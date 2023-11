O controle de Nintendo Switch pode ser uma alternativa para os que pretendem jogar com mais conforto e também são úteis para poupar os joy-cons do console. Marcas como PDP, Hori, IINE, PowerA e a própria Nintendo oferecem modelos por valores a partir de R$ 192 , como é o caso do PDP Mario Punch, que possui um design ergonômico e vem com a temática do game Super Mario. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Outro destaque é o PowerA 1518384-01, que conta com conexão via cabo USB, é compatível com fones de ouvido de 3,5 mm e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 241. Já o Controle Pro Nintendo Switch, oferece funcionalidade com os Amiibo, que são pequenas miniaturas que podem desbloquear funções extras nos games e é vendido por cerca de R$ 399. Veja a seguir cinco modelos disponíveis no Brasil.

Controle Nintendo Switch: 5 opções para turbinar a jogatina a partir de R$ 192 — Foto: Divulgação/Nintendo

1. PDP Mario Punch – a partir de R$ 192

O PDP Mario Punch é a opção mais em conta desta lista. Um dos principais atrativos deste joystick é a temática de Super Mario, que é o principal mascote da Nintendo. O dispositivo possui uma cor vermelha, mas com um aspecto transparente, que permite visualizar todos os circuitos internos do controle. O item é visto por preços que se iniciam em R$ 192.

Este controle conta com todos os botões padrões, que incluem duas alavancas analógicas, quatro botões de ação, um d-pad e quatro botões de ombros. O aparelho funciona via conexão USB e também promete um design ergonômico. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o tamanho do fio e afirmam que ele também funciona no PC. Porém, alguns relatam dificuldades na hora de conectá-lo ao Switch.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores apontam dificuldades na hora de conectar o controle no Switch

O Hori ‎ NSW-155U pode ser mais uma escolha para quem busca jogar com comodidade. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com função turbo, D-Pad removível, botões de gatilho que visam oferecer uma ação rápida, duas alavancas analógicas e demais botões padrões. O controle está disponível nas cores azul e vermelho a partir de R$ 204.

O item acompanha um cabo USB acoplado na parte superior do joystick, que deve ser conectado diretamente na dock do Nintendo Switch. No entanto, o dispositivo não oferece função para controle de movimento. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente a leveza do produto, o conforto oferecido e o tamanho do fio. Porém, alguns comentam que o acessório parou de funcionar com apenas três meses de uso.

Prós: atende a proposta

atende a proposta Contras: determinados casos relatam que o joystick parou de funcionar com apenas três meses de uso

3. IINE Cat Controller – a partir de R$ 225

O IINE Cat Controller é mais uma opção para os que procuram um modelo com design diferenciado. Segundo a fabricante, este modelo dispõe de um design curvo, com uma estrutura antiderrapante e é indicado para pessoas com dedos pequenos. Diferente do item anterior, este vem com função para controle de movimento. O acessório pode ser adquirido nas cores azul ou laranja por cerca de R$ 225.

Outra característica deste modelo é que ele pode ser conectado por fio, com suporte a fones de ouvido de 3,5 mm ou via Bluetooth. Já a bateria promete uma autonomia de até 10 horas e pode ser completamente carregada em até duas horas. O item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores indicam que o acessório é confortável e possui uma conexão prática. Entretanto, alguns apontam dificuldades em realizar as configurações.

Prós: controle indicado para quem possui dedos pequenos

controle indicado para quem possui dedos pequenos Contras: alguns consumidores relatam dificuldades na hora de configurar o controle

O PowerA 1518384-01 é outra alternativa para os fãs da Nintendo. Um dos destaques deste modelo, é que ele possui um estilo que remete aos games da franquia The Legend of Zelda, com cores e símbolos que estão presentes nas aventuras do herói Link. A marca também promete um design ergonômico e confortável. Este item é vendido por aproximadamente R$ 241.

O dispositivo vem com entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e possui um cabo USB removível de três metros. Na Amazon, o controle é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores relatam que o produto é bem construído e atende o que se propõe. Contudo, alguns reclamam que o analógico apresentou defeito com pouco tempo de uso.

Prós: item possui temática de The Legend of Zelda

item possui temática de The Legend of Zelda Contras: os compradores reclamam que o analógico apresentou defeito com pouco tempo de uso

5. Controle Pro Nintendo Switch – a partir de R$ 399

O controle Pro Nintendo Switch é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este joystick conta com sistema de vibração, que visa oferecer imersão para as jogatinas; e controle de movimento. Além disso, o dispositivo possui conexão sem fio e promete uma fácil sincronização com o console. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 399.

A marca reforça que o controle acompanha um cabo USB para carregamento e a bateria promete uma autonomia de 40 horas por carga. O produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores ressaltam o funcionamento da bateria e a qualidade proporcionada pelo joystick. Por outro lado, alguns alegam que o dispositivo apresentou defeito no analógico esquerdo com apenas um ano de uso.

Prós: bateria com autonomia de até 40 horas

bateria com autonomia de até 40 horas Contras: preço elevado

