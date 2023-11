Curtiu Super Mario Bros. Wonder? 8 jogos do Mario que você também vai amar

Super Mario Bros. Wonder foi lançado no dia 20 de outubro para Nintendo Switch com várias novidades de gameplay. Seu título "Wonder" vem do conceito de descobrimento e apreciação dos elementos únicos de cada fase, a maioria deles gerados pelas Wonder Flowers - que ocasionalmente viram a jogabilidade de pernas pro ar. Além disso, o jogo apresenta um mundo inédito, o Reino da Flor, que conta com níveis divertidos e novos adversários para serem superados pelos diversos personagens jogáveis.

Pensando no sucesso do novo game 2D do mascote da Nintendo, o TechTudo separou uma lista de outros jogos da franquia que precisam ser experimentados por aqueles que curtiram Super Mario Bros. Wonder, e que estão disponíveis para Nintendo Switch. Confira:

Confira outros jogos da série Mario que têm o estilo de Super Mario Bros. Wonder — Foto: Reprodução/Nintendo

👉 Quais são seus clássicos preferidos do Super Nintendo? Opine no Fórum TechTudo

1. Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3

Super Mario Bros 3. é um clássico do Nintendo 8 Bits (NES) de 1998, e que recebeu um relançamento no Game Boy Advance com melhorias e extras. Este foi o primeiro jogo da franquia Mario que trouxe a sensação de uma novidade por fase, como se cada estágio tivesse a própria identidade e funcionamento.

Para completar, o game ainda é repleto de power-ups (potenciadores) que dão habilidades diversas para o protagonista, como a possibilidade de voar como Raccoon Mario, virar um sapo com a Frog Suit, arremessar martelos com a Hammer Suit e até se transformar em uma estátua com a roupa Tanooki. Atualmente, o game está disponível para assinantes do Nintendo Switch Online na seção de Game Boy Advance do serviço.

Super Mario Bros. 3 do NES e GBA foi um dos primeiros games da série que parecia ter uma ideia nova a cada fase — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy leva o encanador para viajar pelo espaço, com o objetivo de resgatar a princesa Peach e buscar estrelas. Seu grande charme estava nos planetas disponíveis, com fases recheadas de mecânicas de gameplay diferentes, além da curiosa gravidade que permitia andar em 360° por eles, tudo acompanhado por belíssimas músicas orquestradas. Inclusive, esse foi o game que apresentou a personagem Rosalina pela primeira vez.

O jogo foi lançado originalmente no Nintendo Wii em 2007, mas está disponível na coletânea Super Mario 3D All-Stars do Nintendo Switch. Infelizmente a sequência Super Mario Galaxy 2 não está disponível no conjunto, mas expandiu ainda mais os conceitos do original.

Em Super Mario Galaxy do Nintendo Wii jogadores viajavam entre planetas sempre com alguma novidade em seu caminho — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

3. Super Mario 64

Super Mario 64 foi a primeira aventura do protagonista no mundo dos jogos 3D, lançado para Nintendo 64 em 1996. O game contou com grandes mundos cheios de detalhes e surpresas para explorar, além de apresentar o inédito castelo da Princesa Peach, que servia como hub entre as diferentes fases e contava com seus próprios mistérios.

Em sua época, Super Mario 64 maravilhou jogadores com seus belos voos pelas fases, sendo possível graças ao chapéu vermelho com asas. O game também está disponível no Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch.

Super Mario 64, o primeiro game 3D da série, impressionou jogadores em sua época no Nintendo 64 — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Super Mario Odyssey foi lançado em 2017 para o Nintendo Switch, sendo uma das aventuras mais recentes do encanador bigodudo. O game trouxe grandes áreas abertas para explorar em busca de Luas, que são oferecidas como recompensa por várias atividades diferentes e muitas vezes inesperadas.

Além disso, vale destacar a sua principal mecânica de gameplay, a capacidade de "possuir" inimigos usando o chapéu Cappy. Vários inimigos, criaturas e objetos podem ser controlados por Mario, o qual pode usar seus poderes extras para explorar o mundo, revelar itens e caminhos ocultos, destruir obstáculos e muito mais.

Em Super Mario Odyssey do Nintendo Switch é possível conseguir Luas nas mais aleatórias situações — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Super Mario Maker 2 é um jogo destinado aos fãs que já desejaram criar suas próprias fases 2D da franquia. O game foi lançado em 2019 para Nintendo Switch, no qual usuários podem usar as ferramentas da Nintendo para criar experiências criativas, que muitas vezes parecem ir além do que os criadores do game planejavam. É possível usar todos os itens e inimigos do universo do Mario em suas criações, com surpresas e novas mecânicas de gameplay são criadas pelos próprios jogadores.

Em Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch o que não faltam são surpresas criadas por outros jogadores — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

6. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario 3D World foi lançado em 2013 no Nintendo Wii U, mas depois foi remasterizado no Nintendo Switch. O game buscou misturar os jogos 3D da franquia com os elementos caóticos dos clássicos em 2D, tudo isso em um modo multiplayer para até 4 pessoas que multiplicava a diversão. Além disso, há muitas muitas fases com conceitos curiosos e itens inovadores, como o Cat Suit, que permite que Mario vire um gato, ou a Double Cherry, que cria cópias do personagem.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury além de trazer ideias inovadoras permite multiplayer para 4 pessoas no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

7. Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine tinha como tema uma viagem de férias do personagem para a paradisíaca Ilha Delfino, que foi interrompida pelo novo vilão da época: Bowser Jr. O game lançado em 2002 para o GameCube tinha um grande foco na água, que impressionava com seus belos visuais e ainda fazia parte da gameplay.

O protagonista tinha em suas mãos o FLUDD, um equipamento que espirrava água para resolver quebra-cabeças ou ajudar em saltos. Super Mario Sunshine também tinha algumas ideias bem curiosas, como um hotel assombrado pelos fantasmas Boos e fases de plataforma desafiadoras sem o FLUDD. O jogo é um dos três títulos disponíveis na coletânea Super Mario 3D All-Stars.

Super Mario Sunshine do GameCube impressionava na época com seus gráficos de água que ainda são belos até hoje — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

8. Yoshi's Island: Super Mario Advance 3

Em Yoshi's Island, o protagonista não era Mario, mas sim o seu companheiro Yoshi. Aqui, o encanador bigodudo aparece como um bebê para os jogadores, que podiam apreciar fases criativas e únicas enquanto controlavam o dinossauro verde da franquia. Além disso, também haviam transformações que permitiam que Yoshi virasse veículos como helicóptero, carro, trem e submarino para completar desafios de maneiras diferentes. O game está na seção de Game Boy Advance do Nintendo Switch Online.

Yoshi's Island do Super Nintendo e relançado no Game Boy Advance também trazia várias ideias inesperadas, a começar pelos protagonistas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Com informações de Nintendo Game Store (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

🎥 5 jogos que são considerados os melhores da história e você não sabia!