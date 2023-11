Filmes dos anos 80: relembre 30 clássicos que fizeram história no cinema

O cinema fez história nos anos 1980 com produções aclamadas pelo público e a crítica. Longas de terror como Poltergeist (1982) e A Hora do Pesadelo (1984) arrepiaram os espectadores de medo, já a ficção e aventura brilharam em Blade Runner: O Caçador de Androides (1982) e A Pequena Sereia (1989). Para relembrar os velhos tempos e o começo de algumas franquias famosas, o TechTudo trouxe uma lista com 30 filmes lançados nos anos 80 que vale a pena assistir. Os filmes listados estão em várias plataformas, como HBO Max , Netflix , entre outros. Veja mais informações a seguir.

Lançado em 1980, O Iluminado virou um clássico que está na lista de todo cinéfilo — Foto: Reprodução/IMDb

1. Poltergeist (1982)

Poltergeist conta a história de uma jovem família assombrada por fantasmas. Os pais começam a notar a presença das entidades a partir de situações misteriosas, como quando a filha mais nova do casal, Carol Anne (Heather O'Rourke), começa a agir de forma estranha. Assim como muitos da lista, a obra também teve continuações e uma nova versão em 2015. O filme de 1982 está disponível no HBO Max.

O filme tem como protagonista a atriz mirim Heather O'Rourke (Dias Felizes) como Carol Anne, além de JoBeth Williams (Meu Filho das Selvas) e Craig T. Nelson (Young Sheldon) como seus pais, Diane e Steve. O título possui nota 7,3 no IMDb, além de 88% da crítica no Rotten Tomatoes.

Em Poltergeist: O Fenômeno, Carol é sequestrada por demônios — Foto: Reprodução/IMDb

O primeiro longa da franquia acompanha um ciborgue conhecido como Exterminador (Arnold Schwarzenegger), enviado de um futuro pós-apocalíptico para matar Sarah Connor (Linda Hamilton), antes que ela vire a líder da resistência contra as máquinas. Ao mesmo tempo, Kyle Reese (Michael Biehn) também é enviado para protegê-la. No entanto, a protagonista ainda não entende porque é vítima dos ataques e a sua importância para a sobrevivência da humanidade.

O Exterminador do Futuro está disponível no Amazon Prime Video e Claro TV+. O elenco principal é formado por Arnold Schwarzenegger (Batman e Robin), Linda Hamilton (Colheira Maldita) e Michael Biehn (Aliens, O Resgate). A obra é um dos poucos filmes que foram aprovados com 100% da crítica no Rotten Tomatoes, e recebeu 8,1 no IMDb.

O Exterminador do Futuro é um dos poucos filmes com 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

3. Os Goonies (1985)

Um grupo de meninos criativos e engenhosos que se autodenominam de “Goonies” estão prestes a perder sua casa por hipoteca. Logo, eles encontram um mapa do tesouro. Para conseguir o ouro e bancar a casa, encaram a aventura e começam a seguir as pistas, que os levam para um porão. No local, descobrem uma passagem subterrânea com cadáveres, entradas secretas e armadilhas mortais.

Con roteiro co-escrito por Steven Spielberg, a primeira comédia da lista pode ser assistida no HBO Max. Sean Astin (O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel), Josh Brolin (Deadpool 2) e Ke Huy Quan (Loki) são algumas das estrelas do filme. No IMDb, a produção pontua 7,7, e no Rotten Tomatoes leva 77% de aprovação da crítica.

Os Goonies é um filme de comédia e aventura lançado nos anos 80 e é tem roteiro de Steven Spielberg — Foto: Reprodução/IMDb

4. Os Caça-Fantasmas (1984)

A comédia acompanha Ray (Dan Aykroyd), Peter (Bill Murray) e Egon (Harold Ramis), que são professores universitários de uma área que estuda fenômenos paranormais. Frustrados com a desvalorização de sua profissão, os três resolvem criar uma empresa para casos de aparições sobrenaturais. Com trajes brancos e uma mochila de prótons, eles fazem seus primeiros serviços e se tornam os caça-fantasmas.

