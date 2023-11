Celulares com 6.000 mAh: 9 modelos com bateria que dura o dia todo

Ter um celular cuja bateria dure o dia inteiro se tornou um requisito para muitos usuários. Afinal, ninguém quer ficar na mão com um aparelho descarregando na rua e sem acesso a uma tomada. Por isso, o mercado passou atender a esta necessidade fabricando dispositivos com baterias robustas de até 6.000 mAh. Algumas marcas que tem adotado a tendência são Xiaomi , Motorola , Samsung , Asus e Infinix .

Os modelos variam desde os básicos até os intermediários ou premium com preços que partem dos R$ 538 para o Poco C40 e chegam a R$ 10.999 para o Rog Phone 7 Ultimate. Nas linhas a seguir, confira a lista que o TechTudo preparou com os preços e as principais características de nove celulares com baterias de 6.000 mAh.

Bateria de 6.000 mAh é um dos grandes destaques do Redmi 9T — Foto: Divulgação/Xiaomi

📝 Celular descarregando mais rápido que o normal? Veja no Fórum TechTudo

1. Poco C40 - a partir de R$ 538

O Poco C40 é um celular de entrada da Xiaomi lançado em junho de 2022. O aparelho, por mais que seja mais simples, tem como maior atrativo a bateria de 6.000 mAh. Segundo a fabricante, ele é capaz de suportar 32 horas em chamadas, 86 horas de reprodução de música, 20 horas de vídeo e 17 horas de navegação. Há ainda a possibilidade de carregamento rápido com adaptador de até 18 W. O dispositivo também conta com uma tela mais básica, de 6,71 polegadas e resolução HD+ (720 x 1.650 pixels), com tecnologia LCD IPS.

Poco C40 conta com bateria de 6.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

O sistema de câmeras também é simples: duas lentes traseiras, de 13 MP e 2 MP, além do sensor frontal, de 5 MP. O processador é o JLQ JR510 de oito núcleos com velocidade máxima de 2,0 GHz. O Poco C40 sai de fábrica com sistema operacional Android 11 e compatibilidade com Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth 5.0, e internet 4G. No entanto, o aparelho não possui suporte para conexão NFC, que possibilita pagamentos por aproximação, nem acesso à internet 5G. Atualmente o dispositivo pode ser encontrado no Mercado Livre por R$ 538 e na Amazon por a partir de R$ 604.

Gostou do produto? Compre aqui 3 gb de ram Xiaomi Poco C40 (32 GB) — Preto R$ 564,00 IR À LOJA R$ 539 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco C40 (32 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3 gb de ram Xiaomi Poco C40 (32 GB) — Preto R$ 564,00 IR À LOJA 3 gb de ram Xiaomi Poco C40 (32 GB) — Preto R$ 539 IR À LOJA

2. Infinix Hot 11 Play - a partir de R$ 740

O Infinix Hot 11 Play foi lançado em novembro de 2021. Como um celular de entrada, seu maior atrativo é a bateria de 6.000 mAh, que, de acordo com a fabricante chinesa, suporta até 53 horas de uso moderado. Apesar disso, não há possibilidade de carregamento rápido, sendo possível conectá-lo apenas em um adaptador de até 10 W. O celular ainda é equipado com uma tela LCD IPS de 6,82 polegadas com resolução 720 x 1.640 pixels.

Infinix Hot 11 Play é outro nome da lista com bateria robusta — Foto: Divulgação/Infinix

O conjunto de câmeras também é simples, com principal de 50 MP. O processamento fica por conta do chip Helio G35, da Mediatek, octa-core com velocidade máxima de 2,3 GHz. Quanto à conectividade, o Infinix Hot 11 é compatível com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth 5.0 e internet 4G. Não há compatibilidade com a tecnologia NFC. Atualmente, ele pode ser encontrado no Mercado Livre por R$ 740 e por R$ 899 na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui câmera tripla Infinix Hot 11 Play (128 GB) — Preto R$ 899,00 IR À LOJA R$ 740 IR À LOJA

Todas as ofertas de Infinix Hot 11 Play (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. câmera tripla Infinix Hot 11 Play (128 GB) — Preto R$ 899,00 IR À LOJA câmera tripla Infinix Hot 11 Play (128 GB) — Preto R$ 740 IR À LOJA

3. Redmi 9T - a partir de R$ 959

O Redmi 9T, da Xiaomi, foi lançado em janeiro de 2021 como um dos principais aparelhos intermediários da época. Por não se tratar de um celular premium, o destaque naturalmente vai para a bateria robusta de 6.000 mAh. Com isso, de acordo com a gigante chinesa, o celular é capaz de aguentar até 56 horas de ligações, 195 horas de músicas e 17 horas de vídeos com apenas uma carga. O smartphone também possui suporte para carregamento rápido de até 18 W. O aparelho também conta com tela IPS LCD de 6,53 polegadas com resolução Full HD de 2.340 x 1.080 pixels.

