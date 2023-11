Filmes de tubarão: conheça os 5 melhores e os 5 piores segundo a crítica

Filmes de tubarão são um tema recorrente no enredo das produções cinematográficas dado o medo das pessoas em relação a essas criaturas marinhos. Por isso, há uma vasta oferta de filmes com essa proposta, como Tubarão (1975) e Águas Rasas (2016), bem como uma grande variedade de qualidade e a recepção da crítica especializada e do público sobre os títulos. Pensando nisso, o TechTudo reuniu os 5 melhores e os 5 piores filmes sobre tubarões, segundo o Rotten Tomatoes . Entretanto, vale ressaltar que, nesta lista, foram consideradas somente as produções disponíveis no streaming. Confira!

O documentário Extinção dos Tubarões obteve um ótimo desempenho pela crítica especializada — Foto: Reprodução/IMDb

Os 5 melhores filmes de tubarão segundo a crítica

5. Extinção dos Tubarões (2018)

O documentário Extinção dos Tubarões, disponível no Amazon Prime Video, é dirigido e roteirizado pelo fotógrafo e cineasta canadense Rob Stewart. Na produção, uma jornada de aventura se mistura com a denúncia sobre uma indústria ilegal e bilionária de caça de tubarões e a corrupção política por trás dela. Em sites agregadores, o documentário é um sucesso entre a crítica especializada. No IMDb, a produção obteve nota 7,5, já no Rotten Tomatoes, conquistou a aprovação de 100% dos críticos e de 91% da audiência.

No documentário Extinção dos Tubarões, o cineasta Rob Stewart denuncia a indústria de caça ilegal — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

4. Águas Rasas (2016)

Disponível no Paramount+, o filme Águas Rasas é estrelado por Blake Lively (Gossip Girl), Óscar Jaenada (Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas) e Sedona Legge (Garotas webcam). Na trama, Nancy, uma jovem que adora surfar, é atacada por um tubarão branco a 200 metros da costa e ela precisa lutar pela vida em busca de um local seguro.

Dirigida por Jaume Collet-Serra, a produção é roteirizada por Anthony Jaswinski. No IMDb, sua nota é 6,3, baseada em 141 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o longa conquistou a aprovação de 78% da crítica, apesar de ter recebido uma menor resposta positiva do público: 59%.

Em Águas Rasas, Blake Lively interpreta a sufista Nancy — Foto: Reprodução/IMDb

3. Expedição Kon Tiki (2012)

O longa Expedição Kon Tiki, disponível na Netflix, Paramount+ e Amazon Prime Video, acompanha o explorador Thor Heyerdahl ao fazer uma travessia épica pelo oceano pacífico em uma balsa de madeira em 1947. Estrelada por Pål Sverre Hagen (O Cidadão do Ano), a produção também conta com os atores Anders Baasmo (O Cidadão do Ano) e Gustaf Skarsgård (Vikings) no elenco.

Roteirizado por Petter Skavlan, o longa é dirigido por Joachim Rønning e Espen Sandberg. Em sites agregadores, Expedição Kon Tiki recebeu uma ótima resposta da crítica e da audiência. No IMDb, sua nota é 7,1, no Rotten Tomatoes, o filme alcançou a aprovação de 81% dos críticos e 77% do público.

O filme Expedição Kon Tiki está disponível na Netflix, Paramount+ e Amazon Prime Video — Foto: Reprodução/IMDb

2. Brincando com Tubarões (2021)

O documentário Brincando com Tubarões, disponível no Disney+, é dirigido e roteirizado por Sally Aitken. O enredo conta a história da mergulhadora pioneira Valerie Taylor, que dedicou sua vida a abordar o mito que envolve nosso medo dos tubarões. Em sites agregadores, a produção obteve uma resposta bastante positiva tanto do público quanto da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o documentário conquistou 96% dos especialistas e 100% da audiência. Já no IMDb, sua nota é 7,5.

O documentário Brincando com Tubarões é focado na mergulhadora profissional Valerie Taylor — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

1. Tubarão (1975)

O clássico ganhador de 3 Oscars de Steven Spielberg, Tubarão, pode ser conferido no Amazon Prime Video. Estrelado por Roy Scheider (O Show Deve Continuar), Robert Shaw (Golpe de Mestre) e Richard Dreyfuss (A Garota do Adeus), o longa acompanha a jornada de um xerife, um biologista e um marinheiro que passam a caçar um tubarão que criou o caos em uma praia. Sucesso entre a crítica especializada, a produção obteve aprovação de 97% dos críticos e 90% da audiência. No IMDb, Tubarão alcançou nota 8,1 baseada em 644 mil avaliações.

