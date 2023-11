Controle de videogame antigo: 7 opções retrô para usar no PC ou celular

Controles de videogame retrô podem ser a escolha ideal para jogadores que gostam de revisitar jogos e consoles clássicos. Fabricantes como PowerA , TecToy , 8BitDo, Briwax e Vinik disponibilizam diversos modelos com foco na nostalgia. É o caso do controle FR-202, da marca Feir, que possui design semelhante ao joystick do PlayStation 2 e é encontrado por R$ 28 no Mercado Livre e R$ 29 na Amazon .

Quem busca por controles de videogames temáticos se depara com opções como o Enhanced Wired Controller Retro Zelda, da PowerA, que se destaca pelas cores e desenhos que remetem à franquia do guerreiro Link e é compatível com o Nintendo Switch. O acessório pode ser obtido por, aproximadamente, R$ 179 no Mercado Livre. Outro destaque é o Ultimate Controller, da 8BitDo, que possui bateria com autonomia de 15 horas e é visto por cerca de R$ 385 na Amazon. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023. Confira a lista com sete modelos disponíveis para comprar no Brasil.

O controle M30, da TecToy, possui layout inspirado no joystick original do Mega Drive e é compatível com Android, MacOs, Windows e placas Raspberry Pi — Foto: Divulgação/TecToy

O joystick vem com um cabo USB de 1,2 m e é compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Vista, 7, 8 e 10. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site do Mercado Livre, os compradores alegam que o item cumpre o que promete e elogiam o preço acessível. No entanto, consumidores reclamam da ergonomia, especialmente na parte dos analógicos.

O FR-202, da marca Feir, é a opção mais barata da lista. O modelo se destaca por possuir design semelhante ao controle DualShock do PlayStation 2 que, por muito tempo, foi um modelo comum para os jogadores brasileiros. O produto conta com quatro botões principais de ação, um direcional digital, duas alavancas e mais quatro botões na parte de cima. Interessados podem adquiri-lo por R$ 28 no Mercado Livre e a partir de R$ 29 na Amazon.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários reclamam da ergonomia dos analógicos

2. Briwax Kit 2 Controles Retrô de Snes – a partir de R$ 69

O kit com dois controles retrô de Snes, da Briwax, é mais uma alternativa para agradar os jogadores nostálgicos. Esse pacote acompanha dois controles com design semelhante aos do console Super Nintendo; o que pode ser ideal para relembrar os games da geração 16 bits. Cada item possui um direcional digital e quatro botões frontais de ação mapeados com as clássicas letras X, Y, B e A, além de botões Start, Select, L e R. O kit de dois joysticks é visto na Amazon por valores que partem de R$ 69.

De acordo com a fabricante, o produto vem com conexão por cabo USB e é compatível com sistemas Windows, MacOS e com a placa Raspberry Pi. No site da Amazon, o kit é avaliado com 5 de 5 estrelas, e os compradores indicam que os controles funcionam de maneira satisfatória e possuem boa qualidade. Até a data de publicação desta matéria, nenhum comentário negativo foi realizado.

Prós: boa qualidade e formato que lembra o controle do Super Nintendo

boa qualidade e formato que lembra o controle do Super Nintendo Contras: não possui alavancas analógicas

3. Vinik GC – a partir de R$ 95

O Vinik GC é outra escolha para curtir os games antigos. Segundo a marca, este modelo é voltado para títulos da sexta geração de consoles. Por conta disso, ele possui formato que lembra o controle do console Nintendo GameCube. O dispositivo oferece um cabo USB e é compatível com sistemas Windows e MacOS. É possível adquirir este controle por preços iniciando em R$ 95 na Amazon e por R$ 99 no Mercado Livre.

O acessório conta com um direcional no formato de cruz, dois analógicos, botões de ação A, B, Y, X, start, R, L e Z. O produto é avaliado com 3,4 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores comentam sobre a diversidade de funções dos botões. No entanto, alguns relatam dificuldades em encontrar e instalar o driver do protudo.

