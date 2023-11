Black Friday 2023: veja 6 formas de saber se uma loja online é confiável

Com a proximidade da Black Friday 2023, que acontece no dia 24 de novembro , crescem as buscas pelas melhores ofertas — mas também os golpes e sites falsos que podem prejudicar os consumidores. Por isso, é sempre recomendado checar se uma loja online é confiável antes de fazer uma compra. Consultar o CNPJ da companhia na página da Receita Federal ou buscar pelas avaliações do estabelecimento no Reclame Aqui são apenas algumas das medidas que podem ajudar a identificar a reputação de um e-commerce e evitar a propagação de fraudes na Internet.

Outra estratégia é inspecionar o URL da loja no Relatório de Transparência do Google, para garantir que não se trata de um endereço falso. A ferramenta auxilia na pesquisa de reputação dos sites e revela até se os endereços são alvo de investigação policial. A seguir, confira seis dicas para descobrir se uma loja online é confiável e saiba como aproveitar a Black Friday com tranquilidade.

Lista reúne dicas para saber se uma loja online é confiável para suas compras na Black Friday; confira — Foto: Reprodução/Pexels/Karolina Grabowska

📝 Como saber se uma loja é confiável? Troque dicas no Fórum do TechTudo

1. Consulte o CNPJ da loja na Receita Federal

Para evitar golpes de lojas irregulares ou que simplesmente não existem, o consumidor pode checar o CNPJ da empresa de e-commerce no site da Receita Federal. O cadastro junto ao Governo confirma a veracidade das informações prestadas pela firma e ainda atesta que ela está regularizada e ativa. Com os dados oferecidos pelo site, é possível ratificar se a empresa é verídica e se efetivamente oferece os serviços para os quais detém regulamentação.

Site da Receita Federal permite consultar situação de CNPJ — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Para fazer a consulta, é necessário apenas o número do CNPJ da empresa, que costuma ser informado no pé da página inicial de um e-commerce. O comprovante, que pode ser emitido gratuitamente, contém informações como razão social, nome fantasia, descrição das atividades oferecidas e outros dados. Basta acessar a página de consulta do Comprovante no site da Receita Federal (solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp) e, em seguida, digitar o CNPJ (sem os pontos ou barra) no campo indicado.

2. Verifique a reputação da loja no Consumidor.gov.br

Outra maneira de descobrir se uma loja online é confiável é acessando a plataforma "Consumidor.gov.br", um serviço gratuito do Governo Federal voltado para clientes que querem prestar queixas contra empresas. Os usuários podem reclamar de produtos e serviços diretamente com as marcas, sem a necessidade de mediação. Para checar a reputação de cada empresa, basta acessar o site e buscar a página "Indicadores", em que é possível conferir quatro critérios de avaliação: índice de solução, satisfação com o atendimento, reclamações respondidas e prazo médio de resposta.

Platforma Consumidor.gov.br permite verificar reputação de empresas rapidamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

O Consumidor.gov.br funciona de forma semelhante ao famoso portal Reclame Aqui, mas só recebe reclamações de empresas que aderiram voluntariamente à iniciativa. Ao se cadastrarem no site do governo, as marcas assinam um termo em que se comprometem a fazer os esforços necessários para solucionar os problemas dos clientes. Outro diferencial do Consumidor.gov.br é que a plataforma é monitorada pelo Procon e outros órgãos de defesa ao consumidor, o que traz ainda mais legitimidade para as informações prestadas.

3. Cheque a confiabilidade da URL

Para evitar golpes em sites falsos na Black Friday 2023, é aconselhável checar com atenção o endereço eletrônico, ou seja, o URL — sigla para "Uniform Resource Locator" (Localizador Uniforme de Recursos, em tradução livre). Embora pareça um mero detalhe, esses caracteres guardam informações importantes, como o protocolo de segurança das páginas, por exemplo. Sites que começam com HTTPS (sigla para “Hyper Text Transfer Protocol Secure” ou Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro, em livre tradução) contam com comunicação criptografada, o que aumenta a segurança dos dados. Por isso, esses sites são mais confiáveis do que links iniciados em HTTP (HyperText Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Hipertexto), que correspondem ao modelo padrão da web.

