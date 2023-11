Casa inteligente: 6 itens em promoção no Esquenta Black Friday Amazon

Outro produto de destaque para casa conectada é a Smart Câmera Wi-Fi Positivo, que funciona em visão noturna com alcance de 10 metros e pode ser usada como babá eletrônica. O item de monitoramento está disponível por R$ 199. Confira a seguir a lista com 6 aparelhos de casa inteligente em promoção no Esquenta Black Friday Amazon. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Casa inteligente: itens de marcas como i2GO, Positivo, Novadigital e Esaka podem ser encontrados a partir de R$ 67 na Black Friday — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

1. Tomada Inteligente Slim I2GO — de R$ 79 por R$ 70

A Tomada Inteligente Slim I2GO é uma opção de bom custo-benefício para deixar a casa smart. Ela permite programar datas e horas para ligar e desligar os eletrônicos, e o controle pode ser feito pelo aplicativo de celular i2GO Home, baixado gratuitamente. A tomada está disponível a partir de R$ 70 na Amazon.

É possível gerenciar as funções da tomada, que é bivolt, por comando de voz de sistemas de inteligência artificial — como Google Assistente e Alexa. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a integração com os comandos de voz. Porém, alguns apontam que ela mantém uma luz azul acesa para indicar que está ligada, o que pode incomodar à noite.

Prós: fácil instalação; integração com sistemas de comandos de voz

fácil instalação; integração com sistemas de comandos de voz Contras: alguns compradores reclamam da luz indicadora de funcionamento, que pode incomodar à noite

2. Interruptor Touch Wi-Fi 4 Botões Novadigital — de R$ 103 por R$ 96

O Interruptor Touch Wi-Fi 4 Botões Novadigital, de 220 V, é um produto smart de alta resistência devido à construção interior em plástico ABS e o revestimento em vidro temperado na parte da frente. O dispositivo conta com quatro botões touch screen, cada um deles iluminados por um LED azul. Adequado à linha smart, apresenta compatibilidade com a Google Home e Alexa e pode ser administrado por aplicativo de celular.

Avaliado com média 4,7 de 5 estrelas com base em críticas de 477 clientes no site da Amazon, os usuários elogiam o acabamento, a fácil instalação, o bom alcance do Wi-Fi e as luzes suaves dos botões quando ligados. Por outro lado, reforçam a necessidade de o comprador conectar um fio neutro. O produto está disponível por R$ 96.

Prós: acabamento; fácil instalação; Wi-Fi com bom alcance; luzes suaves nos botões

acabamento; fácil instalação; Wi-Fi com bom alcance; luzes suaves nos botões Contras: necessidade de conectar fio neutro

3. Painel de LED Smart Quadrado Esaka — de R$ 115 por R$ 99

O Painel de LED Smart Quadrado Esaka é um modelo indicado para a iluminação especialmente de ambientes internos, como salas, quartos e escritórios. O modelo possui potência de 18W, 1.500 lúmens, e a conexão é bivolt. É possível alterar a temperatura do branco conforme a sua necessidade, de mais quente para mais frio.

Recursos de destaque são o RGB, com 16 milhões de cores, e a função ritmo, que serve para programar horários de intensidade de brilho da luz. Na Amazon, é possível adquirir o painel LED com desconto de 14%, de R$ 115 por R$ 99. Ao todo, ele é avaliado em 4,2 de 5 estrelas, com destaques para a qualidade do LED, a fácil instalação e também pelos cronogramas inteligentes, mas relatos de dificuldade de conexão com o aplicativo da fabricante.

Prós: fácil instalação; cronograma inteligente

fácil instalação; cronograma inteligente Contras: usuários relatam dificuldades de conectar app da fabricante

4. Kit 2 Smart Roteadores Mesh Giga Positivo — de R$ 232 por R$ 164

O Smart Roteador Mesh Giga Positivo consegue distribuir o sinal do Wi-Fi em uma área de até 400 m². Cada aparelho possui três portas LAN, suportam até 128 dispositivos simultâneos com conexão sem fio, como celulares, tablets ou notebooks, e são indicados para conexões de até 100 megas de velocidade. Nas configurações, também é possível priorizar quais dispositivos receberão melhor qualidade do sinal. Os itens também oferecem controle parental, que permite liberar ou limitar o acesso à Internet para os filhos.

No Esquenta Black Friday, o kit com 2 está disponível com desconto de 30%, de R$ 232 por R$ 164. A Positivo destaca que as funções do aparelho podem ser gerenciadas por meio do aplicativo Positivo Casa Inteligente, disponível para sistemas Android e iOS. O modelo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon. Alguns compradores destacam o custo-benefício e a instalação descomplicada. Porém, outros criticam o alcance do Wi-Fi e relatam dificuldades ao operar o aplicativo da fabricante.

Prós : custo-benefício; fácil instalação

: custo-benefício; fácil instalação Contras: alguns usuários criticam o alcance do Wi-Fi e o app da fabricante

5. Smart Câmera Wi-Fi Positivo — de R$ 222 por R$ 199

A segunda geração da Smart Câmera Wi-Fi Positivo capta imagens em Full HD com lente de abertura de 105º graus e zoom digital de até oito vezes. Além disso, funciona em visão noturna com alcance de 10 metros e possui sensores de movimento. O novo modelo acompanha base com suporte ajustável, e a fixação é feita com fita autoaderente, sem necessidade de parafusos.

O produto também pode ser utilizado como babá eletrônica ou para manter comunicação rápida com o ambiente monitorado. Além de ser compatível com Alexa e Google Home, permite salvar a gravação de imagens na nuvem ou localmente — com cartão microSD. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, o aparelho de segurança pode ser encontrado com desconto, de R$ 222 por R$ 199. Consumidores elogiam a conexão simples e aos ajustes práticos, mas criticam a fragilidade da fixação da câmera, que pode gerar quedas.

Prós: visão noturna; conexão simples; ajustes práticos

visão noturna; conexão simples; ajustes práticos Contras: usuários criticam a base de fixação da câmera por autoaderência

6. Kit Smart Botão Wi-Fi Positivo — de R$ 285 por R$ 242

O Kit Smart Botão Wi-Fi Positivo conta com dois botões inteligentes desenvolvidos para facilitar o controle de residências com outros dispositivos conectados. São um hub e dois módulos com três botões que respondem a toque um único, toque duplo ou toque longo, o que totaliza nove comandos diferentes. O produto também funciona como um interruptor inteligente que não precisa ser fixado.

Sem fio, ele pode ser levado para qualquer ambiente da casa e possui alcance de até oito metros em um raio de 360 graus. Na Amazon, ele pode ser encomendado 15% mais barato, de R$ 285 por R$ 242. Ao todo, o item foi avaliado em 4,4 de 5 estrelas, com destaque para a compatibilidade com múltiplos dispositivos e críticas para a dificuldade da instalação das pilhas, que pode danificar o produto.

Prós: compatível com múltiplos dispositivos

compatível com múltiplos dispositivos Contras: troca de pilhas complicada

