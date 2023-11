Disney Pixar, Remini e mais: relembre 7 trends que você adorou participar

A trend Disney Pixar e o aplicativo Remini foram duas das brincadeiras que mais viralizaram nas redes sociais nos últimos meses. Usando ferramentas de inteligência artificial (IA) , os usuários criaram pôsteres de filme no estilo de animação da Disney e da Pixar e também imaginaram, de maneira realista, a foto do seu futuro filho ou filha. Ainda neste ano, outras correntes também ganharam a Internet, como o filtro de idoso do TikTok e as versões da música "bololo hahah". A seguir, relembre sete trends recentes que fizeram sucesso nas redes sociais que você viu ou participou.

Trend da Disney Pixar foi uma das correntes que viralizaram nos últimos tempos nas redes sociais — Foto: Reprodução/Twitter

1. Disney Pixar

A mais recente trend que tomou conta das redes sociais transformou os usuários em personagens de filmes da Disney Pixar. A brincadeira era criar um pôster de um desenho animado em 3D no estilo do estúdio, colocando o próprio usuário como protagonista da história, com direito a título e elementos divertidos. Uma das plataformas mais utilizadas para participar da corrente foi o Bing Image Creator, que utiliza o gerador de imagens Dall-E, da OpenAI, para gerar o cartaz fictício. A ferramenta grátis possibilita a confecção de imagens por meio de comandos de texto, viabilizando a elaboração da imagem no PC e no celular.

A trend Disney Pixar fez muito sucesso no Instagram e no Twitter com versões de desenho animado feitas com IA — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Remini

Também utilizando inteligência artificial, o aplicativo Remini, finalista da categoria de App do Ano de 2023 no Prêmio Melhores do Ano do TechTudo, foi responsável pela trend que bombou no mês de julho. A brincadeira consistia em imaginar como seria a gravidez ou os filhos dos usuários, com base em suas próprias fotografias. O resultado foi uma série de fotos de amigos e amigas grávidas e seus respectivos herdeiros nas redes sociais. A aparência semelhante das crianças em relação aos falsos pais e mães, efeito resultante do uso da IA, tornou a corrente ainda mais divertida. Vários famosos também aderiram à moda e publicaram as versões dos seus filhos.

App Remini viralizou após trend com fotos de grávidas e filhos nas redes sociais — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

3. Pôster da Barbie

Em abril, foi a vez do filme da Barbie ganhar as redes sociais, três meses antes do lançamento do longa. Após a divulgação dos primeiros pôsteres do elenco posando em um cenário colorido e cheio de glitter, diversos usuários criaram as suas próprias versões do cartaz para se “transportar” para a “Barbielândia” do filme. Com o Barbie Selfie Generator, os usuários confeccionaram a arte, com direito à personalização das cores dos elementos e a escolha de uma frase para complementar o bordão original “This Barbie is” (ou "Essa Barbie é", em português).

Dua Lipa, Margot Robbie e Ryan Gosling protagonizaram pôsteres personalizados para o filme da Barbie — Foto: Divulgação/Barbie

4. Teste da Lua da Alma Gêmea

O teste da Lua da Alma Gêmea ganhou o TikTok em março 2023 e foi feito por usuários interessados em astrologia. A ideia era descobrir se uma determinada pessoa era a alma gêmea daquele indivíduo com base na posição da Lua na data em que os dois nasceram. Caso as duas imagens se encaixassem, era sinal de amor verdadeiro. Para participar da brincadeira, era possível usar aplicativos como o MOON - Current Moon Phase, que disponibiliza o ciclo lunar de datas passadas, para encontrar a imagem do astro nas duas datas de nascimento. Em seguida, bastava unir as figuras em um editor gratuito para saber se a Lua selava aquela união.

Trend da Lua da Alma Gêmea viralizou no TikTok e ajudou a revelar se casais dariam certo ou não — Foto: Reprodução/Unsplash/Mark Tegethoff

5. Bololo Haha

Essa trend do TikTok teve como base a música “Bololo Haha”, de MC Bin Laden, lançada originalmente em 2014. Os usuários da rede social ressignificaram as palavras cantadas no refrão: na brincadeira, “bololo” diz respeito a uma pessoa que faz besteira e repete o erro várias vezes e “haha” significa uma pessoa que apoia essas atitudes erradas. Nos vídeos, as pessoas apareciam explorando as duas personalidades: uma cometendo o erro e outra apoiando, seja com imagens próprias ou de amigos, namorados e personagens. O próprio MC Bin Ladem, em julho, compartilhou um vídeo sobre a brincadeira no X (antigo Twitter).

"Bololo Haha" virou trend no TikTok inspirada em música do Mc Bin Laden — Foto: Reprodução/Redes Sociais

6. Filtro de idade do TikTok

Esse filtro do TikTok transformava o rosto do usuário na sua versão mais velha. Os efeitos adicionavam rugas e pés de galinha, implantavam cabelos grisalhos e modificavam o formato do rosto, possibilitando fazer uma previsão de como seria a aparência das pessoas quando estivessem idosas. Em julho, quando a trend bombou, a rede social contabilizava quase 10 milhões de vídeos com o filtro. Até celebridades como Kylie Jenner participaram da brincadeira e publicaram suas versões velhinhas.

Filtro de idoso viralizou no TikTok e Kylie Jenner participou da trend — Foto: Reprodução/TikTok

7. Photo Dumps

Photo Dump é uma tendência que consiste em publicar uma sequência de fotos aleatórias no feed do Instagram, sem usar filtros ou edições. A brincadeira tem registros desde 2021, mas voltou à tona em 2023 com diversas publicações no estilo carrossel. O objetivo da corrente é deixar de lado as imagens super-editadas, comuns na rede social, e apostar em fotografias espontâneas e descontraídas, mesmo que não tenham conexão entre si. Nos Stories, a trend ganhou variações, como o “march dump”, que significava publicar fotos casuais especificamente capturadas no mês de março.

Photo Dump é uma trend que mudou a forma de compartilhar fotografias no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Com informações de USA Today

