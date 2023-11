Final Fantasy 7 Rebirth: sete novidades da sequência do Remake

Final Fantasy 7 Rebirth é a sequência direta do Remake lançado em 2020, bem como o segundo título de uma trilogia que reimagina o clássico RPG da Square Enix - originalmente de 1997. Previsto para 29 de fevereiro, o jogo promete ser um dos maiores lançamentos de 2024 e chega exclusivamente ao PlayStation 5 ( PS5 ) em dois discos, um reflexo do escopo do seu mundo e da quantidade de conteúdo. A história seguirá os passos de Cloud e seus amigos no encalço do vilão Sephiroth, que representa uma ameaça gigantesca ao planeta.

Enquanto Final Fantasy 7 Remake trouxe uma progressão mais linear, Final Fantasy 7 Rebirth promete um mundo denso e livre para a exploração, já que se passa em um momento em que, no jogo clássico, o World Map se abria para o usuário. Por isso, será possível revisitar muitos ambientes icônicos em uma dimensão sem precedentes na franquia. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz sete novidades de Final Fantasy 7 Rebirth para ficar de olho. Confira:

Sephiroth também será um personagem jogável em Final Fantasy 7 Rebirth — Foto: Divulgação/Square Enix

1. World Map

Um dos motivos pelos quais Final Fantasy 7 Rebirth será lançado em dois discos no PS5 é o seu World Map. De acordo com o diretor Naoki Hamaguchi, além do enredo principal ser maior e mais ambicioso, Rebirth abraça o conceito de “exploração livre”. Assim, o game conta com histórias, mini-games divertidos, monstros poderosos e muito mais para se encontrar espontaneamente.

Em outras palavras, os jogadores são livres para atravessar o mundo da forma como quiserem, sem telas de carregamento e com transições em tempo real para os combates. A promessa é de que haverá ao menos 100 horas de conteúdo para que os usuários mais exploradores possam aproveitar.

Final Fantasy 7 Rebirth entrega exploração em mundo aberto sem telas de carregamento — Foto: Divulgação/Square Enix

2. Mecânicas de exploração

Final Fantasy 7 Rebirth trará uma variedade de mecânicas de exploração, para que os usuários não precisem transitar somente a pé no grande mapa do game. Os vídeos de gameplay já revelaram, por exemplo, a possibilidade de montar nos carismáticos Chocobos ou até mesmo pilotar um buggy para viajar pelos cenários, assim como no título original do PSOne.

A principal diferença está nas novas habilidades dos Chocobos, pois há aqueles que são capazes de escalar terrenos irregulares com mais facilidade, incluindo montanhas, ou até mesmo planar, remetendo a jogos de exploração em mundo aberto mais atuais. É possível até mesmo personalizar as criaturinhas com equipamentos. Além disso, espera-se que ainda mais formas de atravessar os cenários sejam reveladas em breve.

Será possível explorar o mundo de Final Fantasy 7 Rebirth de diferentes formas — Foto: Divulgação/Square Enix

3. Novos personagens

Final Fantasy 7 Rebirth traz todos os personagens introduzidos no jogo anterior, incluindo Yuffie Kisaragi, que estrelou sua própria aventura na expansão Episode Intermission, e Red XIII, que agora será totalmente jogável. Vale lembrar que, no Remake, o personagem apenas acompanhava o grupo do jogador e era controlado pela Inteligência Artificial. Embora ainda seja possível intercalar entre os membros do grupo em tempo real, há novas habilidades para serem masterizadas.

Assim como no título original, outros membros se juntam ao grupo do jogador com a progressão - com destaque para Cait Sith. Até mesmo Sephiroth será controlável durante o flashback de Nibelheim, que revela os motivos pelos quais o antigo herói da Soldier se tornou um vilão. Um dos personagens opcionais do título original, Vincent Valentine também marca presença na história, mas ele não será controlável — algo que deve acontecer apenas no próximo jogo.

Cait Sith, Red XIII e até mesmo Sephiroth serão totalmente jogáveis em Final Fantasy 7 Rebirth — Foto: Divulgação/Square Enix

4. Habilidades em dupla

Para privilegiar as relações entre os personagens, Final Fantasy 7 Rebirth traz uma nova mecânica de gameplay focada em habilidades em dupla — as Synergy Abilities, em inglês. A ideia é que os jogadores intercalem entre os membros em tempo real para preencher uma barra dedicada que dá acesso a poderosas técnicas em conjunto, que prometem ser decisivas em momentos de dificuldade.

É interessante notar que elas não substituem os Limit Breaks, os poderosos especiais cinematográficos individuais. Ainda assim, elas funcionam de forma semelhante e permitem que os usuários sejam mais criativos na tomada de decisão em cada combate. Novas habilidades são desbloqueadas com base no nível do grupo, que muda de acordo com a intimidade entre seus membros.

As novas habilidades em dupla de Final Fantasy 7 Rebirth estão atreladas ao relacionamento entre os personagens — Foto: Divulgação/Square Enix

5. Cenários reconhecíveis

Vários ambientes icônicos do Final Fantasy 7 original estão presentes em Rebirth, mas agora de forma expandida para fazer sentido em um jogo de mundo aberto. A cidade de Kalm, por exemplo, que é a primeira parada do grupo após sair de Midgar, traz uma série de missões secundárias e é muito mais explorável se comparada a sua primeira versão.

Vários dos ambientes favoritos dos fãs também já foram revelados, incluindo Cosmo Canyon, que traz mais detalhes sobre a emergência planetária na história do jogo, e Gold Saucer, com todas as suas sete áreas e a cena do encontro com o personagem desejado - sem limitação de gênero. Também já foi confirmado que a história seguirá até os eventos na Cidade Esquecida — ou Forgotten City, em inglês.

Gold Saucer, Cosmo Canyon, Junon e muitos outros cenários icônicos marcam presença em Final Fantasy 7 Rebirth — Foto: Divulgação/Square Enix

6. Minigames

Uma parte intrínseca da experiência do Final Fantasy 7 original são os minigames. Em Rebirth, várias atividades clássicas estarão de volta no Gold Saucer, entre elas: a corrida de Chocobos, a batalha sobre duas rodas no G-Bike e os combates poligonais no 3D Brawler. Até mesmo o clássico minigame dos Moogles faz um retorno, em que é preciso trazer as criaturinhas travessas de volta para casa.

As atividades não param por aqui, no entanto. Será possível experimentar várias brincadeiras inéditas, segundo revelado pela Square Enix durante a Tokyo Game Show, em setembro. Entre elas, está um desafiador mini-game de ritmo em que é possível tocar temas icônicos de Final Fantasy no piano, a partir de partituras encontradas no mundo do jogo. Também haverá um novo jogo de cartas chamado Queen's Blood.

Os mini-games serão constantes em Final Fantasy 7 Rebirth e prometem diversificar a experiência — Foto: Divulgação/Square Enix

7. Novas invocações

As poderosas invocações de Final Fantasy 7 estão de volta e poderão ser comandadas diretamente pelo jogador durante um determinado período, desferindo um poderoso ataque final antes sair do campo de batalha. A Square Enix já revelou ao menos duas invocações inéditas que marcam presença em Rebirth, sendo elas: Odin e Alexander.

Aqueles que tiverem dados salvos de Final Fantasy 7 Remake e do Episode Intermission garantem, ainda, acesso a duas invocações: Leviathan e Ramuh, respectivamente. É de se esperar que outras poderosas criaturas do jogo anterior marquem presença, mas os detalhes ainda são escassos no momento.

Com informações de Square Enix e Gematsu

