Central multimídia Pioneer: 5 modelos para entretenimento no seu carro

As centrais de multimídia da Pioneer estão entre os produtos de destaque da marca, que é uma das mais conceituadas fabricantes de sistemas de som para automóveis. Os equipamentos contam com um display maior e prometem oferecer mais opções para o entretenimento a bordo, apesar de não trazerem um sistema operacional como Android . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

No varejo online, por valores a partir dos R$ 915 na Amazon, já é possível encontrar opções de multimídia “2 Din” da Pioneer, sendo este o formato padrão para os equipamentos que oferecem display. A seguir, o TechTudo apresenta mais informações de cinco modelos de aparelhos da Pioneer que prometem oferecer mais qualidade de som e integração com smartphones.

Com um display de 6,2 polegadas WVGA com resolução de 800 x 480 pixels, a DMH-G228BT é uma opção para quem procura uma melhor relação custo-benefício, o que acaba fazendo com que o modelo ofereça menos recursos. O modelo é visto por cerca de R$ 915 na Amazon.

A DMH-G228BT tem conectividade Bluetooth 4.1, para reproduzir música de dispositivos móveis (como smartphones), além de permitir que você utilize o recurso para atender as chamadas sem tirar as mãos do volante. A central também conta com entrada USB (tipo A), entrada auxiliar (P2) para áudio por meio de cabo, assim como conector para câmera de ré, um recurso muito popular no segmento de multimídias.

O visual da DMH-G228BT é similar ao de outros modelos da fabricante, com os comandos por botões do lado esquerdo da tela, sendo possível configurar os comandos no volante em automóveis compatíveis. A tela é touch, como nos demais modelos da Pioneer. A central conta ainda com duas saídas RCA pré-amplificadas e promete oferecer som de alta qualidade. Aliás, a qualidade de som é um dos destaques dos comentários dos usuários que adquiriram o produto na Amazon e dão nota média 4,2 de 5. A crítica vão para a simplicidade das funções oferecidas.

Prós: custo mais baixo, tem controle remoto e promete alta qualidade de som

custo mais baixo, tem controle remoto e promete alta qualidade de som Contras: nenhuma função diferencial

Gostou do produto? Compre aqui BARATO Pioneer DMH-G228BT R$ 915,44

O DMH-A248BT traz um visual muito parecido com o modelo anterior, mas apresenta botões mais discretos e design mais moderno. A central, que é mais uma opção com foco em custo-benefício, também oferece um display de 6,2 polegadas WVGA, tendo a mesma resolução e tecnologia do modelo apresentado acima. As dimensões dos modelos da lista serão sempre parecidas, afinal, todos têm o formato 2 Din, o que vai garantir uma maior compatibilidade com painéis dos carros. Em alguns casos, no entanto, pode ser necessária a utilização de uma moldura para um ajuste perfeito.

A DMH-A248BT também é muito bem avaliada, tendo 80% de avaliações com cinco estrelas que destacam a qualidade de som e a maior integração com smartphones por meio do WebLink. A tecnologia permite que você faça o espelhamento de seu smartphone para ouvir músicas, assistir vídeos, acessar mapas (apenas Waze) e até mesmo reproduzir o YouTube. Cabe destacar que o WebLink é diferente do Android Auto, sendo uma alternativa mais limitada que a solução de integração do Google. Interessados precisarão investir cerca de R$ 1.019 para comprar o produto na Amazon.

Prós: tecnologia mais integrada a smartphones, promete alta qualidade de som

tecnologia mais integrada a smartphones, promete alta qualidade de som Contras: nenhum relevante

Gostou do produto? Compre aqui WebLink Pioneer DMH-A248BT R$ 1.038,68

A central DMH-A348BT, por sua vez aprimora basicamente tudo o que vimos nos modelos apresentados anteriormente. A principal diferença é uma tela maior, com 6,8 polegadas touch, mas que mantém a mesma resolução de 800 x 480 pixels. O equipamento também usa o sistema WebLink, que por sua vez também foi refinado para a DMH-A348BT, trazendo integração com Waze e YouTube por meio de pareamento com o smartphone, além de suporte a comandos de voz para a assistente pessoal Siri (iOS). O modelo custa aproximadamente R$ 1.186 no Mercado Livre.

Na parte de conexões, o modelo oferece três saídas pré-amplificadas, equalizador gráfico de 13 bandas, crossover FPA/FPB (recurso que distribui de maneira mais adequada as frequências entre os falantes), reforço em graves e controle de subwoofer. As avaliações do produto no site do Mercado Livre dão nota 4,9 de 5, com apenas um comentário elogioso para a marca. Já na Amazon, o artigo soma 4,2 estrelas, com indicação de que a central é muito dependente de um pareamento para oferecer mais recursos.

Prós: mais saídas de som, mais recursos para áudio, maior integração com serviços online, compatível com Siri

mais saídas de som, mais recursos para áudio, maior integração com serviços online, compatível com Siri Contras: custo alto e poucos recursos independentes de pareamento

Gostou do produto? Compre aqui TELA DE 6,8" DMH-A348BT R$ 1.208,49

O próximo item da lista é o primeiro que oferece tecnologias mais recentes, presentes em soluções atuais. A DMH-A5450BT é um modelo com 6,8 polegadas de tela que tem como grande diferencial a integração com Apple CarPlay e Android Auto. Interessados precisam investir valores a partir de R$ 1.779 na Amazon

A multimídia promete qualidade de som, mais recursos e integração com smartphones e redes sem fios. O modelo é compatível com pareamento USB e Wirelles, além de apps como Google Maps e Waze (por meio do Apple CarPlay e Android Auto), e de maneira nativa com o Spotify.

A central multimídia é muito bem avaliada, com mais de 80% de avaliações com cinco estrelas na Amazon e comentários que destacam a altíssima qualidade sonora e a quantidade de recursos integrados. No entanto, os comentários destacam que as funcionalidades necessitam da conexão com o celular.

Prós: recursos, compatibilidade com serviços, promessa de alta qualidade de som

recursos, compatibilidade com serviços, promessa de alta qualidade de som Contras: custo alto

Gostou do produto? Compre aqui CONECTIVIDADE Pioneer DMH-A5450BT R$ 1.781,12

A DHM-Z5380TV é uma central moderna que, assim como o modelo apresentado anteriormente, oferece compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, o que faz com que o equipamento tenha todos os recursos mais procurados neste tipo de dispositivo. A tela de 6,8 polegadas com resolução HD também é capacitiva, e o equipamento tem suporte para monitor traseiro, o que deve ser útil para quem vai utilizar mais displays no carro. O diferencial fica por conta do suporte à TV digital.

Mesmo tendo um custo alto, o equipamento aparece com ótimas avaliações no Mercado Livre (4,9) e na Amazon (4,8), com comentários que destacam a facilidade de instalação, bons recursos e a ótima qualidade de som. No fim das contas, a DHM-Z5380TV acaba sendo interessante de fato apenas para quem não abre mão de TV Digital no carro, o que faz mais sentido para quem utiliza várias telas, uma vez que normalmente as centrais não exibem vídeo com o carro em movimento.

Prós: recursos, compatibilidade com serviços, promessa de alta qualidade de som, TV Digital

recursos, compatibilidade com serviços, promessa de alta qualidade de som, TV Digital Contras: custo bem alto, poucos diferenciais

Gostou do produto? Compre aqui TV DIGITAL Pioneer DMH-Z5380TV R$ 1.990,10

