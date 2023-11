Ar-condicionado na Black Friday: as 5 melhores opções para comprar em 2023

O ar-condicionado é um item essencial em momentos de muito calor e algumas opções podem ser vistas com desconto durante a Black Friday 2023 . Na lista abaixo, o TechTudo reuniu modelos de marcas como Agratto, Midea, Electrolux , Consul e LG que valem a pena serem monitorados ao longo do evento. O Consul Consul High Wall Split de 9000 BTUs, por exemplo, vem com função de temporizador, tecnologia inverter e pode ser encontrado a partir de R$ 1.869 atualmente na Amazon . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Outro destaque é o Agratto Split, que possui 12.000 BTUs, funciona a base de gás ecológico R410A e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 2.199 no Mercado Livre. Já o Split Inverter Voice LG Dual conta com capacidade de resfriamento de 24.000 BTUs, oferece economia de até 70% e é visto por cerca de R$ 6.629. Veja, a seguir, as melhores opções de ar-condicionado para comprar na Black Friday 2023.

Veja os melhores modelos de ar-condicionado para monitorar na Black Friday 2023 — Foto: Divulgação/LG

1. Consul High Wall Split 9.000 BTUs – a partir de R$ 1.869

O Consul High Wall Split é a opção mais em conta desta lista. Segundo as especificações da fabricante, o produto dispõe de uma capacidade de resfriamento de 9.000 BTUs, conta com tecnologia inverter, filtro antibacteriano e acompanha controle remoto. O modelo é visto por valores que começam em R$ 1.869 no site da Amazon.

Esse aparelho oferece um funcionamento via gás refrigerante R-410A e consegue atingir temperaturas entre 18° C e 32°C. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e é elogiado pela eficiência em gelar o ambiente, mas é criticado pelo alto consumo de energia elétrica.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns clientes indicam que o aparelho consome muita energia elétrica

2. Electrolux Inverter Techno Split 9.000 BTUs – a partir de R$ 2.129

Electrolux Inverter Techno Split é outra opção abaixo dos R$ 3.000. Assim como o item anterior, esse modelo conta com uma capacidade de resfriamento de 9.000 BTUs e possui função de desumidificação. De acordo com a fabricante, o produto funciona à base de gás refrigerante R-410A. O aparelho pode ser adquirido por R$ 2.129 na Amazon.

Na plataforma, o produto recebeu avaliação máxima de 5,0 estrelas. Os consumidores relataram que o ar-condicionado atendeu às expectativas. Já nos comentários presentes no Mercado Livre, alguns compradores observaram que o equipamento faz muito barulho quando o compressor está em baixa rotação.

Prós: possui filtros para evitar poeira e bactérias

possui filtros para evitar poeira e bactérias Contras: muito barulho quando o compressor está em baixa rotação

3. Agratto Split 12.000 BTUs – a partir de R$ 2.199

O Agratto Split é outra alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo possui uma capacidade de resfriamento de 12.000 BTUs, acompanha controle remoto, vem equipado com sistema multifilter e funciona via gás ecológico R410A. Além disso, o equipamento conta com um painel clean, com apenas uma luz de LED para indicar a temperatura escolhida. O item é vendido a partir de R$ 2.199 no Mercado Livre.

Na plataforma, o item foi avaliado em 4,7 de 5 estrelas. Nos comentários, os compradores se mostram satisfeitos com o ar-condicionado e elogiaram custo-benefício, porém alguns consumidores reclamaram que receberam o equipamento danificado.

Prós: capacidade de resfriamento de 12.000 BTUs

capacidade de resfriamento de 12.000 BTUs Contras: alguns consumidores reclamaram que receberam o produto danificado

4. Midea Airvolution Connect Inverter 9.000 BTUs – a partir de R$ 2.299

O Airvolution Connect da Midea é mais uma escolha para quem busca um ar-condicionado inverter. Segundo a fabricante, o modelo oferece uma capacidade de resfriamento de 9.000 BTUs, conta com função de desumidificação e funciona à base de gás refrigerante R-32, que visa deixar o ambiente mais saudável. O produto está disponível a partir de R$ 2.299 no Mercado Livre.

Outras especificações indicam que o aparelho vem com controle remoto e é compatível com conexão Wi-Fi. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas, os consumidores comentam que o ar-condicionado é funcional, mas alguns reclamam que parte da estrutura é confeccionada em plástico.

Prós: funciona a base de gás refrigerante R-32

funciona a base de gás refrigerante R-32 Contras: estrutura frágil confeccionada em plástico

5. LG Split Dual Inverter Voice 24.000 BTUs – a partir de R$ 6.629

O LG Split Dual Inverter Voice é o item mais caro desta relação. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo promete uma capacidade de resfriamento de 24.000 BTUs, o que torna esse ar-condicionado o mais potente dentre os produtos aqui listados. O aparelho também dispõe de tecnologia inverter e funciona por meio de gás refrigerante R-410A. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 6.629 no Mercado Livre.

Outra característica destacada pela marca é que o modelo também promete oferecer uma economia de energia elétrica de até 70%. O ar-condicionado acompanha controle remoto e também pode ser conectado via Wi-Fi. Até então, o item não conta com classificação em estrelas no site do Mercado Livre, assim como também não oferece comentários positivos ou negativos por parte dos consumidores.

Prós: capacidade de resfriamento de 24.000 BTUs

capacidade de resfriamento de 24.000 BTUs Contras: preço elevado

