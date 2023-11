Celulares com as melhores câmeras em 2023: 7 opções para todos os bolsos

Celulares com as melhores câmeras estão presentes no mercado em diferentes modelos e faixas de preço. A qualidade do conjunto fotográfico é, para boa parte dos usuários, um dos pontos cruciais na hora de decidir qual aparelho comprar. Com isso as fabricantes passaram a investir pesado nesse quesito. É possível encontrar desde modelos mais básicos com sistema fotográfico satisfatório, como o Galaxy A04s , por a partir de R$ 674 , até smartphones para uso profissional, como o iPhone 15 Pro Max , por R$ 9.899 . Os celulares da Xiaomi e da Motorola também aparecem na listagem, provando que a disputa é grande, e o consumidor tem um leque de opções na hora de decidir. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023. Na lista a seguir, o TechTudo reúne sete melhores celulares para fotos em 2023.

Detalhe da câmera do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Qual a marca de smartphone com a melhor câmera? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Celulares básicos com as melhores câmeras

Galaxy A04s - a partir de R$ 674

Para quem busca um celular Samsung com câmera boa e barato, o Galaxy A04s promete dar conta do recado. Isso porque ele chega com conjunto triplo de câmeras. A lente principal é de alta resolução, com 50 MP. Além disso, ele traz sensor de profundidade e câmera macro de 2 MP, para fotos com o fundo desfocado e captura de pequenos detalhes, respectivamente. Para o sensor frontal, a Samsung preparou 5 MP e equipou o dispositivo com efeito bokeh.

Galaxy A04S — Foto: Divulgação/Samsung

O A04s chega com bateria robusta, oferecendo capacidade de 5.000 mAh. Com este número, a Samsung garante até 22 horas de reprodução de vídeos. Apesar de sair da fábrica rodando o Android 12, o modelo já tem atualização garantida para o sistema operacional mais novo do mercado, o Android 14. O smartphone oferece 64 GB de memória interna e 4 GB de RAM, especificações que devem atender usuários menos exigentes. No site da Amazon, o Galaxy A04s pode ser encontrado por a partir de R$ 674.

Todas as ofertas de Galaxy A04S 64 GB — Branco × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. modelo simples Galaxy A04S 64 GB — Branco R$ 753,00 IR À LOJA modelo simples Galaxy A04S 64 GB — Branco R$ 747,00 IR À LOJA modelo simples Galaxy A04S 64 GB — Branco R$ 709,00 IR À LOJA

Galaxy A14 - a partir de R$ 719

Outro celular com câmera boa e barato é o Galaxy A14. Para o sensor principal, a Samsung reservou 50 MP e abertura de f/1.8, que garante uma ótima entrada de luz, proporcionando fotos mais claras e nítidas. Além disso, ele ainda conta com sensor de profundidade e câmera macro de 2 MP. Para selfies, o telefone oferece 13 MP.

Galaxy A14 — Foto: Divulgação/Samsung

A tela também é um grande destaque do smartphone, com 6,6 polegadas e resolução Full HD+. Para o desempenho, o A14 vem com o Exynos 850, que trabalha em conjunto com 4, ou 6 GB de memória RAM. Quanto ao armazenamento, o modelo conta com versões em 64 e 128 GB, e tem slot para cartão de memória. O Galaxy A14 sai de fábrica rodando o Android 13. Ele pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 719.

Gostou do produto? Compre aqui básico Galaxy A14 4G (64 GB) — Preto R$ 799,00 IR À LOJA R$ 769,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy A14 4G (64 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. básico Galaxy A14 4G (64 GB) — Preto R$ 799,00 IR À LOJA básico Galaxy A14 4G (64 GB) — Preto R$ 769,00 IR À LOJA

Celulares intermediários com as melhores câmeras

Redmi Note 12 Pro - a partir de R$ 1.489

Abrindo a lista dos smartphones intermediários, temos o Redmi Note 12 Pro — outro celular com três câmeras. Nele, a gigante chinesa trouxe câmera principal de 50 MP. Para complementar o sistema e melhorar a experiência fotográfica, o aparelho conta com uma câmera ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Para selfies, o Note 12 Pro chega com 16 MP.

Detalhes do design do Redmi Note 12 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi

O desempenho do telefone é liderado pelo processador Dimensity 1080, da MediaTek. O octa-core em questão consegue chegar à velocidade de até 2,6 GHz e traz suporte para Internet 5G. Quanto à bateria, o modelo conta com 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido de 67 W — garantindo recarga completa em até 46 minutos, segundo a fabricante. Este celular Xiaomi com câmera boa pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.489.

Gostou do produto? Compre aqui Boa câmera Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (256 GB) R$ 1.447,00 IR À LOJA R$ 1.759,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (256 GB) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Boa câmera Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (256 GB) R$ 1.447,00 IR À LOJA Boa câmera Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (256 GB) R$ 1.759,00 IR À LOJA

Voltando aos modelos da Samsung, agora temos o intermediário com acabamento premium Galaxy A54. Lançado em março de 2023, o telefone chega com câmera principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS). O conjunto de câmeras conta ainda com lente ultrawide de 12 MP e macro de 5 MP. O A54 também traz recursos como o Nightography, que auxilia no registro de fotos em locais com baixa luminosidade, além do remasterizador de foto e apagador de objetos.