A música, “Who you gonna call? Ghostbusters!”, que virou marca registrada da franquia, rendeu o Oscar de Melhor Canção Original para o filme de 1984. O elenco principal é formado por Bill Murray (Zumbilândia), Dan Aykroyd (Os Irmãos Cara-de-Pau) e Harold Ramis (Feitiço do Tempo). O longa possui nota 7,8 no IMDb e 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O filme está disponível no HBO Max.

Os Caça-Fantasmas (1984) venceu o Oscar de Melhor Canção Original — Foto: Reprodução/IMDb

5. Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980)

O segundo longa da saga de ficção científica acompanha o vilão Darth Vader (David Prowse), que ataca as forças rebeldes para impedir que seus membros salvem a galáxia. Enquanto isso, Luke Skywalker (Mark Hamill) tenta se tornar um cavaleiro Jedi e conta com a ajuda de Yoda (Frank Oz) para treiná-lo a dominar a força. Hans Solo (Harrison Ford) também marca presença cortejando a Princesa Leia (Carrie Fisher). A saga Star Wars pode ser maratonada no Disney+.

O filme possui as melhores notas de toda a saga. No IMDb, leva 8,7, enquanto no Rotten Tomatoes, recebe 95% de aprovação da crítica. O elenco principal conta com Mark Hamill (Batman: A Piada Mortal), Harrison Ford (Indiana Jones), Carrie Fisher (Wonderwell), David Prowse (Laranja Mecânica) e Frank Oz (Os Muppets).

Mark Hamill como Luke em Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca — Foto: Reprodução/IMDb

6. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Indiana Jones (Harrison Ford) é um arqueólogo famoso nos Estados Unidos de 1936. Ele é contratado pelo governo para encontrar a Arca da Aliança, um artefato bíblico e sagrado para os israelitas, e acredita-se que ela possui Os Dez Mandamentos de Deus. Porém, os nazistas também estão atrás do objeto. Para cumprir a missão, Indiana Jones e a companheira Marion (Karen Allen) vão seguir as pistas e fugir do grupo.

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida tem Harrison Ford e Karen Allen (O Clube dos Cafajestes) no elenco principal. O primeiro filme da saga está disponível no Disney+, Telecine (via Globoplay) e Paramount+. No IMDb, o longa é pontuado com 8,4 e no Rotten Tomatoes recebe 93% de aprovação da crítica.

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida se passa na época da Segunda Guerra Mundial — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Em uma pequena cidade da Califórnia da década de 1980, Marty McFly (Michael J. Fox) viaja acidentalmente no tempo, devido a um experimento do seu amigo cientista Doc Brown (Emmett Brown). Em 1955, o jovem precisa cuidar para não mudar os acontecimentos e, principalmente, garantir que a versão mais nova de seus pais fiquem juntos, correndo o risco de deixar de existir. Enquanto isso, Doc precisa entender como sua invenção pode trazer o amigo de volta para o futuro.

O clássico está disponível no Amazon Prime Video e Star+. Michael J. Fox (Caras e Caretas) e Emmett Brown (A Família Addams) estrelam o filme que inicia a franquia. Nos sites de repercussão, o filme recebe notas acima da média, com 97% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 8,5 no IMDb.

A franquia De Volta Para o Futuro teve seu início em 1985 — Foto: Divulgação/Universal Pictures

8. E.T.: O Extraterreste (1982)

Diferente de outros alienígenas, E.T.: O Extraterreste é uma criatura meiga e inofensiva, que foi esquecida na Terra após uma visita do seu grupo. Para tentar voltar ao seu planeta, ele vai contar com a ajuda de Elliott (Henry Thomas), um menino infeliz e tímido. A criatura fica escondida na casa do novo amigo, que com ajuda de seus irmãos, embarca na missão de enviá-lo de volta para o seu lar.

