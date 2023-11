Face ID: tudo sobre o sistema de reconhecimento facial do iPhone

O Face ID é uma tecnologia de reconhecimento facial da Apple lançada em 2017. A partir disso, os modelos de iPhone e tablets começaram a receber o recurso. O sistema funciona a partir da câmera TrueDepth, presente no sensor frontal do eletrônico, que realiza o mapeamento do rosto do usuário e permite diversos recursos com foco na preservação da privacidade, como desbloqueio do aparelho, pagamentos e proteção de senhas e aplicativos.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre o sistema de reconhecimento facial da Apple, o TechTudo preparou esta matéria com as principais informações sobre o Face ID, incluindo descrição sobre como habilitar o recurso no seu iPhone e o passo a passo do que deve ser feito caso ele pare de funcionar.

Face ID no iOS 15.4 é compatível com máscaras — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

O que é e como funciona o Face ID?

O Face ID é uma tecnologia de reconhecimento facial que é usada principalmente para desbloqueio de aparelhos da Apple. O recurso foi anunciado pela empresa em 2017 com o lançamento do iPhone X, que passou a adotar uma tela com bordas mínimas, assim como outras concorrentes na época. Além disso, houve a extinção do botão Home, que realizava o desbloqueio a partir da leitura das digitais através do Touch ID.

Face ID é o recurso de reconhecimento facial do iPhone — Foto: FreePik

O funcionamento do Face ID ocorre por meio de uma autenticação intuitiva ativada pelo sistema de câmera TrueDepth. O sensor usa tecnologias capazes de criar modelos tridimensionais e mapear a geometria do rosto do usuário a partir do sensor de selfie dos dispositivos. Apesar de existirem relatos de mau funcionamento do recurso, a fabricante garante que o leitor é seguro e capaz de realizar o desbloqueio com apenas um olhar, além de conseguir se adaptar a situações cotidianas, como crescimento de barba, uso de chapéu e de maquiagem, funcionando até mesmo se a pessoa estiver em um ângulo diferente ou em um ambiente escuro.

Quais iPhones suportam o Face ID?

O Face ID foi inaugurado a partir do lançamento do iPhone X e está presente em quase todos os dispositivos da Apple lançados posteriormente. Além disso, alguns modelos de tablets da marca da Maçã, a partir do iPad Pro, lançado em 2018, também contam com a tecnologia para reconhecimento facial. Confira, na lista abaixo, todos os aparelhos compatíveis com o recurso.

iPhone 15 é compatível com o Face ID — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como habilitar o Face ID?

Para começar a usar o Face ID, é necessário seguir alguns passos. O primeiro deles é o registro do próprio rosto, que pode ser feito durante o processo inicial de configuração do aparelho ou posteriormente. Para isso, acesse os Ajustes e vá em “Face ID e Código”. Após inserir a senha, o recurso já estará habilitado e, com apenas um olhar, será possível desbloquear o dispositivo.

iPhone X na tela de ajustes do Face ID — Foto: Thássius Veloso / TechTudo

Vale lembrar que também é recomendado ativar o recurso de Atenção do Face ID para evitar que desbloqueiem o iPhone quando você estiver dormindo. Para isso, após habilitar o reconhecimento facial, é necessário ativar as chaves “Exigir Atenção para o Face ID” e “Recursos com Detecção de Atenção” para utilizar a função. Também é importante ressaltar que, de acordo com a própria Apple, o reconhecimento funciona melhor quando o dispositivo está ao alcance do braço (25 cm a 50 cm do rosto).

Como posso usar o Face ID?

Para além do desbloqueio de dispositivos, o Face ID permite uma gama de outras funcionalidades, otimizando a usabilidade. Uma delas, por exemplo, é o recurso para proteção de aplicativos, sendo possível ativar o reconhecimento facial para acessar alguns apps selecionados pelo próprio usuário com o objetivo de aumentar a privacidade.

Além disso, a tecnologia também serve como dupla verificação para preenchimento automático de senhas e para checar se você está prestando atenção na tela enquanto usa o iPhone ou iPad Pro. Isso acontece através da câmera TrueDepth, que é capaz de realizar a identificação e diminuir o brilho do visor caso não seja você a pessoa que está olhando para ele ou aumentar o brilho caso contrário.

Saiba como adicionar um cartão de crédito ao Apple Pay — Foto: Helito Bijora/TechTudo

Outro recurso interessante é o uso do Face ID para pagamento em aplicativos, sejam eles por cadastro, como no iTunes e App Store, ou por aproximação, no Wallet e Apple Pay. Há ainda a possibilidade de criação de memojis, que são animações em 3D divertidas que simulam as características físicas do usuário feitas a partir do reconhecimento facial da câmera True Depth.

Face ID parou de funcionar: o que fazer?

Se o Face ID parar de funcionar, impossibilitando recursos adicionais ou até o desbloqueio do iPhone, o usuário possui algumas possibilidades para solucionar o problema. A primeira ação indicada pela fabricante é acessar os Ajustes e checar se o aparelho precisa passar por alguma atualização para a versão mais nova do sistema operacional, iOS ou iPadOS, ou verificar se aquele dispositivo é compatível com a tecnologia de reconhecimento facial.

Outra opção é checar se as configurações do Face ID estão compatíveis com as especificações que você havia habilitado para uso. Também é indicado conferir se há alguma sujeira ou proteção de tela cobrindo a câmera TrueDepth, localizada no sensor frontal do aparelho. Além disso, é importante ter certeza de que seus olhos, ouvidos e boca estão completamente visíveis para o leitor de reconhecimento facial. Por isso, alinhe seu rosto na direção da lente, para ter absoluta segurança de que o recurso está ou não funcionando.

Caso nenhuma das alternativas citadas funcionem, a Apple recomenda que o usuário reinicie o aparelho. O Face ID também permite o cadastro de um “visual alternativo”, onde é feito o registro de uma aparência diferente. Se o problema para o funcionamento for esse, é possível acessar a função. Para isso, é preciso ir em Ajustes, selecionar as opções "Face ID e Código" e depois "Configurar um Visual Alternativo".

Se a instabilidade persistir, é necessário resetar o Face ID no dispositivo e realizar um novo registro facial. Caso o problema não seja resolvido, a fabricante indica que o usuário procure suporte da Apple, onde um técnico fará uma avaliação do aparelho para identificar o que pode estar causando o mau funcionamento do recurso.

Com informações de MakeUseOf, CNET e Apple.

