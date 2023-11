Esses apps estão lotando a galeria de fotos sem você perceber; veja como evitar

📝 Pastas com fotos desapareceram do meu notebook. Como recuperá-las? Confira no Fórum do TechTudo

O download automático de arquivos também pode ocorrer em conversas do Instagram. Na rede social de vídeos, as mídias são baixadas dentro do bate-papo e permanecem salvas no dispositivo, o que pode comprometer espaço de armazenamento. Para desativar o recurso, abra a rede social e clique no ícone do perfil do usuário em miniatura localizado no canto inferior direito da tela. Na aba seguinte, pressione as três barras horizontais localizadas na parte superior direita. Logo depois, pressione a opção “Configurações e privacidade” e no campo “Seu app e sua mídias” clique em “Arquivar e baixar” para desativar as opções “Salvar fotos originais” e “Salvar story na galeria”. Depois disso, a função de download automático será desativada.