Redmi 9T tem tela Full HD e corpo com texturas antiderrapante — Foto: Divulgação/Xiaomi

O conjunto de câmeras na parte traseira é quádruplo com 48 MP, 18 MP, 2 MP e 2 MP, enquanto o sensor frontal possui 8 MP. O processador é o Snapdragon 662 com velocidade máxima de até 2 GHz. Na ficha técnica do Redmi 9T também consta compatibilidade com Wi-Fi a/b/n/ac, Bluetooth 5.0 e NFC, mas sem suporte para as redes 5G. Ele chega de fábrica com o Android 10 e pode ser encontrado no Mercado Livre por R$ 959 no Mercado Livre e na Amazon por a partir de R$ 998.

Gostou do produto? Compre aqui tela de 6,53 Redmi 9T (64 GB) — Verde R$ 998,00 IR À LOJA R$ 959 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redmi 9T (64 GB) — Verde × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela de 6,53 Redmi 9T (64 GB) — Verde R$ 998,00 IR À LOJA tela de 6,53 Redmi 9T (64 GB) — Verde R$ 959 IR À LOJA

O Galaxy M14 é um dos mais baratos na lista da Samsung, tendo sido lançado em 2023. Mesmo com o valor mais baixo, o aparelho conta com alguns ótimos atrativos para uma linha mais simples da sul-coreana. Entre eles, está, claro, a bateria de 6.000 mAh, que, de acordo com a marca, aguenta até 25 horas de reprodução ininterrupta de vídeos em alta qualidade. Um dos motivos para isso é a tela LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ de 1.080 x 2.408 pixels e taxa de atualização de 90 Hz, que é mais básica que modelos intermediários e, por isso, consome menos energia durante o uso. Para uma usabilidade moderada, o smartphone deve ser capaz de funcionar por até dois dias sem precisar de carregamento, que pode ser realizado com um conector rápido de até 25 W.

Galaxy M14 promete ficar dois dias longe da tomada — Foto: Divulgação/Samsung

A ficha técnica ainda possui alguns destaques para um aparelho de entrada. Entre eles está o conjunto de câmeras traseiras de 50 MP, 2 MP e 2 MP nos sensores principal, ultrawide e macro, respectivamente. A lente frontal é de 13 MP, que deve proporcionar boas selfies. O armazenamento do Galaxy M14 é de até 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna, aliado a um processador Exynos 1330, de oito núcleos, com velocidade máxima de 2,4 GHz. O dispositivo também vem equipado com Android 13 e compatibilidade com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth 5.2 e suporte à rede 5G. O aparelho da Samsung já pode pode ser encontrado por R$ 1.079 na Amazon e pelo mesmo valor no Mercado Livre.

Todas as ofertas de Galaxy M14 (128 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5g Galaxy M14 (128 GB) — Azul R$ 1.150,00 IR À LOJA 5g Galaxy M14 (128 GB) — Azul R$ 959 IR À LOJA 5g Galaxy M14 (128 GB) — Azul R$ 1.079 IR À LOJA

O Galaxy M34 é um lançamento recente da Samsung, também de 2023. A fabricante anunciou o aparelho no dia 20 de setembro deste ano no Brasil. O intermediário conta com o chipset Exynos 1280 com velocidade máxima de 2,4 GHz, aliada a uma capacidade de memória RAM de 6 ou 8 GB e 128 GB de armazenamento. Ainda assim, o destaque natural vai, claro, para a bateria de 6.000 mAh, o maior atrativo do aparelho. Ao todo, deve ser possível, segundo a fabricante, reproduzir até 24 horas ininterruptas de vídeo em alta qualidade no aparelho — ou seja, para o uso rotineiro, o smartphone deve aguentar até mais do que um dia inteiro com apenas uma recarga, que pode ser feita de maneira rápida com até 25 W.

