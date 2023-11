Esquenta Black Friday: 7 jogos de PS5 com até 76% de desconto na Amazon

A Amazon já está a todo vapor com jogos baratos para PlayStation 5 durante o Esquenta Black Friday 2023, em que antecipa descontos da época do ano mais aguardada pelos consumidores. Os preços baixos chegam a ser 76% menores na coleção de ofertas de mídias físicas, como é o caso do jogo de dança Just Dance 2022, da Ubisoft , que caiu de R$ 329 para R$ 78 . Outro desconto de peso é o do game de ação Marvel’s Guardians Of The Galaxy. Pela jornada do grupo de heróis, o consumidor paga R$ 182 em vez de R$ 299 , economia de quase 40%.

Lançamentos recentes em games também apresentam queda nos preços. Sonic Origins Plus, coletânea com os principais clássicos do mascote da Sega, está com 30% desconto, a R$ 176. Para quem procura títulos com gameplay mais voltada para ação, Final Fantasy XVI, da Square Enix, está 20% mais barato, a R$ 280. A seguir, listamos sete jogos em mídia física com desconto na Amazon. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023

Just Dance 2022: jogo de ritmo coloca a galera para dançar e é diversão garantida para sessões em grupo — Foto: Divulgação/Ubisoft

1. Just Dance 2022 – de R$ 329 por R$ 78

Just Dance é um daqueles jogos que são perfeitos para reunir os amigos e se jogar nos maiores hits do momento. O game tem uma proposta muito simples: os jogadores acompanham os movimentos exibidos na tela e ganham pontos para cada passo de dança executado de maneira certa. O game de ritmo traz sucessos de artistas como Camila Cabello, Taylor Swift, Billie Ellish e outros.

Just Dance 2022 é avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon, com elogios para o setlist dessa edição. As principais críticas dos consumidores está na necessidade de segurar um celular como controle em vez de dar suporte total a câmeras e outros sensores de movimento. O game é encontrado com desconto de mais de R$ 250 na Amazon: de R$ 329 por R$ 78.

Prós: ideal para festas; músicas famosas; diversão em grupos

Contras: necessidade de segurar celular como controle

2. Sonic Origins Plus – de R$ 249 por R$ 176

A coletânea do ouriço mais amado do mundo dos jogos traz quatro títulos clássicos remasterizados: Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, além de mais 12 títulos extras. Os games foram repaginados para ter desempenho aprimorado nos consoles de última geração, novas animações e introduções com estilo de desenho animado. Se você nunca tocou nos clássicos do Mega Drive, é a chance de conhecer um dos games que definiram os jogos de plataforma.

Sonic Origins Plus é avaliado com 4,7 de 5 estrelas, com elogios tanto para a qualidade e a quantidade do jogos clássicos quanto para a embalagem customizada da mídia física. Por outro lado, usuários criticaram que apenas quatro jogos vêm no disco, e os outros 12 precisam ser baixados. O jogo pode ser aquirido com desconto de 30%, a R$ 176 na Amazon.

Prós: qualidade e quantidade de jogos clássicos do Sonic; embalagem customizada

Contras: nem todos os games vêm no disco e precisam ser baixados

3. Marvel’s Guardians Of The Galaxy – de R$ 299 por R$ 182

O MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) está bem representado no Esquenta Black Friday Amazon pelo game dos Guardiões da Galáxia desenvolvido pela Square Enix. Com algumas das vozes dos filmes e o senso de humor que é marca da franquia, Marvel’s Guardians Of The Galaxy é uma ótima opção single player de ação e aventura. O game garante média de 18 horas de exploração e risos em sua campanha principal.

O game é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e pode ser comprado por R$ 182 na Amazon — desconto de 39% em relação aos R$ 299 antes praticados. Na avaliação dos consumidores, a dublagem e a localização para o português são um ponto forte. Eles também destacaram a ação e o carisma dos personagens. Por outro lado, usuários comentam que os gráficos poderiam ser melhores e que o jogo apresenta alguns bugs de travamento.

