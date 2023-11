Controle universal de ar-condicionado: 5 opções para mexer na temperatura

Controle universal de ar-condicionado é item indispensável para quem perdeu ou danificou o acessório original e faz questão de modificar a temperatura de maneira prática, à distância. Consumidores encontram no Mercado Livre modelos alternativos, como o Skylink CRS-8081. Compatível com 19 aparelhos de ar condicionado, o periférico é um dos baratos do site e está à venda por R$ 25 . A marca promete plástico resistente e LED transmissor de resposta rápida.

Uma opção de controle universal com mais recursos é o Chunghop K-2080e, vendido a partir de R$ 70. O acessório possui memória interna, tela LCD com letras grandes e luz de fundo e garante configuração descomplicada. Em suas especificações, diz ser compatível com aparelhos de dezenas de marcas, como Agratto, Britânia, Cônsul, Electrolux, LG e Samsung. a

Confira a seguir a lista completa de controles universais de ar condicionado. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Controle universal de ar-condicionado é uma opção para quem perdeu o acessório original — Foto: Laura Storino/TechTudo

O controle da fabricante Skylink garante ser compatível com 19 ares-condicionados das marcas York, Komeco e Rheem. Segundo a fabricante do acessório, o CRS-8081 é confeccionado em plástico resistente e conta com teclas macias, além de LED transmissor com excelente tempo de resposta. O modelo promete oferecer a mesma qualidade dos originais.

Duas pilhas do tipo AAA alimentam o controle, e não é preciso configurá-lo para começar a utilizar. O CRS-8081 está a venda a partir de R$ 25 no Mercado Livre e tem garantia de três meses oferecida pelo vendedor. As avaliações dos clientes dão 4,6 de 5 das estrelas, com elogios à facilidade do uso e críticas à durabilidade da peça.

Prós: uso fácil, sem configuração

uso fácil, sem configuração Contras: alguns compradores relatam que o controle possui baixa durabilidade

Assim como o modelo anterior, o Lelong Le-7429 é um controle elaborado em plástico e promete oferecer a mesma qualidade de um controle original. Na página do produto, as informações dão conta de que possui teclas macias e LED transmissor com bom tempo de resposta. Para utilizá-lo, é preciso, em alguns casos, configurar o controle, que funciona à base de duas pilhas AAA.

A distância máxima de alcance é de aproximadamente oito metros, e o controle é compatível com marcas como Samsung, Carrier, Electrolux, Fujitsu , Gree, Haier, Hisense, LG, Midea, TCL, Toshiba e York, sejam modelos convencionais ou split. Disponível para aquisição a partir de R$ 25 no Mercado Livre, o controle é avaliado com 4,6 de 5 estrelas, com comentários que destacam a fácil configuração, mas criticam a ausência de algumas funções, como a de limpeza.

Prós: configuração fácil; boa distância de alcance do controle

configuração fácil; boa distância de alcance do controle Contras: usuários criticam a ausência de algumas funções

3. Vinik 25458 — a partir de R$ 27

O Vinik 25458 é um modelo compatível com ares-condicionados das mais variadas fabricantes, como Amico, Carrier, Consul, Crown, Dunan, Fujitsu, LG, Olympus, Samsung e mais. Para algumas marcas será preciso configuração, mas, para outras, basta apontar para o aparelho que tudo começa a funcionar automaticamente.

A peça, com 15 cm de comprimento, é vendida a partir de R$ 27 na Amazon. No site, foi avaliada com nota 4,2 de 5 estrelas, com elogios para a configuração rápida e compatibilidade com diversos aparelhos, mas críticas sobre a falta de iluminação no display e nas teclas, o que pode dificultar o uso no escuro.

Prós: facilidade de instalação; compatibilidade com diversos aparelhos de ar

facilidade de instalação; compatibilidade com diversos aparelhos de ar Contras: alguns usuários criticam a falta de iluminação no display e nas teclas

O Chip SCE 026-9989 é um modelo de controle compatível com diversas marcas, como Consul, Electrolux, Fujitsu , Panasonic, Philco e Samsung, e está à venda a partir de R$ 49 no site da Amazon. Ele pode ser configurado de forma manual ou automática e possui botões de ligar/desligar; aumentar/diminuir temperatura; aquecer/refrigerar; ventilar e cronômetro.

O controle está com nota 4,1 de 5 estrelas de um total de 237 avaliações. Usuários destacam positivamente o custo-benefício e a busca automática de aparelhos, mas comentam que a sincronização com o ar condicionado pode ser complicada e há relatos de que nem todas as funções ficam disponíveis após o pareamento.

Prós: custo-benefício; busca automática de aparelhos

custo-benefício; busca automática de aparelhos Contras: usuários relatam dificuldades na sincronização e que nem todas as funções ficam disponíveis após o pareamento

O controle remoto da Chunghop K-2080e possui design moderno e tela LCD com luz de fundo para verificar as funcionalidades mesmo no escuro. O dispositivo conta ainda com funções extras como lanterna LED, relógio, bloqueio de teclas para evitar que crianças desconfigurem o controle, chip com memória interna e opção de escolha da escala de temperatura — Celsius ou Fahrenheit.

Compatível com aparelhos do tipo split, inverter, janela e portáteis, o K-2080e é aceito por dezenas de marcas, e algumas delas dispensam configuração. O controle remoto, que funciona à base de duas pilhas AAA, pode ser adquirido a partir de R$ 70 no Mercado Livre. Compradores do site avaliaram o controle com 4,7 de 5 estrelas e destacam de forma positiva a clareza do manual e a rapidez da configuração, mas alguns usuários relatam que a temperatura exibida no controle pode ser diferente da mostrada no ar-condicionado.

Prós : manual claro; configuração rápida; luz de fundo no visor

: manual claro; configuração rápida; luz de fundo no visor Contras: preço mais elevado; alguns usuários relatam que a temperatura exibida no controle difere da do ar-condicionado