Galaxy M34 é um intermediário com 6.000 mAh de bateria — Foto: Divulgação/Samsung

Outras características importantes da ficha técnica são a tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, além do sistema triplo de câmeras traseiras, com 50 MP (principal) e 8 MP e 2 MP nas lentes ultrawide e macro, respectivamente, sem contar com o sensor de selfies de 13 MP. O celular também vem equipado com Android 13 com possibilidade de atualização por até quatro anos e conectividade com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, tecnologia NFC para pagamentos por aproximação e suporte para internet 5G. O M34 já pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.439 e por R$ 1.519 no Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui 120 hz Galaxy M34 (128 GB) — Azul Marinho R$ 1.599,00 IR À LOJA R$ 1.519 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy M34 (128 GB) — Azul Marinho × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 120 hz Galaxy M34 (128 GB) — Azul Marinho R$ 1.599,00 IR À LOJA 120 hz Galaxy M34 (128 GB) — Azul Marinho R$ 1.519 IR À LOJA

O Galaxy M54 tende a ser uma das boas opções intermediárias no mercado atualmente. Com uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ de 1.080 x 2.400 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. O destaque fica para a poderosa bateria de 6.000 mAh, característica que o diferencia da maior parte dos celulares intermediários das demais fabricantes do mercado. Na prática, de acordo com a Samsung, o celular deve ser capaz de reproduzir vídeos em alta resolução por até 23 horas ininterruptas. Além disso, se você precisar recarregá-lo, o aparelho possui suporte para carregamento rápido de até 25 W de potência.

Galaxy M54 foi anunciado em março de 2023 — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M54 também possui um conjunto triplo de câmeras traseiras bem atrativo com principal de 108 MP, 8 MP na lente ultrawide e mais 2 MP na macro, além de um sensor frontal de 32 MP. O aparelho conta ainda com Android 13, compatibilidade com Wi-Fi 6, Bluetooth na versão 5.3, tecnologia NFC, para possibilitar pagamentos por aproximação, e suporte para internet 5G. Outro ponto importante é o processamento de oito núcleos proporcionado pelo chip Exynos 1380, fabricado pela própria Samsung, com velocidade de 2,4 GHz. O dispositivo pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.889 e por R$ 1.982 no Mercado Livre.

Todas as ofertas de Galaxy M54 (128 GB) — Azul × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5g Galaxy M54 (128 GB) — Azul R$ 1.869,00 IR À LOJA 5g Galaxy M54 (128 GB) — Azul R$ 1.699 IR À LOJA 5g Galaxy M54 (128 GB) — Azul R$ 1.982 IR À LOJA

O representante da Motorola na lista é o Moto G60, lançado em abril de 2021. A bateria de 6.000 mAh, de acordo com a fabricante, é capaz de aguentar até 54 horas de uso contínuo, sendo possível assistir a filmes, séries, vídeos, jogar games ou usar funções mais básicas. O dispositivo conta, ainda, com suporte para carregamento rápido com adaptador TurboPower da marca de 20 W. A tela do smartphone também é um destaque, com 6,8 polegadas, resolução Full HD+ de 1.080 x 2.460 pixels e taxa de atualização de 120 Hz.

Moto G60 e Moto G40 Fusion são anunciados com Snapdragon 732G e bateria 6.000 mAh — Foto: Divulgação/Motorola

O aparelho possui um sistema poderoso de câmeras. São três na parte traseira, de 108 MP (principal), 8 MP (ultrawide) e 2 MP (sensor de profundidade), além da frontal de 32 MP. O dispositivo também sai de fábrica com 4 ou 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, que está alinhado ao processador de oito núcleos Snapdragon 732G, da Qualcomm, com velocidade máxima de até 2,3 GHz. Quanto à conectividade, o Moto G60 é compatível com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, tecnologia NFC e internet 4G, sem suporte para redes 5G. O celular é equipado com Android 11, mas há a possibilidade de atualização para o Android 12. O Moto G60 pode ser encontrado por a partir de R$ 1.899 na Amazon e R$ 1.974 no Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui 5g Moto G60 (128 GB) — Prata R$ 1.899,99 IR À LOJA R$ 1.974 IR À LOJA

Todas as ofertas de Moto G60 (128 GB) — Prata × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5g Moto G60 (128 GB) — Prata R$ 1.899,99 IR À LOJA 5g Moto G60 (128 GB) — Prata R$ 1.974 IR À LOJA

