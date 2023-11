Ter um bom perfil no LinkedIn pode ser fundamental para conseguir um emprego. A plataforma voltada para conexões profissionais é capaz de ajudar os usuários na busca por recolocação no mercado de trabalho, na mudança de carreira e no networking. Por meio do site, os internautas podem divulgar portfólio, certificados, licenças ou cursos realizados, habilidades profissionais, recomendações de colegas de trabalho e outros. Além disso, a ferramenta também funciona como uma rede social e permite que os usuário criem conteúdos em postagens de texto ou imagens, que costumam ser de extremo valor para construir uma imagem profissional online.

Para conseguir um emprego por meio da rede social, contudo, não basta criar uma conta: é preciso seguir algumas orientações. A seguir, confira seis dicas para construir um bom perfil no Linkedin e, assim, encontrar um trabalho.

Como fazer um bom perfil no LinkedIn para conseguir emprego? Veja 6 dicas para se destacar na rede — Foto: Reprodução/Pexels/Bastian Riccardi

1. Adicione certificados ao perfil

Compartilhar os seus certificados é uma forma de comprovar conhecimento ou experiência em determinada área — e o LinkedIn oferece uma aba apenas para isso na plataforma. O recurso permite complementar a sua página e torná-la mais atrativa para possíveis recrutadores.

Para adicionar um certificado no Linkedin, basta acessar o seu perfil e clicar em “Adicionar seção do perfil”. Entre as opções, escolha “Recomendado” e, em seguida, “Adicionar licenças e certificados”. Nesta aba, será possível adicionar todas as informações da certificação, como data de emissão e expiração, competências e conteúdos de mídia.

Aba de certificação e licença do LinkedIn — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. Escolha uma boa foto de perfil

A primeira impressão começa pela foto do Linkedin. Escolher uma boa imagem de perfil é essencial para garantir que outros enxerguem você como um profissional sério e confiável. Logo, preste atenção ao ambiente da fotografia, dando preferência a áreas iluminadas, com fundo neutro, e sempre prefira imagens em alta resolução. Quanto à aparência, é importante não exagerar: use roupas adequadas para o ambiente de trabalho e sorria. Caso opte por uma imagem que já existe, evite selfies, fotos em grupo ou com muito filtro.

Uma foto que transmita profissionalidade é essencial para um bom perfil no Linkedin — Foto: Divulgação/LinkedIn

3. Capriche no resumo

O resumo — ou a seção "Sobre" — é uma parte de grande destaque no perfil. Ele aparece logo abaixo do cabeçalho e permite que o usuário preencha a caixa de texto com até 2.600 caracteres com informações úteis sobre si. Embora muita gente tenha dúvidas sobre o que colocar no resumo do Linkedin, a plataforma indica que essa parte seja utilizada para contar uma história, abordando não apenas as experiências profissionais e habilidades, mas a importância delas — ou seja, como elas podem ser úteis em um ambiente de trabalho.

O que colocar no resumo do LinkedIn? Preencha a seção "Sobre" com as informações mais relevantes sobre a sua carreira — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Liste suas competências na seção correspondente

Para quem evitou falar muito de habilidades na seção de resumo, o LinkedIn conta com um bloco especial para listar competências. A plataforma fornece uma lista de habilidades que o usuário pode selecionar para complementar o perfil – e o ideal é escolher apenas as mais relevantes para a carreira. Para adicionar uma seção de competências no LinkedIn, basta clicar em “Adicione seção do perfil” na página do usuário e, em “Principal”, selecionar “Adicionar competências”. É possível escolher entre as sugestões que o LinkedIn faz com base no seu perfil ou digitar uma habilidade na caixa de texto.

Seção de competências no LinkedIn permite que o usuário elenque suas principais habilidades de acordo com a sua carreira — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. Peça recomendações

Outra forma de atestar sua experiência e profissionalismo é por meio do testemunho de outra pessoa. Esses depoimentos, após escritos por chefes, professos ou colegas de trabalho, aparecem no perfil do usuário. Para pedir uma recomendação, basta acessar o perfil da pessoa e clicar em “Mais” e “Solicitar recomendação”. Em seguida, preencha o formulário com a relação de trabalho de vocês.

Solicite uma recomendação aos seus colegas de trabalho para acrescentar essa seção no seu perfil — Foto: Reprodução/Millena Borges

6. Publique e compartilhe conteúdos relevantes

Segundo o LinkedIn, manter-se ativo na plataforma é uma das principais formas de agregar valor ao perfil. Isso pode ser feito interagindo com outros perfis, seguindo pessoas da sua área e também por meio do compartilhamento de conteúdo relevante para a sua carreira. Além de garantir mais atenção para o seu perfil, compartilhar conhecimentos é uma forma de atestar sua expertise no assunto, conhecer pessoas novas na sua área e se destacar como profissional. Para criar um conteúdo, basta acessar a página principal e clicar em "Começar publicação".

Faça publicações no LinkedIn contando curiosidades sobre o seu dia a dia ou fazendo reflexões sobre a sua área para se destacar — Foto: Reprodução/Millena Borges

