Black Friday 2023: 7 produtos que vale a pena acompanhar o preço

A Black Friday 2023 está prevista para o dia 24 de novembro e como diversos produtos costumam ficar mais baratos, vale a pena ficar de olho nos preços de televisores, celulares, notebooks e outros eletrônicos. O console PS5 , por exemplo, é um videogame de última geração que pode ser encontrado a partir de R$ 3.440 no site da Americanas . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Outro item de destaque que pode ganhar descontos ao longo do evento é a televisão Samsung CU7700, que possui 58 polegadas e resolução 4K de 3.840 x 2.160 pixels. Atualmente, ela é vista por aproximadamente R$ 2.585. Já o iPhone 14, da Apple, conta com câmera dupla de 14 megapixels, tela de 6,1 polegadas e é vendido por cerca de R$ 5.399. Conheça, a seguir, sete produtos que podem entrar em promoção na Black Friday 2023 no catálogo da Americanas.

Veja sete produtos para ficar de olho na Black Friday 2023 — Foto: Divulgação/Sony

O fone de ouvido JBL Wave Buds é o produto mais em conta desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, o modelo possui conexão Bluetooth 5.2 e conta com a classificação IP54, que visa proteger o acessório contra pó e resíduos. Além disso, oferece bateria com autonomia de 32 horas. O produto é visto por valores que partem de R$ 269.

O acessório acompanha um estojo de carregamento, um cabo USB-C e três tamanhos de borrachinhas auriculares. Na Americanas, o dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas. Os compradores elogiam a qualidade sonora e a possibilidade de realizar ajustes por meio do aplicativo da JBL. No entanto, alguns consumidores reclamam que a bateria pode não durar muito se o som estiver com o volume alto.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: consumidores reclamam da durabilidade da bateria

2. Air Fryer Mondial AF-34 – a partir de R$ 350

A Air Fryer Mondial AF-34 é outro artigo que pode ficar em promoção na Black Friday 2023. Segundo a fabricante, este modelo possui um design compacto e oferece uma capacidade de 3,2 litros. Além disso, vem com um cesto removível antiaderente, fazendo com que os alimentos não grudem no fundo. Atualmente, o modelo está disponível a partir de R$ 350.

Outras especificações apontam que o item conta com aviso sonoro, desligamento automático e controle de temperatura, capaz de chegar até 200° C. O equipamento também dispõe de um timer de 60 segundos. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Americanas, os compradores se mostram satisfeitos com o funcionamento do produto. No entanto, alguns reclamam que o material do puxador pode quebrar com facilidade.

Prós: é antiaderente e pode chegar até a 200° C

é antiaderente e pode chegar até a 200° C Contras: alguns consumidores reclamam que o puxador quebra com facilidade

3. WAP Robot W100C – a partir de R$ 449

O WAP Robot W100C acompanha um reservatório de 250 ml — Foto: Foto: Reprodução/Americanas

O WAP Robot W100C é mais uma escolha para ficar de olho na Black Friday. De acordo com a marca, este modelo possui um funcionamento silencioso e é capaz de realizar tarefas como varrer, aspirar e passar pano. Além disso, o dispositivo promete alcançar locais de difícil acesso e realizar uma limpeza de maneira totalmente automática. Atualmente, o item pode ser adquirido pela economia de R$ 449.

A fabricante reforça que o aspirador acompanha um reservatório de 250 ml e vem equipado com uma bateria recarregável bivolt. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Americanas e e os compradores afirmam que ele é eficiente em manter a casa limpa e conta com um manual de instruções detalhado. Porém, alguns reclamam de atrasos na entrega e também relatam que receberam o item com uma cor diferente da solicitada.

Prós: produto é capaz de auxiliar no processo de limpeza da casa

produto é capaz de auxiliar no processo de limpeza da casa Contras: alguns compradores reclamam de atrasos na hora da entrega

O Xiaomi Redmi Note 12 é outra opção para acompanhar o preço na Black Friday 2023, principalmente para aqueles que pretendem trocar de celular. Segundo a fabricante, esse modelo conta com uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, resolução Full HD e frequência de 120 Hz. Vale destacar que a Xiaomi é frequentemente falsificada no Brasil, então é preciso ficar atento na hora da compra. O dispositivo pode ser adquirido em versões de 4 GB ou 6 GB de RAM, por aproximadamente R$ 1.138.

A marca também indica que o celular dispõe de uma bateria de 5000 mAh, processador Qualcomm 685 Octa Core, câmera traseira de 50 megapixels e frontal de 13 megapixels. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Americanas, os compradores comentam que o dispositivo possui um desempenho satisfatório e que ele é capaz de atender as necessidades. Contudo, alguns reclamam que receberam um aparelho na cor errada.

Prós: vem com uma câmera traseira de 50 megapixels

vem com uma câmera traseira de 50 megapixels Contras: alguns compradores reclamam que receberam o aparelho na cor errada

Samsung CU7700 é outro produto que vale a pena ficar de olho — Foto: Carolina Torres/TechTudo

A Samsung CU7700 é uma opção para os que pretendem trocar de televisão, já que o produto também pode ficar mais barato na Black Friday 2023. De acordo com a fabricante, este item possui uma tela 4K com resolução de 3.840 x 2.160 pixels, gaming hub com 1.000 jogos e mais de 65 canais gratuitos. O item é comercializado por cerca de R$ 2.585.

Na parte traseira, a TV conta com três entradas HDMI, uma USB, uma porta para cabo LAN e um conector AV. Além disso, o equipamento também pode ser conectado por Wi-Fi ou Bluetooth. Na Americanas, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas. Os compradores destacaram positivamente a qualidade da imagem e do som, enquanto outros reportaram a fragilidade do controle remoto.

Prós: resolução 4K e acompanha um gaming hub com mais de 1.000 jogos

resolução 4K e acompanha um gaming hub com mais de 1.000 jogos Contras: alguns compradores reclamam que o controle remoto é frágil

O PS5, da Sony, é mais um produto que muitos aguardam por promoções na Black Friday 2023. Segundo as especificações, o modelo dispõe de um processador AMD Ryzen com arquitetura Zen 2, GPU AMD Radeon e SSD de 1 TB. O videogame está saindo a preços que começam em R$ 3.440.

Este console se destaca por rodar a grande maioria dos jogos em resolução 4K e também é compatível com a biblioteca do PS4. O produto conta com 4,8 de 5 estrelas no site da Americanas e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento. Alguns consumidores, todavia, alegam que receberam a encomenda com a embalagem defeituosa.

Prós: vem com SSD de 1TB

vem com SSD de 1TB Contras: compradores alegam que receberam o produto com a caixa danificada

iPhone 14 pode cair de preço na Black Friday 2023 — Foto: Laura Storino/TechTudo

O iPhone 14, da Apple, é o item mais caro desta lista, mas que pode ter o preço reduzido por conta do lançamento recente do iPhone 15. De acordo com a fabricante, este modelo possui uma tela de retina de 6,1 polegadas, GPU de cinco núcleos, câmera dupla de 12 megapixels e 128 GB de armazenamento. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 5.399.

Outro detalhe é que este produto acompanha um cabo USB-C lightning. Já a bateria, promete uma autonomia de até 26 horas. No site da Americanas, o item é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores apontam a alta qualidade do smartphone. Por outro lado, alguns indicam que a caixa principal do iPhone veio solta em uma caixa maior, sem nenhuma proteção.

Prós: 128 GB de armazenamento

128 GB de armazenamento Contras: preço elevado