Samsung Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung

Para o desempenho, ele vem com processador Exynos 1380, de fabricação própria da Samsung, além de 6 ou 8 GB de memória RAM. Quanto ao armazenamento, o telefone traz opções em 128 ou 256 GB, e slot para cartão de memória, que permite a expansão em até 1 TB. Outro destaque é a bateria robusta de 5.000 mAh. No site do Mercado Livre, é possível encontrá-lo por a partir de R$ 1.887.

Gostou do produto? Compre aqui Câmera tripla Galaxy A54 — Verde R$ 1.948,00 IR À LOJA R$ 1.887,80 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy A54 — Verde × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Câmera tripla Galaxy A54 — Verde R$ 1.948,00 IR À LOJA Câmera tripla Galaxy A54 — Verde R$ 1.887,80 IR À LOJA

Motorola Edge 40 - a partir de R$ 2.707

A fim de contemplar os fãs da Motorola, trazemos à lista o Motorola Edge 40. O modelo chega com câmera dupla e traz sensor principal de 50 MP. O destaque fica para a abertura de f/1.47, que permite a entrada de 64% mais luz, segundo a fabricante. Para completar a experiência, a Motorola traz sensor secundário híbrido de 13 MP, que trabalha como ultrawide, macro e sensor de profundidade. Já a câmera frontal é de 32 MP e vem equipada com a tecnologia Quad Pixel.

Motorola Edge 40 traz conjunto de câmera poderoso — Foto: Reprodução/Motorola

De tela, o Edge 40 chega com uma pOLED de 6,55 polegadas e resolução Full HD+. O modelo sai de fábrica rodando o Android 13 e possui suporte para Internet 5G, NFC e e-SIM. São 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Ele pode ser encontrado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre por R$ 2.707.

Gostou do produto? Compre aqui Ótima câmera Motorola Edge 40 (256GB) - Magenta R$ 2.679,58 IR À LOJA R$ 2.707,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Edge 40 (256GB) - Magenta × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Ótima câmera Motorola Edge 40 (256GB) - Magenta R$ 2.679,58 IR À LOJA Ótima câmera Motorola Edge 40 (256GB) - Magenta R$ 2.707,00 IR À LOJA

Celulares top de linha com as melhores câmeras

O Galaxy S23 Ultra figura na lista como o único celular Samsung com quatro câmeras. Lançado em fevereiro deste ano, o modelo mais potente de todo o acervo da sul-coreana chega com sistema de câmera extravagante. Só na lente principal o modelo apresenta 200 MP, além de diversos recursos que prometem melhorar a qualidade das fotos.

Além disso, ele conta com duas lentes teleobjetivas de 10 MP cada e uma câmera ultrawide de 12 MP. Outro ponto que a Samsung esbanja potência na ficha técnica do S23 Ultra é no zoom, que pode chegar a 100x — quando combinando o óptico e o digital. Já para selfies, o celular traz câmera de 12 MP.

Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Para o desempenho do aparelho, a fabricante reservou o chip Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy. O octa-core da Qualcomm consegue alcançar velocidades de até 3,36 GHz. Para trabalhar com o chipset, o S23 Ultra traz memória RAM de 8 ou 12 GB. Quanto ao armazenamento, o top de linha apresenta versões em 256 GB, 512 GB ou 1 TB. Ele pode ser encontrado por a partir de R$ 5.999 na Amazon e no Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 6.332,28 IR À LOJA R$ 5.999,00 IR À LOJA R$ 8.549,00 IR À LOJA Veja todas as ofertas

Todas as ofertas de Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 6.332,28 IR À LOJA top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.999,00 IR À LOJA top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 8.549,00 IR À LOJA top de linha Galaxy S23 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.999,00 IR À LOJA

iPhone 15 Pro Max - a partir de R$ 9.899

Para fechar a lista, temos o último lançamento da Apple, o iPhone 15 Pro Max. O modelo mais potente da família chega com três câmeras traseiras. A lente principal tem 48 MP, com abertura f/1.78 e estabilização óptica de imagem. Além disso, ele conta com uma ultra-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 12 MP, ambas com estabilização óptica de imagem. A teleobjetiva, por sua vez, também permite 5x de zoom óptico — o maior já feito para um celular da Apple.

Câmeras do iPhone 15 Pro Max — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O celular poderoso vem equipado com o processador A17 Pro, chipset fabricado em processo de 3 nanômetros e que traz seis núcleos somente para CPU, além de mais seis núcleos para GPU. O componente pode atingir velocidades de até 3,78 GHz. Apesar de não revelar dados sobre a bateria, a fabricante garante que o 15 Pro Max pode conseguir até 29 horas de reprodução de vídeo. No site da Amazon, ele pode ser encontrado por a partir de R$ 9.899.

Gostou do produto? Compre aqui premium iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto R$ 9.899,10 IR À LOJA R$ 9.899,10 IR À LOJA

Todas as ofertas de iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. premium iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto R$ 9.899,10 IR À LOJA premium iPhone 15 Pro Max (256 GB) — Titânio preto R$ 9.899,10 IR À LOJA

Com informações de GSM Arena.

🎥 [Unboxing] Samsung Galaxy M34 5G, smartphone intermediário da marca

[Unboxing] Samsung Galaxy M34 5G, smartphone intermediário da marca