A obra está disponível no Amazon Prime Video e Telecine (via Globoplay). O elenco de E.T.: O Extraterreste é estrelado por Henry Thomas (A Maldição da Residência Hill), Drew Barrymore (As Panteras), Robert MacNaughton (Um Ladrão de Jóias) e Dee Wallace (A Hora das Criaturas). A obra é um dos filmes infantis mais aclamados do cinema, com 7,9 de pontuação no IMDb e 99% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

E.T.: O Extraterrestre foi relançado em 2002 — Foto: Reprodução/IMDb

9. Karatê Kid: A Hora da Verdade (1984)

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) é um menino que se apaixona pela ex-namorada de um valentão da escola e começa a ser perseguido. Isso é solucionado quando ele conhece o mestre de artes marciais Sr. Miyagi (Pat Morita), que o ensina técnicas de karatê para autodefesa e o treina para um campeonato da área. A produção ganhou mais três sequências, uma nova versão do primeiro filme, lançada em 2010, e uma série, Cobra Kai, da Netflix.

Ralph Macchio (Vidas Sem Rumo), William Zabka (Quase Igual aos Outros) e Pat Morita (Mulan) se destacam nos papéis principais. A obra está disponível na Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max. O longa possui nota 7,3 no IMDb, e 89% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Karate Kid: A Hora da Verdade teve uma nova adaptação em 2010 — Foto: Divulgação/Columbia Pictures

10. O Iluminado (1980)

A produção conta a história de Jack Torrance (Jack Nicholson), um escritor alcoólatra que aceita ir com sua família para um hotel isolado, em busca de inspiração para trabalhar. Porém, o local tem um histórico macabro. Logo, sua esposa Wendy (Shelley Duvall) e o filho Danny (Danny Lloyd) começam a notar coisas estranhas, como espíritos e a mudança de humor do protagonista, que vira um psicopata e quer assassinar a própria família.

O Iluminado é um clássico do terror inspirado no livro homônimo de Stephen King. Estrelado por Jack Nicholson (Um Estranho no Ninho) e Shelley Duvall (3 Mulheres), o longa está disponível no HBO Max. No Rotten Tomatoes, O Iluminado é bem avaliado por 82% da crítica especializada, e acumula 8,4 no IMDb.

O Iluminado é um clássico para amantes de filmes de suspense e terror — Foto: Reprodução/Warner Bros

11. Blade Runner: O Caçador de Androides (1982)

O filme conta a história de Rick Deckard (Harrison Ford), um caçador de replicantes ou androides, que são clones de pessoas criados para receberem ordens humanas. Porém, em busca de fugir da situação que os foi imposta, muitos vivem disfarçados. A obra é mais uma ficção científica com futuro distópico da lista, pois a história se passa na cidade de Los Angeles no ano de 2019.

Blade Runner: O Caçador de Androides é estrelado por Harrison Ford, e também possui atuações de Rutger Hauer (A Morte Pede Carona) e Sean Young (Ace Ventura: Um Detetive Diferente). O longa está disponível no Amazon Prime Video e Apple TV+. No IMDb, o filme recebe nota 8,1, e tem taxa de 89% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Blade Runner - O Caçador de Andróides é estrelado por Harrison Ford — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

12. A Hora do Pesadelo (1984)

Outro clássico do gênero terror é A Hora do Pesadelo. Que conta a história de um grupo de adolescentes que começa a ter pesadelos sangrentos. Alguns que sonham com a morte acabam morrendo na vida real: todos assombrados por Freddy Krueger (Robert Englund), um homem com rosto queimado e com estiletes no local das unhas. Ele foi queimado vivo após cometer um crime, agora, volta através dos pesadelos para se vingar.

O filme está disponível no HBO Max, e é estrelado por Robert Englund (O Fantasma da Ópera - O Filme) e Heather Langenkamp (O Clube da Meia-Noite). Nos sites de repercussão, o longa é avaliado com 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, e leva nota 7,4 no IMDb. A obra fez tanto sucesso que possui mais cinco sequências e uma nova versão em 2010.

