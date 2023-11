Celulares Huawei não terão mais suporte para apps Android; entenda mudança

O sistema operacional da Huawei , o HarmonyOS, não apresentará mais suporte para a biblioteca de aplicativos do Android . Agora a empresa lançará uma nova versão chamada de HarmonyOS Next e, sem a relação com o sistema Android, os dispositivos não poderão contar com a instalação de APKs Android nestes aparelhos ou fazer sideload de apps. A prévia da nova interface está programada para ser lançada no primeiro trimestre de 2024. Entenda a seguir como toda essa mudança impacta os usuários do sistema operacional.

HarmonyOS Next completa o rompimento da Huawei com o Android — Foto: TechTudo

O que é HarmonyOS?

O HarmonyOS é um sistema operacional baseado no Android anunciado em 2019 pela empresa chinesa Huawei, com suporte para aplicativos do sistema operacional do Google. O objetivo do desenvolvimento foi atender a múltiplos equipamentos e facilitar a integração deles em celulares, tablets, smartwatches, TVs, painéis de carros e outros dispositivos da Huawei. Com isso, o HarmonyOS, manteve a biblioteca de aplicativos disponíveis no Android, mas com mudanças na experiência do usuário.

Sistema operacional HarmonyOS mantinha suporte para a biblioteca de apps do Android — Foto: Divulgação/Huawei

Por que o HarmonyOS não terá suporte para apps Android?

O HarmonyOS não terá mais suporte para aplicativos Android após a remoção da Google Play Store em dispositivos Huawei. O isolamento da empresa dos aplicativos do Google ocorreu por uma proibição comercial, em 2019, realizada pelos Estados Unidos. Desde então a empresa vinha apresentando queda no número de vendas. Por isso, após ter sido um dos maiores fabricantes de smartphones Android do mundo, agora a Huawei desistirá do Android e lançará o HarmonyOS Next. A próxima versão do sistema operacional da empresa é exclusiva e não tem mais relação alguma com o Android.

HarmonyOS Next se torna o concorrente direto do Android em mercados internacionais — Foto: TechTudo

Os celulares atuais da Huawei serão afetados?

Com mais de 700 milhões de dispositivos Huawei disponíveis no mercado chinês, a eliminação do suporte a aplicativos Android em aparelhos internacionais irá impedir o acesso aos aplicativos da biblioteca Android, ou seja, da Google Play Store. Além disso, os usuários não poderão instalar APKs Android através de sideload com o HarmonyOS Next instalado nos seus aparelhos, sistema operacional que, em breve, será lançado pela Huawei. Fontes também apontam que empresas chinesas já vêm contratando desenvolvedores para a criação de aplicativos nativos para esta nova versão do sistema.

HarmonyOS Next no Huawei vai inviabilizar o download de aplicativos da Play Store — Foto: TechTudo

Como a mudança impacta usuários fora da China?

Embora toda essa mudança na Huawei impacte as empresas e os usuários finais na China, ainda não há informações concretas sobre as consequências desta mudança para os mercados internacionais e usuários do aparelho fora do solo chinês.

Destino de usuários de aparelhos Huawei fora da China com o novo sistema operacional HarmonyOS Next é incerto — Foto: TechTudo

Com informações de Android Police, SamMobile e 9To5Google

