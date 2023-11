Cafeteira smart: 6 coisas que você pode fazer com o eletrodoméstico

A cafeteira smart é um item que pode facilitar a rotina de casa, já que apresenta inúmeras funções para agilizar o preparo do café e que podem ser acessadas de maneira prática. Uma das opções disponíveis é a Nescafé Neo Dolce Gusto, que conta com desligamento automático e está disponível a partir de R$ 479 na Amazon . Outra alternativa é a Nespresso Vertuo Next, que oferece uma capacidade de 1,1 L e é vendida por cerca de R$ 569 no Mercado Livre . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Já a Nespresso Expert vem com uma luz LED, que indica quando o reservatório de água precisa ser abastecido e é vista por aproximadamente R$ 1.599 no site da fabricante. Outra escolha é a Hamilton Beach, que dispõe de um display digital capaz de disparar inúmeros alertas e pode ser adquirida por R$ 599. Veja, a seguir, seis utilidades que uma cafeteira smart pode proporcionar.

Cafeteira smart: conheça seis funcionalidades do equipamento — Foto: Divulgação/Nestlé

📌 Qual ar condicionado gasta pouca energia? Descubra no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Reconhecimento automático de cápsulas

Uma das funcionalidades oferecidas pelas cafeteiras smart é o reconhecimento automático de cápsulas, que visa evitar problemas e desperdício de tempo na programação do eletrodoméstico em cada tipo de café. Com essa função, o aparelho reconhece automaticamente a composição do objeto e já inicia o preparo da bebida.

Modelos como a Nescafé Neo Dolce Gusto possuem sistema de identificação óptico, que configura automaticamente as instruções da cafeteira para que o pó possa ser extraído da maneira correta. Essa função pode ser utilizada tanto em bebidas simples quanto em receitas mais complexas.

2. Café personalizado pelo celular

A cafeteira smart também pode ser considerada um item voltado para a casa conectada, uma vez que alguns modelos permitem gerenciamento via aplicativo de celular, por meio de conexões Bluetooth e Wi-Fi. Este recurso pode auxiliar nas rotinas home office, principalmente nos momentos os quais o usuário está ocupado demais com o trabalho e não consegue ir até a cozinha para preparar o café.

Com isso, é possível adiantar o processo a distância, além de atribuir algumas características, como temperatura e quantidade. Para acessar este recurso, basta identificar a marca da cafeteira e pesquisar pelo aplicativo oficial nas lojas digitais Google Play Store em celulares Android, ou na Apple Store em dispositivos iOS.

Com a cafeteira smart é possível preparar os detalhes da bebida pelo celular — Foto: Foto: Divulgação/Freepik/Racool Studio

3. Programação de café

Outra vantagem oferecida por alguns modelos é a possibilidade de determinar a hora que o café sairá da máquina. Modelos como a Nespresso Expert permitem programar o horário em que o café será preparado, a cápsula que a máquina deverá utilizar e a temperatura da água.

O recurso pode ser útil para ir dormir e acordar com o café já preparado ou para garantir que a bebida esteja pronta nos intervalos do trabalho. A programação é feita por meio de um celular conectado ao sistema da cafeteira. Já o gerenciamento é realizado através do aplicativo oficial da fabricante.

4. Atualização automática

Assim como qualquer dispositivo inteligente, as cafeteiras smart também dispõe de um software interno, responsável por garantir que todos os recursos funcionem de maneira adequada. Por conta disso, é indispensável manter o sistema operacional do aparelho em dia com as atualizações.

Em alguns modelos, essas atualizações acontecem automaticamente, o que pode gerar mais conforto para o usuário, já que ele não precisará checar constantemente se o aparelho está com a versão mais recente do software. Para garantir que isso ocorra, basta manter a cafeteira conectada ao celular por meio de uma conexão Bluetooth ou Wi-Fi.

5. Economia de energia

Nespresso Vertuo Next faz a leitura do código de barra da cápsula — Foto: Divulgação/Nespresso

Uma funcionalidade que pode atender aqueles que desejam reduzir o consumo de energia elétrica é o modo econômico oferecido por alguns modelos. Esse recurso visa manter a máquina ativa apenas nos momentos necessários, dando liberdade para o usuário determinar a hora em que o equipamento será desligado.

O recurso pode ser acessado pelo celular conectado à cafeteira, por meio do aplicativo da fabricante. Através dele, o usuário escolhe o tempo que levará para o aparelho ser desligado ou entrar no modo descanso. Da mesma maneira, é possível selecionar o horário em que a máquina será ligada novamente.

6. Alerta de manutenção

Modelos como a Nespresso Expert são capazes de enviar alguns alertas para os usuários, informando a necessidade manutenções rotineiras, como reabastecimento da água dos recipientes, descalcificação, limpeza e outras necessidades. Essa função pode prevenir possíveis defeitos.

Esses alertas são encaminhados por meio do aplicativo do celular que está conectado à máquina. Desta forma, o usuário recebe uma mensagem de texto informando a necessidade da cafeteira e pode corrigir a situação antes que um problema mais grave aconteça.

Modelos à venda no Brasil

Nespresso Expert é uma opção de cafeteira smart — Foto: Divulgação/Nespresso

Nescafé Neo Dolce Gusto, Nespresso Vertuo Next, Nespresso Expert e Hamilton Beach são quatro cafeteiras smart que podem ser adquiridas no varejo online brasileiro, com preços que começam em R$ 479 e vão até R$ 1.599.

A Vertuo Next, por exemplo, faz a leitura do código de barras da cápsula e programa o aparelho para extrair a bebida nas condições de tamanho e temperatura ideais. Já a Expert é equipada com conexão Bluetooth e possibilita agendamentos de cafés em horários predeterminados.

Com a Neo Dolce Gusto, o usuário pode controlar o equipamento por meio de um aplicativo de celular. É possível programar extrações, ajustar condições e consultar receitas. Por fim, a Hamilton Beach vem com relógio digital, corta-pingo e visualizador de água.

Gostou do produto? Compre aqui SENSOR ÓPTICO Nescafé Neo Dolce Gusto R$ 479,90 IR À LOJA R$ 499,98 IR À LOJA

Todas as ofertas de Nescafé Neo Dolce Gusto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SENSOR ÓPTICO Nescafé Neo Dolce Gusto R$ 479,90 IR À LOJA SENSOR ÓPTICO Nescafé Neo Dolce Gusto R$ 499,98 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui CAFÉ INTELIGENTE Nespresso Vertuo Next R$ 694,19 IR À LOJA R$ 569,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Nespresso Vertuo Next × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CAFÉ INTELIGENTE Nespresso Vertuo Next R$ 694,19 IR À LOJA CAFÉ INTELIGENTE Nespresso Vertuo Next R$ 569,00 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui CAFÉ PRÁTICO Cafeteira Hamilton Beach R$ 605,59 IR À LOJA R$ 622,80 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cafeteira Hamilton Beach × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CAFÉ PRÁTICO Cafeteira Hamilton Beach R$ 605,59 IR À LOJA CAFÉ PRÁTICO Cafeteira Hamilton Beach R$ 622,80 IR À LOJA

🎥 Bateria, câmera, memória e mais: conheça o celular Realme C53

[Unboxing] Realme C53: conheça detalhes do celular