A Hora do Pesadelo ganhou nova adaptação em 2010 — Foto: Reprodução/IMDb

13. Brazil: O Filme (1985)

Sam (Jonathan Pryce) se apaixona pela terrorista Jill (Kim Greist). Eles vivem em um futuro distópico em que a vida é mais burocrática e as relações entre pessoas são mais complexas. O mundo é marcado pelo totalitarismo, onde as pessoas precisam pagar até mesmo para ficar presas. O filme também é uma crítica ao governo e à dificuldade que o mesmo tem de realizar ações efetivas que não envolvam muito discurso. O longa tem o nome do país devido a época em que foi lançado, durante o fim da ditadura no Brasil.

Brazil: O Filme está disponível no HBO Max e Star+. O elenco principal é formado por Robert De Niro (Assassinos da Lua das Flores), Jonathan Pryce (Dois Papas) e Kim Greist (Caçador de Assassinos). Nos sites de avaliação, o filme está com grandes notas, tanto de especialistas quanto do público, com 7,9 no IMDb e 98% no tomatômetro do Rotten Tomatoes.

Brazil: O Filme recebeu o nome do país devido a mesma época do fim da ditadura no país — Foto: Reprodução/IMDb

14. O Enigma de Outro Mundo (1982)

Na Antártica, 12 pesquisadores presenciam uma cena incomum: um norueguês tentando a todo custo matar um cão, mas ele é morto antes disso. Após o ocorrido, os cientistas vão descobrir as causas da morte, e descobrem que o cachorro é na verdade uma criatura alienígena capaz de se transformar na forma que quiser, logo, podendo fingir ser qualquer um dos homens.

O Enigma de Outro Mundo (1982) está disponível para aluguel no Apple TV+ e Amazon Prime Video. A obra de terror tem Kurt Russell (Fuga de Nova York), Keith David (A Princesa e o Sapo), Wilford Brimley (Cocoon) e T. K. Carter (He’s My Girl) no elenco. No Rotten Tomatoes, o longa tem 85% de aprovação da crítica, e nota 8,2 no IMDb.

O Enigma de Outro Mundo é mais um clássico de terror lançado nos anos 80 — Foto: Divulgação/Universal Pictures

15. Scarface (1983)

Tony Montana (Al Pacino) está preso em um campo de refugiados na Flórida após fugir de Cuba. Ele e seu amigo Manny (Steven Bauer) querem ficar nos Estados Unidos, até que recebem uma oferta: se realizarem um assassinato, vão conseguir obter o green card (visto permanente). Já na vida de crime, Tony trabalha para o traficante Frank Lopez (Robert Loggia) e começa a ter o desejo de ocupar o lugar de líder do chefe.

Scarface é estrelado por Al Pacino (O Poderoso Chefão), Michelle Pfeiffer (Batman: O Retorno), Steven Bauer (A Hora da Vingança), Robert Loggia (Quero Ser Grande), entre outros. A obra está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e Apple TV+. Com nota 8,3 no IMDb, o longa teve 79% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Al Pacino é Tony Montana em Scarface, um dos grandes sucessos lançado no cinema em 1980 — Foto: Reprodução/IMDb

16. Curtindo a Vida Adoidado (1986)

A obra máxima do escapismo adolescente pode ser vista no Paramount+ e Telecine (via Globoplay). Dirigida por John Hughes (Clube dos Cinco), o longa tem no elenco principal Matthew Broderick (Império da Dor), Alan Ruck (Succession), Mia Sara (Timecop), Jeffrey Jones (Amadeus), Jennifer Grey (Dirty Dancing - Ritmo Quente), e mais.

Aproveitando um dia aleatório para matar aula, o estudante Ferris Bueller (Broderick) convida a namorada Sloane Peterson (Sara) e seu melhor amigo Cameron Frye (Alan Ruck) para se envolver em diversas aventuras (e enrascadas) pela cidade. O único obstáculo do trio é o diretor escolar Ed Rooney (Jones), que quer deter Bueller de uma vez por todas. Entre a crítica, o longa possui aprovação de 82% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes, enquanto na visão do público a nota é de 7,8 no IMDb.

