Cuidado! 5 lugares onde você nunca deve instalar um ar-condicionado

É preciso tomar algumas precauções para escolher um lugar adequado para a instalação do seu ar-condicionado. O local não deve estar situado na parede mais quente do cômodo, escondido atrás de móveis ou perto de áreas com materiais inflamáveis, por exemplo. O usuário também deve estar atento para escolher a unidade com tamanho e potência correta, efetuar adequadamente o isolamento do gás refrigerante e posicionar corretamente o condensador.

Lugares onde você nunca deve instalar um ar-condicionado — Foto: Laura Storino/TechTudo

Lugares onde nunca instalar um ar-condicionado

1. Evite paredes expostas à luz solar direta

Quando o ar-condicionado está instalado em uma parede exposta à luz solar direta, a temperatura da superfície do aparelho pode subir significativamente devido ao calor solar. Isso aumenta a carga térmica que o sistema precisa remover para manter a temperatura interna desejada. Como resultado, o sistema terá que trabalhar mais intensamente, consumindo mais energia e potencialmente reduzindo sua eficiência.

Instalar ar-condicionado em parede com muita incidência de luz solar pode trazer danos ao equipamento e aumentar o consumo energético. — Foto: Reprodução/Pixabay

2. Não instale em lugares apertados sem circulação de ar

Assim como ocorre em lugares expostos à luz solar direta, locais apertados com pouca circulação de ar interferem diretamente na eficiência do aparelho. Afinal, ar-condicionado funciona removendo o calor do ambiente e resfriando o ar. Em espaços apertados e sem circulação de ar, o calor gerado pelo sistema e a umidade removida podem se acumular, tornando mais difícil para o sistema manter a temperatura desejada.

Não instale o ar-condicionado em lugares apertados sem circulação de ar — Foto: Divulgação/LG

3. Evite a cozinha

Além de ser um lugar naturalmente mais quente, o que implica em um gasto maior de energia para resfriar o ambiente, a cozinha está exposta a partículas de gordura e outros contaminantes que podem afetar negativamente o desempenho e a eficiência do sistema de ar-condicionado. Isso pode levar a uma maior necessidade de manutenção e limpeza frequente dos componentes do sistema, além de vida útil mais curta do equipamento.

A cozinha está exposta a partículas de gordura e outros contaminantes que podem afetar negativamente o desempenho. — Foto: Reprodução/Quora

4. Lugares malcheirosos podem ser uma má ideia

A presença de odores desagradáveis em lugares próximos à lata de lixo pode resultar em uma qualidade do ar interior ruim. Se um sistema de ar-condicionado for instalado em um local com odores ruins, eles podem ser aspirados pelo sistema e distribuídos para outros espaços, afetando a qualidade do ar em toda a área. Além disso, o mau cheiro pode se alojar no interior do aparelho, contaminando componentes como os filtros de ar, dutos e serpentinas de resfriamento.

A presença de odores desagradáveis em lugares próximos à lata de lixo pode resultar em uma qualidade do ar interior ruim — Foto: Divulgação/Unsplash (Sigmund)

5. Evite compartilhar circuitos

Sistemas de ar-condicionado, especialmente modelos maiores, consomem uma quantidade significativa de energia quando estão em funcionamento. Caso eles sejam instalados em circuitos compartilhados com outros eletrodomésticos pode haver superaquecimento dos fios elétricos e conexões, o que representa um risco de incêndio. Portanto, para garantir o desempenho adequado e a segurança elétrica, é aconselhável que os condicionadores de ar sejam conectados a circuitos dedicados.

Piores erros na hora de instalar o ar-condicionado

1. Escolher uma unidade de tamanho errado

É importante escolher um sistema de ar-condicionado dimensionado corretamente para resfriar o ambiente de maneira eficaz, mantendo a temperatura desejada de forma consistente. Se o sistema for muito pequeno, ele terá dificuldade em resfriar o espaço, deixando-o desconfortavelmente quente. Por outro lado, um sistema muito grande, além de ter alto custo, pode ligar e desligar frequentemente e sobrecarregar os circuitos, consumindo mais energia e aumentando o risco de acidentes.

Um sistema de ar-condicionado dimensionado corretamente pode resfriar o ambiente de maneira eficaz — Foto: Reprodução/Americanas

2. Posicionamento incorreto do termostato

O termostato é responsável por medir a temperatura do ambiente e, com base nessa leitura, determinar quando o sistema de aquecimento ou ar-condicionado deve ligar ou desligar. Se na hora de instalar o aparelho, o usuário posicioná-lo de forma inadequada isso pode resultar em leituras imprecisas, o que afeta a capacidade do sistema de manter a temperatura desejada. Portanto, é recomendável não instalá-lo em ambientes muito quentes, ou expostos à luz solar direta.

Posicione corretamente o termostato — Foto: Reprodução/Laura Storino

3. Não fornecer espaço suficiente ao condensador

Verificar se o condensador possui espaço suficiente para operar é fundamental para garantir o funcionamento eficaz, eficiente e seguro do sistema. Em aparelhos do tipo split, o condensador é a unidade externa responsável pela dissipação do calor gerado durante o processo de resfriamento. O equipamento é projetado para transferir o calor do interior do edifício para o ambiente externo. Para que esse processo de troca de calor ocorra eficientemente, o condensador precisa de um fluxo de ar desobstruído e adequado. Recomenda-se que ele seja instalado com pelo menos 60 centímetros de espaço livre em cada um dos lados.

4. Isolar inadequadamente o gás refrigerante

Uma tubulação transporta o fluido de gás refrigerante entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora. Se ela não for adequadamente isolada, o fluido pode esquentar durante o transporte. Isso reduz a eficiência do sistema, pois o refrigerante precisa ser frio o suficiente para resfriar a temperatura no interior do cômodo. Além da queda no desempenho do equipamento, não isolar adequadamente a tubulação também pode levar a um consumo de energia maior.

A tubulação do ar-condicionado precisa estar adequadamente isolada — Foto: Divulgação/Billy Air Con

5. Sistema de drenagem deficiente

Os sistemas de ar condicionado removem a umidade do ar à medida que resfriam o ambiente. Essa umidade condensada deve ser adequadamente drenada para fora do sistema. Se a drenagem não for eficiente, a água condensada pode vazar no interior do edifício, causando danos à estrutura, como manchas no teto, paredes ou pisos, além de prejudicar móveis e equipamentos. Instalar um sistema de drenagem deficiente também pode afetar a saúde dos moradores, uma vez que a umidade acumulada pode gerar mofo e bolor no interior dos cômodos.

Sistema ineficiente de drenagem de ar-condicionado pode causar danos à estrutura física e afetar a saúde dos moradores — Foto: Divulgação/Cardinal