Tubarão, de Steven Spielberg, teve um enorme impacto cinematográfico em sua época — Foto: Reprodução/IMDb

Os 5 piores filmes de tubarão segundo a crítica

5. À Deriva (2022)

Estrelado por Alicia Silverstone (As Patricinhas de Beverly Hills) e James Tupper (Os Pinguins do Papai), À Deriva pode ser conferido no catálogo do Paramount+. A produção, dirigida e roteirizada por Le-Van Kiet, acompanha a jornada de um casal que se vê encalhado no mar quando uma tempestade tropical invade sua vila. Para sobreviver, eles são forçados a enfrentar desafios enquanto os tubarões os rodeiam.

Em sites agregadores, a trama não obteve um bom desempenho. No IMDb, por exemplo, sua nota é 2,6 baseada em 6,5 mil avaliações. No Rotten Tomatoes, o longa segue o mesmo caminho, alcançando a aprovação de somente 19% dos críticos e 6% do público.

Em À Deriva, Alicia Silverstone e James Tupper interpretam um casal que precisa salvar a própria vida — Foto: Reprodução/IMDb

4. Sharknado: Corra Para o 4º (2016)

O quarto filme da franquia Sharknado pode ser assistido no Amazon Prime Video. Estrelado por Ian Ziering (Barrados no Baile) e Tara Reid (O Grande Lebowski), o filme retoma o enredo que mistura tubarões e tornados, desta vez nos locais mais inesperados. Roteirizado por Thunder Levin, a produção é dirigida por Anthony C. Ferrante.

A resposta que o longa obteve da audiência e dos críticos, no entanto, não foi das melhores. No Rotten Tomatoes, a produção alcançou aprovação de 14% da crítica especializada e 25% do público. Já no IMDb, sua nota é 3,9, baseada em 8,9 mil avaliações.

Em Sharknado: Corra Para o 4º (2016), tubarões e tornados se misturam no enredo da trama — Foto: Reprodução/IMDb

3. Tubarão 3 (1983)

Em Tubarão 3, disponível no catálogo do Globoplay, um tubarão de dez metros fica preso no parque aquático SeaWorld e cabe aos filhos do chefe de polícia resgatar a todos. Estrelado por Dennis Quaid (Longe do Paraíso), o longa conta com direção de Joe Alves e roteiro de Peter Benchley, Richard Matheson e Carl Gottlieb. Em sites agregadores, a produção obteve um baixo desempenho. No IMDb, sua nota é 3,7, baseada em 47 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, Tubarão 3 alcançou a aprovação de somente 11% dos críticos e 17% da audiência.

Tubarão 3 pode ser encontrado no catálogo do Globoplay — Foto: Reprodução/IMDb

2. Maré Negra (2012)

Estrelado por Halle Berry (Mulher-Gato), o filme Maré Negra pode ser assistido no Amazon Prime Video. Na trama, uma mergulhadora profissional retorna às águas profundas um ano depois de um encontro quase fatal com um grande tubarão branco. Dirigido por John Stockwell, a produção conta com o roteiro de Amy Sorlie e Ronnie Christensen.

O longa obteve um péssimo desempenho em sites agregadores. No Rotten Tomatoes, por exemplo, chegou a reprovação total entre a crítica especializada, com 0%, e alcançou a aprovação de somente 16% do público. No IMDb, sua nota é 4,3, baseada em 9,3 mil avaliações.

Em Maré Negra, Halle Berry interpreta a protagonista Kate — Foto: Reprodução/IMDb

1. Tubarão IV - A Vingança (1987)

Dirigido por Joseph Sargent e disponível no Globoplay, o filme Tubarão IV - A Vingança acompanha o dilema da viúva do chefe de polícia Brody, que acredita que sua família está sendo atacada por outro tubarão em busca de vingança. A produção é estrelada por Lorraine Gary (1941) e Lance Guest (Asas do Terror), além de contar com o roteiro de Peter Benchley e Michael De Guzman. Com aprovação de 0% dos especialistas e 15% da audidência no Rotten Tomatoes, o longa foi duramente criticado. No IMDb, sua nota é 3,0, baseada em 49 mil avaliações.

O longa Tubarão IV - A Vingança pode ser conferido no Globoplay — Foto: Reprodução/IMDb