Sucesso dos anos 80, Curtindo a Vida Adoidado é de John Hughes, um dos grandes cineastas da época — Foto: Reprodução/IMDb

17. Conta Comigo (1986)

Poucos sabem, mas esta história de amizade e drama é baseada no conto "O Corpo", do mestre do horror Stephen King. Hoje, obra está disponível na Netflix. Estão no elenco Wil Wheaton (The Big Bang Theory), River Phoenix (Garotos de Programa), Jerry O'Connell (Joe e as Baratas), Corey Feldman (Os Goonies), Richard Dreyfuss (Tubarão) e Kiefer Sutherland (Clonaram Tyrone!).

O escritor Gordon "Gordie" Lachance (Dreyfuss) relembra em suas memórias um dos momentos mais significativos de sua infância. Quando tinha 12 anos (Wheaton nesta fase), na década de 1950, Gordie se uniu aos amigos Chris (Phoenix), Teddy (Feldman) e Vern (O'Connell) para encontrar o corpo de um garoto desaparecido e assim conseguir uma recompensa. A viagem, porém, rende ao grupo uma série de descobertas sobre a vida. Conta Comigo rendeu nota 8,1 no IMDb e 92% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Conta Comigo é uma adaptação de um conto de Stephen King — Foto: Reprodução/JustWatch

18. Aliens, O Resgate (1986)

Sete anos após o clássico Alien - O Oitavo Passageiro (1979), o diretor James Cameron (Titanic) assumiu a direção da sequência Aliens, O Resgate, título disponível no Star+. A atriz Sigourney Weaver (franquia Avatar) está de volta no papel da tenente Ellen Ripley. Ao lado da atriz, estão presentes Bill Paxton (Twister), Michael Biehn (O Exterminador do Futuro), Jenette Goldstein (Mais Forte que o Ódio), entre outros.

Após a tragédia ocorrida na nave Nostromo ocorrida no primeiro filme, Ellen Ripley (Weaver) acorda após cinco décadas de hibernação criogênica. Ela descobre que há uma colônia humana no mesmo local onde ela se deparou com os ovos alienígenas. Agora, a missão da protagonista é salvar os colonos de uma horda de criaturas implacáveis. As avaliações do público e crítica são de 8,4 (IMDb) e 98% (Rotten Tomatoes).

Sequência de Alien - O Oitavo Passageiro foi dirigido por James Cameron — Foto: Reprodução/JustWatch

19. Robocop: O Policial do Futuro (1987)

O robô policial mais durão do cinema teve sua origem mostrada em Robocop: O Policial do Futuro, sci-fi de ação dirigido por Paul Verhoeven (Tropas Estelares). A franquia rendeu três sequências diretas e um spin-off nas telonas (dirigido pelo brasileiro José Padilha). Disponível no Looke, MGM e NetMovies (com anúncios), a obra é estrelada por Peter Weller (Leviathan), Nancy Allen (Carrie, a Estranha), Dan O'Herlihy (O Último Guerreiro das Estrelas) e Ronny Cox (Um Tira da Pesada).

A trama se passa numa Detroit futurista assolada pela violência. O policial Alex J. Murphy (Weller) é fuzilado por traficantes durante uma missão. Sem seu consentimento, seu corpo é utilizado por uma empresa de segurança na criação de Robocop, um ciborgue de alta tecnologia com função de servir e proteger. No entanto, suas memórias o colocam em conflito contra a empresa que o criou. No IMDb, a nota é de 7,6. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 92% (Certificado Fresco).

Robocop, de 1978, deu origem a duas sequências e um reboot dirigido pelo brasileiro José Padilha — Foto: Reprodução/JustWatch

20. Máquina Mortífera (1987)

Outro filme de ação que rendeu uma franquia foi Máquina Mortífera, título com direção de Richard Donner (Superman - O Filme). Os astros Mel Gibson (Mate ou Morra) e Danny Glover (Jogos Mortais) protagonizaram quatro filmes da saga - todos disponíveis no HBO Max. Neste primeiro longa, estão no elenco principal Gary Busey (Caçadores de Emoção), Darlene Love (Crônicas de Natal), Tom Atkins (A Bruma Assassina) e Mitchell Ryan (Magnum .44).