8. Asus ROG Phone 6 - a partir de R$ 3.611

Deixando de lado os intermediários, agora é momento de falar de um dos aparelhos topos de linha do mercado. O Asus ROG Phone 6, lançado em novembro de 2022, tem foco na potência do processador e na eficiência energética para permitir a melhor jogabilidade possível, com reprodução de gráficos de extrema qualidade pelo maior tempo possível. Assim, entre os destaques principais estão o processamento de oito núcleos do chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm, que possui velocidade máxima de 3,19 GHz, além da bateria robusta de 6.000 mAh.

ROG Phone 6 Pro tem tela customizável na parte de trás — Foto: Divulgação/Asus

Por mais que a Asus não divulgue dados sobre a estimativa de durabilidade do uso, a expectativa é que seja possível usá-lo por um dia inteiro sem precisar carregá-lo. Além disso, ele também é equipado com suporte para carregamento rápido de até 65 W que repõem em 100% por até 42 minutos. Completando a ficha técnica, outra menção honrosa sobre o celular é a tela de 6,78 polegadas do tipo AMOLED, que tem resolução Full HD+ (2.448 x 1.080) com taxa de atualização de 165 Hz.

O conjunto de câmeras também é interessante: são três sensores traseiros, de 50 MP, 13 MP e 5 MP, além do frontal, de 12 MP. O aparelho é equipado com Android 12, com possibilidade de atualização para o Android 13, e possui compatibilidade com Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, tecnologia NFC e suporte para redes 5G. Atualmente, o Asus ROG Phone 6 pode ser encontrado a partir de R$ 3.611 na Amazon e por R$ 4.999 no Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui android 12 Asus ROG Phone 6 (256 GB) — Branco R$ 4.299,00 IR À LOJA R$ 4.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus ROG Phone 6 (256 GB) — Branco × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. android 12 Asus ROG Phone 6 (256 GB) — Branco R$ 4.299,00 IR À LOJA android 12 Asus ROG Phone 6 (256 GB) — Branco R$ 4.999 IR À LOJA

9. Asus ROG Phone 7 Ultimate - a partir de R$ 10.999

O Asus ROG Phone 7 Ultimate, que é um dos mais avançados da marca, foi lançado em maio deste ano e promete uma das melhores experiências para games no mercado atual. Como característica principal está o processador premium Snapdragon 8 Gen 2, com velocidade de 3,2 GHz. O aparelho conta, ainda, com capacidade alta de armazenamento — 16 GB de RAM e 512 GB de memória interna —, além, claro, da bateria de 6.000 mAh. A fabricante não divulga dados da estimativa de durabilidade de uma carga completa, mas também pode ser esperado que a capacidade bruta do aparelho seja de um dia inteiro de uso sem precisar fazer carregamento, que pode ser realizado em até 42 minutos com um adaptador de 65 W.

ROG Phone 7 Ultimate tem acabamento na cor branca e segunda tela na traseira — Foto: Divulgação/Asus

Outro destaque do celular é a tela de 6,78 polegadas com resolução de 2.448 x 1.080 pixels e tecnologia AMOLED capaz de atualizar até 165 vezes por segundo. O dispositivo conta, ainda, com três câmeras principais na parte traseira, de 50 MP, 13 MP e 5 MP. O sensor frontal é potente, com 32 MP para realização de videochamadas ou captura de selfies. O Asus ROG Phone 7 Ultimate também possui conectividade com Wi-FI 6, Bluetooth 5.3, tecnologia NFC e suporte para redes 5G, além de chegar ao mercado com Android 13. O novo topo de linha da Asus pode ser encontrado por R$ 10.999 na Amazon e pelo mesmo valor no Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui 16 GB de RAM Asus ROG Phone 7 Ultimate R$ 10.999,00 IR À LOJA R$ 10.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus ROG Phone 7 Ultimate × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 16 GB de RAM Asus ROG Phone 7 Ultimate R$ 10.999,00 IR À LOJA 16 GB de RAM Asus ROG Phone 7 Ultimate R$ 10.999 IR À LOJA

Com informações de Samsung, Motorola, Asus e GSM Arena

📽 [Unboxing] Realme C53: conheça detalhes do celular

[Unboxing] Realme C53: conheça detalhes do celular