Prós: design que remete ao controle do GameCube

design que remete ao controle do GameCube Contras: dificuldades em instalar o driver

4. M30 TecToy – a partir de R$ 99

O controle M30, da TecToy, é uma opção voltada para os jogadores de celular, pois é acompanhado por um clip para segurar o aparelho. De acordo com as especificações da fabricante, esse modelo possui layout inspirado no controle do Mega Drive, da Sega; vem com função turbo, possui conexão via Bluetooth e saída de cabo USB-C para USB-A. O item é vendido a partir de R$ 99 na Amazon e R$ 104 no Mercado Livre.

Além de suportar Android e MacOs, o M30 promete compatibilidade com Windows e com placas Raspberry Pi. Na Amazon, o joystick é avaliado com 4,8 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a ergonomia do controle e a qualidade do d-pad. Porém, alguns afirmam que o sinal Bluetooth oscila, o que atrasa a recepção dos comandos.

Prós: ergonomia e funcional em aparelhos celulares

ergonomia e funcional em aparelhos celulares Contras: usuários reclamam de oscilação do Bluetooth e do consequente atraso nos comandos

5. Vinik N64 – a partir de R$ 139

O controle N64, da Vinik, pode ser uma escolha para os amantes da quinta geração de videogames. Segundo a fabricante, o modelo conta com design que lembra o controle do Nintendo 64: pegada tripla, alavanca analógica na parte central, oito botões de ação e um d-pad, além de ser acompanhado por um cabo USB de 1,8 m. O produto pode ser adquirido por aproximadamente R$ 139 na Amazon e por R$ 156 no Mercado Livre.

A marca ressalta que o controle é compatível com sistemas Windows e MacOS e é plug and play, ou seja, não requer instalação de drivers externos. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores indicam que o analógico é preciso, o que é ideal para jogar alguns games do Nintendo 64. Contudo, alguns consumidores relatam que os botões são um pouco duros.

Prós: formato que remete ao controle de Nintendo 64 e precisão do analógico

formato que remete ao controle de Nintendo 64 e precisão do analógico Contras: alguns usuários relatam botões duros

6. PowerA Enhanced Wired Controller Retro Zelda – a partir de R$ 179

O Enhanced Wired Controller, da PowerA, é outra opção que pode agradar os usuários, especialmente os fãs da franquia The Legend of Zelda. Nessa versão do controle, as cores e o acabamento remetem às aventuras do guerreiro Link, com desenhos em um estilo 8 bits. O joystick pode ser utilizado sem fio em computadores ou no console Nintendo Switch e é vendido a partir de R$ 179 no Mercado Livre e por cerca de R$ 255 na Amazon.

A PowerA indica que o controle possui um cabo USB removível de três metros, além de uma entrada para áudio de 3,5 mm. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site do Mercado Livre, e os compradores ressaltam a qualidade geral do produto, que remete a um controle premium, e o custo-benefício. Entretanto, avaliam que a leveza do joystick pode passar impressão de fragilidade.

Prós: qualidade geral e custo-benefício

qualidade geral e custo-benefício Contras: alguns usuários comentam que o produto é bastante leve, o que pode passar impressão de fragiidade

7. 8BitDo Ultimate Controller – a partir de R$ 385

O Ultimate Controller, da 8BitDo, é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da marca, o modelo é compatível com sistemas Windows, Android, iOS, MacOS e placas Raspberry Pi. O joystick conta com conexão sem fio, receptor de 2,4 Ghz e acompanha cabo USB e suporte de carregamento. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 385 na Amazon pela versão na cor branca ou R$ 399 no Mercado Livre pela versão na cor preta.

Ultimate Controller, da 8BitDo conta com conexão sem fio, receptor de 2,4 Ghz e acompanha cabo USB e suporte de carregamento — Foto: Divulgação/8BitDo

A fabricante indica que a bateria do controle possui uma autonomia média de 15 horas e pode ser completamente carregada em até 3 horas. No site da Amazon, o joystick é avaliado com 4,6 de 5 estrelas, e os compradores elogiam a durabilidade da bateria e a personalização de funções, com possibilidade de mapeamento de botões. No entanto, alguns criticam a falta de conexão Bluetooth.

Prós: compatível com diversos sistemas, remapeamento de botões

compatível com diversos sistemas, remapeamento de botões Contras: preço elevado, falta de conexão Bluetooth