Na cidade de Los Angles, o pacato policial Roger Murtaugh (Glover) recebe como parceiro Martin Riggs (Gibson), um ex-agente da narcóticos inconsequente que está transtornado pela morte da esposa. Ainda que possuam personalidades radicalmente diferentes, a dupla precisa usar de suas habilidades para acabar com um cartel de drogas local. As avaliações são de 80% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes e 7,6 no IMDb.

A dupla de policiais Martin Riggs e Roger Murtaugh precisa resolver suas diferenças pessoais para combater o crime em Los Angeles — Foto: Reprodução/JustWatch

21. Uma Cilada para Roger Rabbit (1988)

O mundo do cinema live-action e das animações de TV se cruzaram no filme Uma Cilada para Roger Rabbit, clássico da Walt Disney dirigido por Robert Zemeckis (trilogia De Volta para o Futuro). O longa teve grande reconhecimento no Oscar, sendo vencedor de quatro estatuetas - incluindo Melhor Efeitos Visuais. Bob Hoskins (Super Mario Bros.), Christopher Lloyd (A Família Addams), Kathleen Turner (Tudo por uma Esmeralda) e Amy Irving (Yentl) estão nesta obra disponível no Disney+.

Durante a era de ouro da animação, na década de 1940, o detetive Eddie Valant (Hoskins) investiga um suposto caso entre a cantora animada Jessica Rabbit (Turner e Irving) e o empresário Marvin Acme (Stubby Kaye). Jessica é casada com Roger Rabbit (Charles Fleischer), um coelho astro da TV. Quando Acme é encontrado morto, Roger é considerado o principal suspeito de seu assassinato. No IMDb, a nota do filme é 7,7, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 96% (Certificado Fresco).

Uma Cilada para Roger Rabbit é considerado um marco no cinema por unir animação e live action no mesmo filme — Foto: Reprodução/JustWatch

22. Akira (1988)

No campo das animações, o filme Akira rompeu a bolha das produções asiáticas e conquistou o sucesso mundial. O anime cyberpunk criado pelo mangaká Katsuhiro Otomo (que também dirigiu o longa) pode ser visto na Netflix. Desde 2002, a Warner Bros adquiriu os direitos da obra para a produção de um live action, com possível direção de Taika Waititi (Nossa Bandeira é a Morte).

Em 1988, um menino com poderes telecinéticos chamado Akira causou uma explosão na cidade de Tóquio. Anos se passam e, no ano de 2019, o motoqueiro Tetsuo descobre que possui habilidades similares. Enquanto Tetsuo é mantido refém pelo exército, seu amigo Kaneda se une a um grupo de espiões políticos para descobrir o que o governo pretende fazer com o jovem. No IMDb, o filme possui nota 8,0, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 91% (Certificado Fresco).

Akira é baseado na série de mangás do autor Katsuhiro Otomo, que também é diretor da animação — Foto: Reprodução/JustWatch

23. Meu Amigo Totoro (1988)

Um dos primeiros sucessos mundiais do estúdio Ghibli é a aventura infantil Meu Amigo Totoro. A animação dirigida por Hayao Miyazaki (A Viagem de Chihiro) deu início à "ghiblimania" entre otakus e fãs de animação pelo mundo inteiro. Hoje o filme pode ser visto na Netflix. O aspecto alto astral do filme serviu para balancear as memórias pesadas do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki mostrado em Túmulo dos Vagalumes, que foi lançado junto com Totoro nos cinemas japoneses.

As irmãs Satsuke (dublagem de Michelle Giudice) e Mei Kusakabe (Letícia Celini) vão para uma casa de campo enquanto a mãe delas, Yasuko (Letícia Quinto), está em tratamento hospitalar. As duas descobrem que espíritos brincalhões habitam a antiga casa. Uma dessas entidades é Totoro, uma criatura felpuda gigante que mostra à Satsuke e Mei um mundo mágico. Na visão do público, a animação tem nota 8,1 no IMDb. Já na avaliação da crítica, Totoro tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Apesar de ser alto astral, Meu Amigo Totoro foi lançado junto com o melancólico Túmulo dos Vagalumes — Foto: Divulgação/Netflix

24. Túmulo dos Vagalumes (1988)

Diferente de Meu Amigo Totoro, Túmulo dos Vagalumes embarca em memórias indigestas que o Japão viveu durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945). Para criar o longa, o diretor Isao Takahata (O Conto da Princesa Kaguya) se baseou no conto homônimo escrito por Akiyuki Nosaka. Por ter sido realizado com uma outra produtora em seu lançamento, este é o único filme do Ghibli que não está na Netflix, disponível apenas para aluguel no Claro TV+ (R$ 6,90).

