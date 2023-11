Fone de ouvido Bluetooth: 6 opções para ficar de olho na Black Friday

O QCY T13, por exemplo, atualmente pode ser encontrado por preços a partir de R$ 157. O acessório oferece autonomia para até oito horas de reprodução ininterrupta de áudio e 40 horas no total com a case. O Galaxy Buds 2, um dos grandes sucessos da Samsung, também pode ser adquirido por preços a partir de R$ 299 antes do evento. Vale lembrar que os preços apresentados no conteúdo podem baratear com as diversas promoções que rolam até o último dia da Black Friday.

Fones de marcas como QCY, JBL, Edifier, Samsung, Audio Technica e Xiaomi merecem atenção durante a Black Friday — Foto: Divulgação/JBL

1. QCY T13 – a partir de R$ 157

O modelo mais barato da lista é o fone QCY T13. O acessório traz como destaque seu cancelamento de ruído. Por essa característica, pode ser indicado para quem utiliza o item em chamadas de voz e vídeo, além de ser uma opção para quem procura um acessório para ver séries e filmes com som de qualidade. Já em termos de proteção contra água, o produto traz a certificação IPX5, parâmetro que indica que ele pode ser colocado em contato com respingos, suor e jatos de baixa pressão.

Com funcionamento sem fio, ele tem autonomia para até oito horas de reprodução ininterrupta de áudio e 40 horas no total com a case de carregamento. Sua ficha técnica também menciona Bluetooth na versão 5.1, o que sugere alcance de até 10 metros em relação ao aparelho conectado e baixa latência na transmissão, sem perder a qualidade do som. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Americanas, o QCY T13 reúne elogios quanto à qualidade sonora e sobre a durabilidade da bateria. Contudo, há relatos sobre dificuldades com o encaixe na orelha.

Prós: tecnologia de cancelamento de ruído e custo-benefício

tecnologia de cancelamento de ruído e custo-benefício Contras: usuários relatam que o fone não é confortável

O QCY T13 é uma ótima aquisição para quem busca uma opção robusta — Foto: Reprodução/Americanas

2. Edifier W800BT Plus – a partir de R$ 254

O Edifier W800BT Plus é outro modelo de fone no estilo headphone. O acessório acompanha drivers avançados em sua construção. De acordo com as especificações, a marca afirma que ele apresenta graves fortes e agudos expressivos, gerando uma experiência de áudio completa para todos os estilos musicais, além de drivers de 40 mm.

O fone sem fio conta com redução de ruído e um microfone para captar a voz com mais clareza, segundo a marca. Além disso, a bateria pode durar até 55 horas de reprodução contínua e demora cerca de 3 horas para ser completamente carregada. O W800BT Plus conta com o Bluetooth 5.0, mas também acompanha um cabo P2 para que a música continue tocando mesmo se a bateria acabar.

Prós: construção robusta

construção robusta Contras: nenhum relevante

Edifier W800BT acompanha drivers de 40 mm e a bateria pode durar até 55 horas de reprodução — Foto: Divulgação/Edifier

3. JBL Tune 520BT – a partir de R$ 282

O JBL Tune 520BT é uma opção interessante para quem procura um headphone potente e de baixo custo. Segundo as especificações da marca, o modelo conta com tecnologia Bluetooth 5.3 e pode ser configurado por meio do aplicativo JBL Headphones, disponível tanto para sistema Android quanto para iOS. A bateria deste dispositivo promete uma autonomia de até 57 horas e pode ser carregada por completo em no máximo duas horas.

A fabricante aponta que o modelo vem com a ferramenta Voice Aware, que permite gerenciar chamadas em viva-voz. Em questão sonora, o periférico oferece drivers de 33 mm, o que pode ser interessante para quem procura um acessório também para games. No site da Americanas, o item não possui nenhuma avaliação dos últimos compradores.

Prós: bateria que promete uma durabilidade de até 57 horas

bateria que promete uma durabilidade de até 57 horas Contras: o formato pode não ser tão confortável

O JBL Tune 520BT atualiza o modelo anterior, o Tune 510BT com Bluetooth 5.3 — Foto: Divulgação/JBL

4. Samsung Galaxy Buds 2 – a partir de R$ 299

O Samsung Galaxy Buds 2 é um fone intra-auricular sem fio lançado pela marca sul-coreana. De acordo com as especificações, o modelo tem funcionamento via Bluetooth e é compatível com os sistemas Android e iOS. Além da versatilidade, ele se destaca pela tecnologia de cancelamento de ruído ativo, que otimiza a experiência do usuário ao impedir que sons ambientes interfiram na audição. As especificações mencionam alto-falantes de 7 mm, bem como drivers e dutos destinados à reprodução de graves mais intensos. Além disso, o periférico oferece recurso Som Ambiente e Modo Áudio 360º (3D).

Para agilizar os comandos, o acessório conta com um TouchPad capaz de controlar funções de reprodução de áudio com um toque. A autonomia da bateria oferece cinco horas de música ininterrupta, enquanto a case dispõe de 20 horas de autonomia para repor a bateria. Por fim, também é válido mencionar que o dispositivo é compatível com a Bixby, assistente virtual da Samsung. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram a ergonomia e a qualidade sonora dos fones. No entanto, usuários de iPhone indicam que o modelo pode perder funções e qualidade.

Prós: compatível com a Bixby, controle TouchPad e alta de bateria

compatível com a Bixby, controle TouchPad e alta de bateria Contras: pode perder funções e qualidade se usado em um iPhone

Galaxy Buds 2 acompanha estojo de carregamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

5. Audio Technica ATH-M20x – a partir de R$ 670

O Audio Technica ATH-M20x é mais um modelo headphone da lista. O periférico voltado para profissionais conta com drivers de 40 mm, graves encorpados, promessa de isolamento de alta qualidade e cabo de três metros com saída de apenas um lado, o que pode ser interessante para quem procura ouvir músicas com uma qualidade maior. Porém, o modelo conta com entrada P2 e pode exigir um adaptador P10 dependendo da finalidade.

O fone acompanha a tecnologia estúdio M20x, prometendo graves mais aprimorados. De acordo com as especificações, uma carga completa do modelo oferece até 60 horas de reprodução, enquanto uma carga rápida de 10 minutos fornece até três horas. Até o momento, o periférico não possui avaliações pelos últimos compradores no site da varejista.

Prós: qualidade e funções profissionais

qualidade e funções profissionais Contras: coneção por cabo P2

Audio Technica ATH-M20x conta com drivers de 40 mm — Foto: Divulgação/Audio Technica

6. Xiaomi Redmi Buds 4 Pro – a partir de R$ 910

O Xiaomi Redmi Buds 4 Pro é um dos modelos profissionais da marca. Segundo a fabricante, este modelo conta com Bluetooth 5.3, permite ser conectado em até dois dispositivos ao mesmo tempo e é compatível com sistemas Android, iOS ou Windows. Além disso, os fones também vêm equipados com seis microfones, três em cada lado. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 910, preço visto no site oficial da marca.

A bateria conta com uma autonomia de até nove horas, mas esse tempo pode ser estendido para até 36 horas, caso o dispositivo fique ligado à case de carregamento. É importante lembrar da necessidade de sempre revisar a compra, conferir as informações e o fornecedor, já que a Xiaomi é uma das marcas mais falsificadas no Brasil.

Prós: bateria enorme e Bluetooth 5.3

bateria enorme e Bluetooth 5.3 Contras: preço elevado

O Xiaomi Redmi Buds 4 Pro possui uma bateria com autonomia de 36 horas — Foto: Reprodução/Xiaomi