Para saber se está navegando em um site com criptografia, basta verificar a barra de endereços e checar se é possível identificar as letras HTTPS e, geralmente, um símbolo de cadeado ao lado. Além disso, o usuário deverá ver uma bandeira com o nome do site, já que a conexão segura também identifica páginas na Internet por meio de seu certificado.

Procure pelo ícone de cadeado acompanhado da sigla “HTTPS” para se certificar de que o site é seguro — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Os internautas também podem recorrer a ferramentas que checam a segurança de URLs, como é o caso do portal Posso Confiar. O serviço pode ser utilizado gratuitamente e dispensa cadastro prévio. Basta acessar o site (possoconfiar.com.br), digitar o endereço suspeito no campo indicado e clicar no ícone de lupa, à direita da tela. Na sequência, o portal informará se o endereço da web foi ou não verificado. O site também conta com um botão de compartilhamento para que o usuário envie a informação a amigos e familiares.

Site "Posso Confiar" é uma das ferramentas que ajudam a verificar se um endereço da web é seguro — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Consulte a Lista do Procon-SP

Outra forma de pesquisar se uma loja online é confiável é checar a lista da Fundação Procon-SP, que elenca sites que devem ser evitados pelo consumidor em compras pela Internet. A relação é atualizada com frequência e pode ser encontrada no portal da Fundação (sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php). A lista é composta por empresas que receberam reclamações de clientes registradas no Procon-SP, foram notificadas, não responderam ou não foram encontradas.

Lista do Procon indica lojas online com sede em São Paulo que devem ser evitadas — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

O Procon também informa se as lojas estão ativas ou não. A listagem é apresentada em ordem alfabética, pelo endereço (URL) do site, mas o usuário pode escolher outras formas de classificação, como o nome da empresa, CNPJ e data de inclusão na plataforma.

5. Cheque as avaliações da loja

Antes de fazer um compra online na Black Friday em uma loja desconhecida, é recomendável pesquisar o que outros consumidores têm a dizer sobre o serviço e seus produtos. Vale verificar se o site possui uma seção de reviews ou comentários em que os clientes compartilham suas experiências. Uma grande quantidade de avaliações positivas pode ser um bom sinal, mas também vale observar críticas construtivas, que podem trazer informações importantes. Além disso, é aconselhável checar os comentários sobre a empresa no Google, procurando por informações adicionais sobre a reputação e o histórico de atendimento ao cliente. É importante conferir se há menções frequentes a problemas recorrentes, como atrasos nas entregas ou dificuldades no suporte pós-venda.

Outra forma de proteção, que já é popular entre os usuários, é pesquisar a empresa na plataforma Reclame Aqui (reclameaqui.com.br), que reúne queixas dos consumidores e respostas das empresas. Na página, observe o número de reclamações, a taxa de resolução e as respostas da companhia e cheque quais são os problemas relatados. Vale lembrar que uma baixa taxa de reclamações não significa necessariamente que a empresa é confiável, já que lojas poucos conhecidas tendem a ser menos notificadas. Além disso, vale considerar também as empresas que respondem de maneira proativa e resolvem seus erros de forma satisfatória.

6. Verifique o site da loja no Relatório de Transparência do Google

O Relatório de Transparência do Google é um portal que fornece informações sobre o serviço de navegação segura, ajudando a proteger os usuários de sites perigosos. O serviço oferece informações sobre a confiabilidade das páginas pesquisadas, indicando se o endereço foi comprometido de alguma forma ou se possui certificados de segurança em vigor.

Relatório de transparência do Google ajuda a identificar endereços seguros na web — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

A página ainda informa se um endereço foi removido por conter conteúdos criminosos, como abuso sexual infantil e discurso de ódio. Além disso, o usuário consegue encontrar informações sobre as solicitações de dados que o Google recebe de governos e autoridades policiais. Para fazer a checagem, basta acessar o site do Relatório de Transparência (transparencyreport.google.com/safe-browsing/search), digitar o endereço da loja desejada e clicar no ícone da lupa. Na sequência, a plataforma informará se algum conteúdo não seguro foi localizado naquele endereço ou não.

Veja também: Renda extra na Internet: veja formas de ganhar dinheiro online