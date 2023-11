Calendário lunar de Novembro 2023: 5 sites para ver as fases da Lua no mês

É possível consultar o calendário lunar de novembro de 2023 facilmente pela Internet. Na web, existem diferentes páginas que exibem as fases da Lua com design intuitivo e simples — e muitas ainda informam sobre a visibilidade diária do astro, sua distância em relação à Terra e outras curiosidades. Quem quer uma interface simples, por exemplo, pode consultar o site do Instituto Nacional de Meteorologia para visualizar a data das mudanças do satélite. Por outro lado, quem gosta de astrologia pode recorrer à plataforma WeMystic Brasil para consultar orientações sobre como cada signo do zodíaco será afetado pela Lua em novembro. A seguir, confira cinco sites para checar as fases da Lua em novembro de 2023 e saiba como utilizá-los.

Lista reúne cinco plataformas para checar fases da Lua em novembro de 2023 — Foto: Vijay Suddala/Reprodução/peekintoeyepiece

📝 Como tirar foto da lua com o celular? Veja no Fórum do TechTudo

1. Instituto Nacional de Meteorologia

Quem busca uma opção oficial para conferir as fases da Lua em novembro pode acessar site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A plataforma do INMET (portal.inmet.gov.br/paginas/luas) tem interface simples e permite encontrar horários e datas das mudanças de fase ao longo de todo o ano. Para verificar as informações atualizadas, basta localizar os números referentes ao mês atual.

Site do Instituto Nacional de Meteorologia mostra calendário lunar de novembro de 2023 — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Os diferentes períodos do calendário estão organizados em uma tabela composta por quatro colunas, sendo cada uma delas referente a uma das fases do astro. Por exemplo, o primeiro intervalo de novembro de 2023 começa no dia 5 e está localizado na quarta coluna. Isso significa que os dias que se seguem serão marcados pela Lua Minguante.

2. WeMystic Brasil

Quem prefere uma abordagem mais mística pode se identificar com o portal WeMystic Brasil (wemystic.com.br/fases-da-lua-novembro), que também exibe o calendário lunar de novembro de 2023. A página é bastante simples e mostra uma pequena tabela com as datas e horários das mudanças de fases do satélite. As informações são fornecidas pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG-USP). No site, também é possível se informar sobre a relação de cada fase lunar do mês e com os signos do zodíaco. A plataforma ainda reúne diversos conteúdos sobre astrologia, bem-estar, espiritualidade e esoterismo.

WeMystic Brasil tem calendário lunar com as fases da lua do mês de novembro de 2023 e informa sobre sua influência no zodíaco — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Calendário 365

O site Calendário 365 (calendario-365.com.br/lua/fases-da-lua.html) é outra alternativa simples e prática para quem quer verificar as fases lunares de novembro. Basta descer a tela até o décimo primeiro mês para descobrir qual será a data e o horário das mudanças, bem como a distância da Lua à Terra naquele momento. A semana atual aparece em destaque na tabela, na cor vermelha. Ao clicar na opção "Calendário Lunar 2023", o site exibe um calendário mensal ilustrado com todas as fases da Lua. Já na seção "Fase atual da Lua", a plataforma traz mais detalhes sobre o satélite no momento do acesso, com dados como a visibilidade do astro, sua fase atual, idade e distância.

Site Calendário 365 permite checar as fases da Lua em novembro de 2023 e já mostra o calendário lunar de 2024 — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Calendarr

O site Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-lunar-2023) é outra opção fácil para quem deseja checar as fases da Lua. A plataforma exibe uma ilustração de como o satélite vai estar em cada dia do ano. No dia de mudança de fase, há o nome do ciclo que se inicia a partir daquele período. Para obter informações atualizadas, basta rolar a tela até o calendário de novembro de 2023.

Calendário lunar de novembro de 2023 também está disponível no site Calendarr — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

O site traz informações sobre cada ciclo da Lua, reunidas em páginas específicas, no final da aba com o calendário lunar anual. Para obter informes diários, é possível acessar a página "Lua de Hoje" (calendarr.com/brasil/lua-hoje), que conta com dados como visibilidade, idade e distância do satélite. O site também indica se o astro está crescendo, mostra qual será a próxima fase e diz quanto tempo falta para a transição.

5. Invertexto

Por fim, outra alternativa de calendário lunar é o site Invertexto (invertexto.com/calendario-lunar), que permite verificar as fases da Lua e sua visibilidade a cada dia. A página também informa o horário das mudanças de fase. Basta rolar a tela até o mês de novembro de 2023 para conferir quais serão as fases do astro no penúltimo mês do ano. Quem quiser obter informações mais detalhadas pode acessar, ainda, a página "Qual é a lua de hoje" (invertexto.com/fase-lua-hoje). Na seção, o usuário pode descobrir a visibilidade da Lua, sua distância e idade atual, além de saber se ela ainda está crescendo e quanto tempo falta para o seu próximo ciclo.

Fases da lua no mês de novembro de 2023 podem ser verificadas no site Invertexto — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Veja também: Como baixar livro em PDF grátis? Veja 3 sites pra fazer download!