Erro ao compartilhar publicação nos Stories do Instagram? Veja como resolver

Diversas situações podem impedir o usuário de compartilhar um stories no Instagram . Quando uma conta privada é privada, por exemplo, essa ação não é permitida. Outro motivo pode ser a simples desabilitação da opção de compartilhar pelo dono da postagem, ainda que ele tenha uma conta pública. Até mesmo falhas no aplicativo ou atualizações não instaladas podem prejudicar este tipo de ação. Felizmente, para cada problema existe uma solução correspondente de fácil implementação. A seguir, você confere como lidar com cada uma dessas situações e compartilhar os stories normalmente.

Confira solução para casos em que não é possível compartilhar uma postagem nos stories do Instagram — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Motivos para não conseguir compartilhar post nos stories

1. A conta é privada

Apenas perfis públicos permitem o compartilhamento de postagens nos stories do Instagram. Nesse sentido, se você tentar compartilhar uma postagem de uma conta privada, o botão de compartilhamento não estará disponível.

Não é possível compartilhar conteúdo de contas privadas no Instagram — Foto: TechTudo

2. O usuário desativou a opção de compartilhar

Ainda que a conta seja pública, o dono da postagem pode optar por desativar a opção de compartilhamento. Quando essa situação acontece, você não pode incluir postagens e vídeos do feed nas suas histórias.

Instagram permite limitar as opções de compartilhamento — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. O Instagram está com algum problema ou desatualizado

As atualizações do Instagram são recorrentes e proporcionam melhorias nas funcionalidades e na segurança do app. Por isso, se você não lembra a última vez que você verificou as atualizações, é recomendável verificar se existe alguma disponível. Existem também os casos de problemas técnicos com o próprio app, que pode sofrer alguma queda de serviço. Há ainda a possibilidade de algum problema no aparelho celular, que pode resultar em travamentos, apagões e fechamento involuntário do app.

O que fazer para conseguir compartilhar post nos stories?

1. Peça para o usuário habilitar o compartilhamento

Nos casos em que a conta do proprietário da publicação é privada, o melhor a ser feito é solicitar que ele torne a conta pública para permitir o compartilhamento. Para mudar o status da conta privada para pública, basta abrir o aplicativo Instagram e acessar o seu perfil. Em seguida, toque no ícone de três linhas e selecione “Configurações e Privacidade”. Depois, acesse a opção da conta privada para alterar para pública e confirme a mudança clicando em "Alternar para Público".

2. Atualize o app do Instagram

Existe a possibilidade de você não conseguir compartilhar uma postagem do Instagram no seus stories porque está usando uma versão desatualizada do aplicativo. Neste caso, a melhor alternativa é entrar na loja de apps e verificar a disponibilidade de uma nova versão.

No Android, o usuário deve ir até a Play Store e tocar no ícone do seu perfil. Logo após, selecionar a opção "Gerenciar aplicativos e dispositivo". O Google Play Store verificará automaticamente se há uma atualização de todos os aplicativos instalados. A partir daí, basta tocar no botão "Atualizar" ao lado do aplicativo Instagram se houver uma atualização disponível.

É possível pesquisar pelo Instagram e verificar se há atualizações — Foto: Reprodução/Marvin Costa

No iPhone (iOS), o usuário deve abrir a Apple Store e selecionar o ícone do seu perfil no topo da tela. Depois, rolar a tela para ver as atualizações pendentes e notas de lançamento e tocar em "Atualizar" ao lado de um aplicativo para atualizar apenas esse aplicativo, ou em "Atualizar Todos".

3. Limpe o cache

O "cache" reúne dados temporários armazenados pelo aplicativo ou sistema operacional em seu dispositivo. Esses dados são usados para acelerar o acesso a certas informações e recursos, permitindo que o aplicativo ou sistema recupere informações rapidamente em visitas subsequentes.

No contexto do Instagram, o cache pode armazenar temporariamente imagens, vídeos e outros dados relacionados ao aplicativo. Às vezes, problemas ao postar stories no Instagram podem estar relacionados a dados corrompidos ou desatualizados no cache. Neste caso, limpar o cache pode resolver esses problemas, permitindo que o aplicativo armazene dados novos.

Para fazer a limpeza no Android, é só abrir as "Configurações" do seu dispositivo. Ir até a seção "Aplicativos" ou "Gerenciador de aplicativos", encontrar e selecionar o Instagram, tocar em "Armazenamento" e, em seguida, em "Limpar cache".

Veja como limpar o cache do Instagram no Android — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Já no iPhone (iOS), os aplicativos gerenciam automaticamente o cache, então você não pode limpar o cache de aplicativos individualmente. Em vez disso, você pode tentar desinstalar e reinstalar o aplicativo Instagram ou apenas reiniciar o dispositivo.

Lembre-se de que, ao limpar o cache, você não perderá dados importantes, mas pode precisar fazer login novamente. Além disso, algumas preferências do app em questão podem ser redefinidas.

