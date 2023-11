Cupom de desconto Black Friday: veja 9 sites para encontrar promoções

Cupom de desconto Black Friday: veja 9 sites para encontrar ofertas — Foto: Reprodução/Getty Images

1. Cuponomia

O Cuponomia (cuponomia.com.br) reúne cupons de desconto e cashback de mais de duas mil lojas online, incluindo Samsung, Lenovo e NetShoes. Logo na página inicial, o usuário encontra um destaque com os 30 melhores códigos da semana, mas também é possível pesquisar por uma empresa específica ou navegar pelas top 20 categorias, que incluem games, informática e smartphones.

Para usar um voucher de desconto, basta clicar em “Ver Cupom”, copiar o código e colar no carrinho de compras ou na tela de pagamento antes de finalizar a compra. Também é possível clicar em “Ver desconto” para ser direcionado à página dos produtos com ofertas. Nesse caso, o desconto será aplicado automaticamente nos produtos de cada loja, que já aparecerão com valores menores.

A Cuponomia é uma plataforma que reúne cupons de desconto e cashback de mais de 2 mil lojas online — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Além disso, o site dá direito a cashback para os usuários cadastrados na plataforma. Basta procurar pela loja participante e acionar o benefício. Você será redirecionado para o site do e-commerce e realizará a compra normalmente. O dinheiro de cashback será adicionado ao seu saldo no Cuponomia e poderá ser resgatado sem custo para sua conta bancária sempre que o valor chegar a R$ 20.

2. Méliuz

O site Méliuz (meliuz.com.br) reúne cupons de lojas populares como Amazon, Kabum, Shein, FastShop e mais. Nele, é possível navegar por e-commerces e categorias, como eletrônicos e tecnologia, ou clicar na aba “Melhores cupons”. Ao encontrar uma oferta desejada, basta clicar em "Ver Cupom", copiar e colar o código no carrinho de compras da loja.

A Méliuz ainda oferece uma extensão para navegador,cu que aplica códigos de desconto automaticamente direto no site da loja. Para instalar a ferramenta, basta entrar no site da plataforma e clicar em "Adicionar ao Chrome" para ativar o plugin.

O Méliuz Prime, novidade deste ano, oferece condições exclusivas para assinantes — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Já para garantir o cashback, é necessário se cadastrar no Méliuz. Após o registro, basta buscar a loja desejada e clicar em "Ativar CashBack" para ser redirecionado ao site de compra. Em até dois dias, o valor de volta aparecerá no seu extrato do Méliuz, pronto para resgate direto para a conta bancária. Na Black Friday 2023, a empresa ainda oferece o programa Méliuz Prime, que conta com condições exclusivas mediante o pagamento de uma assinatura.

O Promobit (promobit.com.br) é uma plataforma que reúne as melhores ofertas dos principais e-commerces do Brasil. Com mais de dois milhões de usuários, o site é um espaço em que consumidores podem compartilhar promoções, cupons de desconto e informações sobre produtos. No menu principal, uma aba exclusiva para cupons de desconto é exibida. Ainda é possível buscar códigos promocionais utilizando o nome do e-commerce na barra de pesquisa ou explorar as marcas parceiras e categorias.

A plataforma também conta com um blog e uma aba dedicada à Black Friday. Além disso, o grande diferencial do Promobit é a possibilidade de criar uma lista de desejos, inserindo termos relacionados aos produtos desejados, como "Playstation 5", e receber alertas sempre que novos códigos forem cadastrados na plataforma.

Promobit permite criar uma lista de desejos e receber alertas sobre códigos relacionados inseridos na plataforma — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

4. Cupons TechTudo

O site Cupons TechTudo reúne códigos promocionais para compras online nos principais e-commerces do Brasil, como Netshoes, Submarino e Shoptime. Com uma seleção de descontos ou frete grátis, a ferramenta permite encontrar produtos com preços mais baixos, como celulares, smartphones, notebooks, livros e muitos outros.

As promoções disponibilizadas no site são atualizadas diariamente. Para buscar uma loja específica, é possível usar a barra de pesquisa no canto superior direito ou clicar na aba “Lojas” para conferir todas as opções em ordem alfabética.

Na página Cupons TechTudo, você encontra códigos de desconto e frete grátis para produtos de tecnologia e muito mais. — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Para ativar um desconto, basta clicar em “Pegar cupom”, copiar o código e colá-lo no carrinho de compras ou na hora de escolher a forma de pagamento. Em alguns casos, você também pode clicar em “Ver promoção” e, em seguida, em “Ir para loja” para ser redirecionado à oferta. A data de expiração do cupom é indicada na tela.

