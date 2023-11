Calendário de Novembro 2023 com feriados: veja apps e sites para conferir

O calendário de novembro de 2023 com feriados pode ser consultado facilmente em diferentes plataformas online. O penúltimo mês do ano tem dois feriados nacionais, o Dia de Finados (2) — que cai em uma quinta-feira — e a Proclamação da República (15) — que acontece em uma quarta-feira. Serviços como o Calendário Sazonal e Google Agenda permitem visualizar o calendário do mês com todas as datas comemorativas. Em outras opções, como o editor Canva , ainda é possível personalizar o design do calendário de acordo com seus planos e gostos.

Além das duas datas citadas anteriormente, o dia 20 de novembro — que marca o Dia da Consciência Negra — é feriado nos estados do Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas e Alagoas, e em algumas cidades de São Paulo. O mês ainda conta com outras datas comemorativas como o Dia de Todos os Santos (01) e o Dia da Bandeira (19). Confira, a seguir, as principais celebrações de novembro de 2023 e conheça quatro sites e aplicativos de calendário gratuitos para se organizar.

Feriados de novembro 2023: veja quatro sites e apps de calendário gratuitos para se organizar no penúltimo mês do ano — Foto: Divulgação/Getty Images

1.Google Agenda

A agenda do Google é umas das plataformas de calendários digitais mais populares da Internet. Seu principal diferencial é a possibilidade de se integrar a outros serviços da marca, como o Gmail e o Google Meet, o que facilita a gestão da agenda pessoal e profissional dos usuários. A ferramenta é gratuita e personalizável e está disponível em versões para dispositivos iPhone (iOS) e Android e na web (calendar.google.com). Para usar, basta fazer login com uma conta Google.

Google Agenda indica feriados e datas comemorativas nacionais automaticamente — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Além de permitir a personalização do calendário de novembro de 2023 com os compromissos do usuário, o Google Agenda também marca automaticamente os feriados e celebrações nacionais durante o ano. Para visualizar as datas especiais, basta ativar a função "Feriados no Brasil", no menu lateral esquerdo. Também é possível acionar lembretes de eventos ou dias comemorativos pelo app ou por e-mail, facilitando a organização.

2. Canva

Quem deseja encontrar um calendário com visual mais elaborado — ou busca por versões estilizadas para imprimir — pode recorrer à plataforma Canva (canva.com). O site oferece templates gratuitos e editáveis e muitos modelos já contam com registros de feriados e datas comemorativas, sendo úteis na organização das agendas pessoais e profissionais em novembro de 2023. As artes também podem ser customizadas e impressas por meio do aplicativo do serviço, disponível para para iPhone (iOS) e Android.

Plataforma Canva oferece templates de calendário gratuitos, com feriados e datas comemorativas — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

A plataforma é gratuita e não exige cadastro prévio. No entanto, usuários que desejem salvar seus designs, atividades e preferências devem se registrar com um e-mail e senha ou importar os dados de uma conta Google ou Facebook.

3. Calendário Sazonal

O site Calendário Sazonal (datascomemorativas.me) permite navegar por registros de diversos meses e anos, visualizando tanto datas futuras quanto passadas. De uso intuitivo, a plataforma está disponível em diversos idiomas e não exige cadastro prévio para utilização. No entanto, usuários que quiserem solicitar lembretes de datas específicas por e-mail devem se registrar gratuitamente no portal. O diferencial da ferramenta em comparação com outras plataformas semelhantes é a possibilidade de procurar datas específicas por meio de uma busca interna.

O site Calendário Sazonal permite pesquisar por datas específicas e ativar lembretes por e-mail — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Calendarr

Com uma interface intuitiva e simples, a plataforma Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-2023) é outra ferramenta útil para quem deseja se planejar para os feriados de novembro de 2023. O portal utiliza diferentes cores para indicar recessos e dias comemorativos, tornando a compreensão mais ágil e facilitando o planejamento dos usuários. A ferramenta também disponibiliza informações sobre as diferentes fases da Lua durante cada período.

No site Calendarr, é possível consultar datas comemorativas e até as fases da Lua — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

O site permite ainda personalizar a visualização dos calendários, selecionando, por exemplo, filtros de feriados, pontos facultativos, datas comemorativas ou fases da Lua. Além disso, dias significativos aparecem na homepage como links clicáveis, redirecionando o usuário para páginas com mais informações sobre cada data. O Calendarr também sinaliza quantos dias úteis cada mês tem e oferece uma calculadora que indica quanto tempo falta para a chegada de eventos especiais, como Natal e Ano Novo.

