dual Inverter

ar quente e frio; consumo de energia personalizável; IA; Dual Inverter Contras: ainda sem comentários negativos de consumidores

5. LG Split Dual Inverter Voice 9.000 BTUs Quente e Frio 220V — a partir de R$ 3.009

O Split Dual Inverter Voice 9.000 BTUs da LG é uma alternativa de aparelho para resfriar e aquecer. Ele tem como destaque a conectividade Wi-Fi para que o usuário controle a temperatura à distância por meio do aplicativo LG ThinQ. Outro recurso interessante é a capacidade de ser acionado por voz via Google Assistente ou Alexa. O modelo, que apresenta 9.000 BTUs de potência para refrigeração, conecta em tomadas 220V.

Devido à tecnologia Dual Inverter, o aparelho funciona com compressor rotativo duplo, que mantém a emissão de ar estável, o que evita picos de luz e diminui o consumo de energia. Além disso, ele possui filtro antibactéria, o qual promete extinguir até 99% das impurezas no ar segundo a fabricante. Até o momento, ele não possui avaliações feitas pelos compradores. O produto está à venda por R$ 3.009 no Mercado Livre.

Prós: quente e frio; Dual Inverter; Wi-Fi; conexão com Alexa e Google Assistente

quente e frio; Dual Inverter; Wi-Fi; conexão com Alexa e Google Assistente Contras: ainda sem comentários negativos de consumidores