Prós: dublagem; ação frenética; personagens carismáticos

Contras: usuários comentam que os gráficos poderiam ser melhores e que o jogo apresenta alguns bugs de travamento

4. Persona 5 Royal – de R$ 279 por R$ 196

Persona é uma franquia clássica de J-RPG, como são conhecidos os RPGs japoneses com clássica mecânica em turnos e história parecida com a de um anime. Persona 5 Royal, como todo bom jogo de estratégia, exige dedicação e tempo dos jogadores — a campanha principal pode chegar facilmente a cem horas. Infelizmente, não conta com dublagem no nosso idioma; apenas inglês e japonês.

O jogo desenvolvido pela Atlus está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, com dezenas de comentários positivos sobre a trilha sonora, os visuais e a fluidez dos 60 quadros por segundo. Até o momento da publicação desta matéria, não havia comentários negativos. A mídia física está à venda com 30% de desconto, a R$ 196 na Amazon.

Prós: trilha sonora; 60 fps; visuais

Contras: sem dublagem em potuguês

5. Call of Duty: Black Ops Cold War – de R$ 249 por R$ 207

A franquia Call of Duty é uma das mais populares nos consoles PlayStation, aparecendo diversas vezes entre as mais jogadas ano após ano na plataforma de jogos da Sony. Black Ops Cold War, de 2020, é mais um título de tiro em primeira pessoa que, desta vez, promete inserir o jogador nos eventos da Guerra Fria. O game conta com um modo história complexo sem deixar de lado, é claro, modalidades multiplayer para quem curte jogatinas online com os amigos.

O jogo está com 4,4 de 5 estrelas na avaliação dos usuários na Amazon, que destacam os gráficos realistas, os efeitos sonoros e a compatibilidade online entre diversas plataformas. Mas comentam que um ponto negativo do título publicado pela Activision é a necessidade de baixar grande parte do conteúdo, o que prejudica quem vive em áreas remotas ou sem acesso a internet rápida. O jogo tem preço reduzido de R$ 249 por R$ 207.

Prós: gráficos realistas; efeitos sonoros; multiplataforma

Contras: jogadores precisam baixar grande parte do conteúdo

6. Dead Cells: Return to Castlevania Edition – de R$ 329 por R$ 264

Dead Cells é um game indie que mescla os estilos roguelike e metroidvania. Mapa complexo, enxurradas de inimigos e dinâmica similar a de um RPG são algumas características do game. Na versão Castlevania Edition, Dead Cells permite que você encare Drácula, o mais famoso vampiro de todos os tempos, em uma jornada desafiadora, a qual, de certa forma, é uma homenagem ao clássico game da Konami que dá nome a essa edição.

Compradores na Amazon avaliam o jogo com 4,3 de 5 estrelas e elogiam a mecânica viciante e o alto valor de rejogabilidade, mas criticam a pouca variedade de inimigos. Interessados no game podem comprá-lo por R$ 264, já com desconto de 20% do Esquenta Black Friday 2023.

Pros: mecânica viciante; alto valor de rejogabilidade

Contras: alguns jogadores se queixam da pouca variedade de inimigos

7. Final Fantasy XVI – de R$ 349 por R$ 280

O mais recente título da lendária franquia de RPG da Square Enix é um título exclusivo PlayStation e chegou depois de muita expectativa dos jogadores em torno de uma redenção da franquia. Final Fantasy XVI é um RPG de ação e exibe um mundo de fantasia único e com história imersiva. No geral, teve excelente aceitação dos jogadores, que elogiaram bastante a jogabilidade.

Na Amazon, o game é muito bem avaliado pelos compradores e recebeu 4,9 de 5 estrelas — número baseado em mais de 500 críticas. Os jogadores destacam a qualidade da história, das animações e dos modos de combate. Porém, alguns usuários reclamam da performance, com alguns microtravamentos durante a aventura. O game está disponível por R$ 280 na Amazon.

Prós: história envolvente; animações fluidas; combate diversificado

Contras: alguns usuários reclamam de microtravamentos