Nos momentos finais da Segunda Guerra, os irmãos Seita e Setsuko Yokokawa buscam abrigo após seu vilarejo ter sido bombardeado. A mãe dos dois morreu no ataque; já o pai não deu notícias após ter sido convocado pela marinha japonesa. Sozinhos e com poucos recursos, Seita faz de tudo pra manter a irmã viva e esperançosa em meio à destruição e o egoísmo dos adultos. As notas são de 8,5 no IMDb e 100% de aprovação no Rotten Tomatoes (com Certificado Fresco).

Túmulo dos Vagalumes é considerado entre os otakus o filme mais triste do Studio Ghibli — Foto: Reprodução/JustWatch

25. Duro de Matar (1988)

Mais uma franquia de ação presente na lista é Duro de Matar, saga protagonizada por Bruce Willis (Os Mercenários) e que rendeu quatro sequências (todas disponíveis no Star+). A gênese da franquia foi dirigida por John McTiernan (O Predador). Integram o elenco do primeiro filme Alan Rickman (saga Harry Potter), Bonnie Bedelia (The Division), Alexander Godunov (A Testemunha), Reginald VelJohnson (Crocodilo Dundee) e William Atherton (Os Caça-Fantasmas).

Durante as festividades do natal, o policial nova-iorquino John McClaine vai até o arranha-céu onde Holly (Bedelia), sua esposa, trabalha. Chegando lá, ele descobre que Holly e outras pessoas são mantidas reféns por um grupo terrorista liderado por Hans Gruber (Rickman). Cabe ao solitário McClaine salvar a vida de todos no prédio. O longa é hoje consagrado entre público e crítica, com nota 8,2 no IMDb e aprovação de 94% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Bruce Willis protagonizou cinco filmes da franquia Duro de Matar — Foto: Reprodução/IMDb

26. Os Fantasmas se Divertem (1988)

A comédia sombria de Tim Burton (Wandinha), reprisada por décadas na TV brasileira, possui fãs até hoje. Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, a obra é estrelada por Alec Baldwin (franquia Missão Impossível), Geena Davis (O Pequeno Stuart Little), Winona Ryder (Stranger Things), Michael Keaton (Dopesick), Jeffrey Jones (Amadeus) e Catherine O'Hara (Esqueceram de Mim).

O casal Adam (Baldwin) e Barbara Maitland (Davis) finalmente consegue a casa dos sonhos, mas eles acabam morrendo em um acidente. Quando descobrem que seu lar será comprado pelo casal Charles (Jones) e Delia Deetz (O'Hara), os dois pedem ajuda a um fantasma horrendo chamado Besouro-Suco (Keaton) para expulsar os novos inquilinos. Adam e Barbara só não esperavam fazer amizade com Lydia (Ryder), a filha única dos Deetz. As médias são de 7,5 (IMDb) e 86% (Rotten Tomatoes).

Michael Keaton interpreta Besouro-Suco, um caçador de humanos solicitado pelo casal Adam e Barbara — Foto: Reprodução/IMDb

27. Eles Vivem (1988)

Pouco assistido em seu lançamento, Eles Vivem, do diretor John Carpenter (Halloween), se tornou um clássico cult anos depois. Boa parte da fama se deu graças à história, que faz um aceno às teorias da conspiração. O filme pode ser alugado nas plataformas Apple TV+ e Amazon Prime Video (ambos por R$ 11,90). Estão no elenco o lutador da WWE Roddy Piper, Keith David (Greenleaf), Meg Foster (Mestres do Universo) e Peter Jason (Aracnofobia).