Disponível tanto no site quanto no aplicativo para em celulares Android e iPhone (iOS), a Livelo (https://www.livelo.com.br/) é um programa de pontos que proporciona diversas opções de resgate, como viagens, experiências e até mesmo cashback em compras com empresas parceiras

Na página inicial, é possível conferir as ofertas em destaque e uma seção dedicada à campanha #PinkMyFriday, que permite surpreender um amigo com um presente especial — os usuários podem transferir até 200.000 pontos para outra conta do Clube Livelo.

A Livelo é uma plataforma que permite aos usuários acumular pontos e trocá-los por viagens, experiências e cashback — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

O funcionamento do programa é simples: os usuários acumulam pontos ao realizar compras com diversos tipos de cartões (crédito, débito, refeição e alimentação) ou ao adquirir produtos no Shopping Livelo e em sites parceiros, como Amazon, Magazine Luiza, Lojas Renner, entre outros.

6. Cuponeria

Da mesma forma que o Cuponomia, o Cuponeria (cuponeria.com.br) é uma plataforma que reúne cupons de desconto e cashback aplicáveis em mais de duas mil lojas. Entre os parceiros, estão marcas como Americanas, Mercado Livre e AliExpress. Na página inicial, é possível encontrar os destaques da semana, uma seleção de lojas que oferecem cupons com cashback, além dos principais cupons de desconto. O Cuponeria também conta com uma extensão para navegador e um aplicativo para dispositivos Android e iPhone (iOS).

A Cuponeria oferece cupons de desconto para mais de 2 mil lojas, além de um aplicativo para Android e iPhone — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Para resgatar um cupom de desconto, basta explorar as categorias ou lojas, ou simplesmente inserir o nome da marca desejada na barra de pesquisa. Ao finalizar a compra, cole o código copiado para aplicar o desconto. No caso de cashback, clique em "Ativar cashback" ou escolha um cupom de desconto que ofereça cashback. Você será redirecionado para concluir a compra na loja. Depois, é só acompanhar seu extrato na carteira Cuponeria e trocar seu saldo por prêmios.

É importante ressaltar que alguns cupons são exclusivos para usuários registrados na Cuponeria. No entanto, um diferencial do site é que os usuários recebem R$ 5 em cashback ao se cadastrarem na plataforma e ganham R$ 10 por cada amigo indicado.

O Nubank é um dos bancos digitais que oferecem benefícios de compra para seus clientes na Black Friday 2023. No Shopping do aplicativo, estão reunidas vantagens especiais para clientes, como descontos, cupons e cashback. Para acessar, abra o app do Nu e toque na aba "Shopping" (ícone de sacola de compras). Em seguida, selecione a loja que deseja comprar e clique em "Continuar para loja". Você será direcionado ao site da loja para escolher os seus produtos e finalizar a compra.

Faça suas compras pelo Shopping do Nubank e economize com descontos, cupons e cashback — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

8. Inter

De maneira semelhante, o Banco Inter oferece benefícios por meio do site Inter Shop (intershop.bancointer.com.br). Na plataforma, clientes e não clientes podem garantir vantagens como cahsback e frete grátis em diversas lojas online. Na "Orange Friday", a Black Friday do Inter, existe mais de 400 lojas parceiras para comprar produtos de diversas categorias, como eletrodomésticos, smartphones e games. Para comprar no Inter Shop sem ter conta no banco, basta baixar o aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS), fazer o cadastro básico e realizar a compra pelo Super App.

O e-commerce Inter Shop, do Banco Inter, oferece cashback para clientes e não clientes — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

9. Pic Pay

O PicPay é outro banco digital que oferece cashback. Para receber dinheiro de volta em suas compras, os usuários podem acessar a PicPay Store, um marketplace com mais de 300 lojas parceiras. Para aproveitar essa vantagem, abra o aplicativo PicPay, clique em "Shop" e escolha a loja desejada. Em seguida, selecione a opção "Ativar cashback e ir para loja". Ao ser redirecionado para o site da loja parceira, basta finalizar sua compra. O cashback será creditado em sua carteira PicPay em até 120 dias.

Além disso, o PicPay Shop também oferece uma extensão de navegador para garantir os melhores cashbacks com ofertas especiais. Para usar, basta instalar o plugin no Chrome e acessar o site da loja desejada; se o ícone da extensão estiver verde, indica que há cashback disponível. Clique no botão "Ativar cashback" e conclua a compra na mesma aba, do início ao fim.

Com a extensão de compras do PicPay Shop, você garante os melhores cashbacks direto do seu navegador — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