O trabalhador John Nada (Roddy Piper) chega em Los Angeles em busca de emprego. Quando ele consegue um serviço, a polícia destrói os abrigos improvisados onde ele mora com outros sem-teto. No meio dos destroços, Nada descobre um óculos capaz de enxergar uma realidade impactante: que a humanidade é controlada por uma ordem alienígena extremamente ditatorial. As avaliações são de 7,2 no IMDb e aprovação de 86% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

John Nada descobre um óculos capaz de enxergar uma realidade escondida por uma ordem mundial de alienígenas — Foto: Reprodução/IMDb

28. Faça a Coisa Certa (1989)

A obra que revelou o diretor Spike Lee (Infiltrado na Klan) traz uma forte mensagem contra o racismo nos Estados Unidos. O filme recebeu duas indicações ao Oscar (Melhor Roteiro e Ator Coadjuvante), além de estar incluído na Biblioteca do Congresso Americano. Disponível no Telecine (via Globoplay) e Amazon Prime Video, o longa tem no elenco principal Danny Aiello (O Profissional), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), John Turturro (Batman), Rosie Perez (Aves de Rapina), Samuel L. Jackson (Invasão Secreta), além do próprio Lee.

Mookie (Lee) é um jovem negro que trabalha como entregador na pizzaria comandada pelo ítalo-americano Sal (Aiello) e seus filhos, Pino (Turturro) e Vino (Richard Edson). Assumidamente racistas, os patrões se negam a colocar fotografias de personalidades negras em seu restaurante. O ato de desrespeito contribui para uma série de intolerâncias raciais que podem explodir no dia mais quente do ano. O longa possui nota 8,0 no IMDb e 92% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O entregador de pizzas Mookie está no centro de um conflito racial em Nova Iorque — Foto: Reprodução/IMDb

29. A Pequena Sereia (1989)

As animações da Disney não poderiam ficar de fora da lista. A Pequena Sereia representou o retorno da companhia no ranking das grandes bilheterias na década de 1980, após anos de animações pouco expressivas entre os fãs, como Oliver e sua Turma (1988). Recentemente, a animação entrou na lista de clássicos que tiveram versões live action; neste caso, protagonizado pela atriz e cantora Halle Bailey (A Cor Púrpura).

Ariel (Marisa Leal e Kiara Sasso) é uma sereia que vive no fundo do oceano, em um reino governado por seu pai, o rei Tritão (Joaquim Luís Motta). Quando ela socorre o príncipe Eric (Garcia Júnior), Ariel fica apaixonada não apenas por ele, como também pela vida na superfície. A sereia então pede ajuda à bruxa Úrsula (Zezé Motta), que cobra um preço caro pela realização do seu sonho. A animação conquistou nota 7,2 no IMDb e aprovação de 92% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

A Pequena Sereia representou o retorno da Disney para as grandes bilheterias dos anos 1980 — Foto: Reprodução/IMDb

30. Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

O drama do diretor Peter Weir (O Show de Truman) conquistou plateias (e salas de aula) em todo o mundo graças a atuação do saudoso Robin Williams (Uma Noite no Museu), cuja atuação na obra chegou a ser indicada ao Oscar de Melhor Ator. O filme pode ser assistido no Star+. Além de Williams, estão no elenco Ethan Hawke (Estranha Forma de Vida), Robert Sean Leonard (House), Josh Charles (The Good Wife) e Gale Hansen (Jogando pro Alto).

Na década de 1959, um prestigiado internato para moços contrata John Keating (Williams) como o novo professor de Literatura Inglesa. Seus métodos pouco ortodoxos de ensino abrem a cabeça dos estudantes para novas ideias e possibilidades de vida. Não demora muito para que Keating entre em conflito com os diretores do internato, bem como os pais de seus alunos. O drama conquistou nota 8,1 no IMDb e 84% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Robin Williams interpreta um professor de Literatura Inglesa que altera a mentalidade de seus alunos — Foto: Reprodução/IMDb

